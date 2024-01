cffca4f086

Nacional Política “Le he ido perdiendo el respeto”: Alcaldesa Evelyn Matthei se descarga contra el Gobierno La jefa comunal de Providencia se fue en picada contra la figura del mandatario, acusándolo de "falta de experiencia". Además, tildó a parte del Ejecutivo como "una tropa de jovencitos arrogantes nacidos en familias bien". Diario UChile Lunes 29 de enero 2024 12:02 hrs.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó en la jornada de hoy los primeros años de la administración del Presidente Gabriel Boric, aseverando que le ha ido “perdiendo el respeto”. En conversación con Tele13 Radio, la autoridad comunal señaló que respecto de la figura del mandatario “me impresiona. Es una persona que hace alarde de leer, recuerdo todavía la foto que se sacó sentado en el suelo en una librería en España y, sin embargo, uno siente que no sabe nada”. “La falta de experiencia, las volteretas que se pega una y otra vez… Uno al final no sabe en qué creer, para dónde va (…) Me pasa que le he ido perdiendo el respeto. Creo que lo ha hecho extraordinariamente mal, extraordinariamente mal”, enfatizó la alcaldesa. En cuanto a su percepción sobre el Gobierno y sus colaboradores, Matthei fue aún más categórica. “Son una tropa de jovencitos arrogantes nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida”, acusó. “De repente sintieron que eran revolucionarios, se dieron cuenta de que había desigualdades en Chile y se sintieron revolucionarios y ellos los indicados a decirle a la gente de escasos recursos qué era lo que era bueno para ellos. Eso es lo que son, una tropa de jovencitos arrogantes”, agregó. “Barrieron con todo lo que se había hecho antes, barrieron con todas las personas que habían gobernado antes, los descalificaron hasta decir basta (…) De repente se vieron con el poder y empezaron a darse cuenta que las cosas eran un poquito más difíciles de lo que creían”, apuntó Matthei. Asimismo, se refirió a los cambios de discurso por parte del Ejecutivo y las consecuencias que les ha provocado el polémico caso Democracia Viva. “Mire usted esa superioridad moral como se les cayó por todos los lados, con todo este tema de las fundaciones (caso líos de platas). Mire cómo la arrogancia de haber criticado al Socialismo Democrático en forma brutal, y hoy día son los principales ministros. Y sin ellos este Gobierno se caería a pedazos. Mire usted la cantidad de volteretas. O sea, desde que Carabineros eran lo peor que había, ahora de repente hay que ayudarlos y hay que respaldarlos”, señaló. Foto en portada: Agencia Aton

