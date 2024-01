Senador Fidel Espinoza por demanda de Jackson en su contra: “Él debiese aportar a las investigaciones”

d5547b0a81

Desde el Palacio de La Moneda, el senador socialista, Fidel Espinoza, se refirió a la demanda por daño a la honra y difamación que interpuso el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en su contra. Esto, luego que lo vincularan con el robo de 23 computadores y una caja fuera de las dependencias del Ministerio que encabezaba y del denominado caso Convenios. “Se refirió a mí como el líder de una banda de criminales. Está todo por supuesto documentado, es de público conocimiento. Es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias, existan límites como lo establece nuestro ordenamiento jurídico a través de la constitución y las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas”, manifestó la ex autoridad. Frente a esta situación Espinoza afirmó que “yo creo que los que tienen que pedir disculpas públicas al país son quienes fueron los responsables de formar este grupo de personas que llegó a delinquir con recursos de todos los chilenos”. Con todo, el legislador dijo respetar la demanda presentada por la ex autoridad “porque es un derecho que tiene cualquier ciudadano el presentar una querella. La estudiaremos con nuestros abogados, veremos el tenor de la misma y desarrollaremos nuestra defensa”. Asimismo, aseguró estar con la tranquilidad “de mostrarle al país que tengo mis manos absolutamente limpias a diferencia de muchos otros” y dijo esperar que esta acción “no sea una estrategia para silenciarme en el caso Convenios”. “Eso no va a ocurrir jamás, voy a seguir con la misma fuerza, con el mismo tenor siendo querellante en las causas de Antofagasta y Los Lagos como lo he sido hasta el día de hoy”, recalcó. Consultado sobre la frase en la que apuntó a Jackson como líder de una banda criminal, el parlamentario expresó: “Muchas veces lo expliqué posteriormente y están todas las entrevistas que entregaré a la justicia. En su momento me referí exclusivamente a la banda de militantes de Revolución Democrática que llegaron al norte del país, a otras regiones del país, porque no olvidemos que una cosa, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pero nadie podrá desconocer que fue este parlamentario que dijo que esto era mucho más allá de Democracia Viva”. “Uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. Yo no lo he hecho con él, he hecho críticas políticas, no me salgo ningún centímetro de eso”, aseveró. Asimismo, consideró que el exministro “tiene que agotar sus esfuerzos, más que en querellas, a que esto se esclarezca en su totalidad. Él debiese aportar a las investigaciones. Debiese llevar su celular, su computador a la justicia y decir ‘mire, en este caso no tengo nada que ver’. No lo ha hecho hasta aquí”. Foto en portada: Agencia Aton

