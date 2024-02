074c88f948

b63df60b6d

Internacional Tensión en Argentina: Cámara de Diputados continúa la discusión por Ley Ómnibus El paquete de medidas presentado por el gobierno de Milei sigue siendo cuestionado pese a que se retiraron los capítulos económicos y fiscales. En paralelo, el operativo policial para controlar manifestaciones afuera del Congreso causaron polémica. Fernanda Araneda Jueves 1 de febrero 2024 19:22 hrs.

Compartir en

Un tenso debate se está viviendo en estos momentos en Argentina, a propósito de la Ley Ómnibus: un paquete con cientos de medidas a través de las cuales el presidente Javier Milei pretende realizar cambios al sistema político, económico, social y cultural del país. El Congreso argentino se encuentra en su segunda jornada de discusión del proyecto, esto luego de que el Gobierno retirará 278 artículos, entre ellos los capítulos económicos y fiscales. Este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el paquete fiscal, que pretende liberalizar la economía argentina, volverá a presentarse una vez que se apruebe la Ley Ómnibus. Asimismo, el representante gubernamental hizo un balance de lo que fue el primer día de debate en el Congreso. “Hemos visto de todo, discursos razonables, con sentido común, en pos de este entendimiento que deseamos que haya de la situación en la que está la Argentina y hacia dónde queremos ir, pero por supuesto hubo dirigentes que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la ley o de intentar aportar con una alternativa superadora. Hasta han llegado tarde a la sesión”, acusó Adorni. Hoy la discusión sobre los contenidos de la Ley Ómnibus comenzó poco antes de las dos de la tarde y uno de los primeros en intervenir fue el diputado Hugo Yasky, de la coalición opositora Unión por la Patria. En su alocución, Yasky hizo un llamado a escuchar a las organizaciones de derechos humanos que han advertido sobre el carácter “represivo” de la Ley Ómnibus y afirmó que la iniciativa aumentará la brecha entre pobres y ricos del país. “Hay sectores del poder económico y financiero que usufructúan del hambre y del sacrificio de los argentinos y esta ley está pensada no solamente para continuar eso, sino que para profundizarlo con una herramienta que es la represión. Se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores, de los estudiantes y de los docentes”, añadió Yansky. En contraste, el diputado Carlos D’Alessandro del partido oficialista, La Libertad Avanza, puso énfasis en la problemática de la seguridad ciudadana y en los inconvenientes que generarían la protesta ciudadana y el corte de calles. “Entre el año 2020 y 2022 en la Argentina hubo más de 20 mil piquetes. Un corte en la Argentina, en la avenida 9 de julio, afecta a 300 mil ciudadanos argentinos que transitan por el transporte público por dicha avenida. Por eso tenemos que restablecer un equilibrio, no estamos contra las protestas sociales, estamos en contra de que las protestas bloqueen el libre tránsito de los trabajadores, de las personas que van a estudiar, de las personas que se van a atender en el sistema de salud”, expresó. La polémica por la detención de cuatro mujeres radicales En paralelo a la discusión sobre los contenidos de la Ley Ómnibus, generó polémica el operativo policial desplegado alrededor del Congreso, para evitar el ingreso de manifestantes. El miércoles fueron detenidas cuatro mujeres militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que protestaban a las afueras del poder legislativo, un hecho que fue denunciado por la diputada de dicho partido, Roxana Reyes. “Lo que ha sucedido ayer con militantes, mujeres radicales, que han sido detenidas en las inmediaciones del Congreso de la nación manifestando pacíficamente, ha sido claramente un exceso. Nosotros no queremos que nos conviertan en kirchneristas porque estamos diciendo esto, no lo somos, no estamos de acuerdo con que corten las rutas, con que tomen el espacio público (…) pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos”, dijo Reyes. Pese a que calificó los dichos de Reyes como “un acto de extremo sectarismo”, la diputada de Unión por la Patria y excandidata presidencial, Myriam Bregman, se sumó a los reparos al control del orden público y apuntó directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Bullrich no cometió un error, no cometió un exceso, cometió una política deliberada que de aprobarse la reforma que aquí se quiere, va a llevar a que esto sea la regla. No queremos que se apruebe esa reforma penal y no podemos permitir que eso se naturalice”, sostuvo Bregman. El debate legislativo de la Ley Ómnibus seguirá hasta altas horas de la noche y se espera que la votaciones en general y en particular de la iniciativa tengan lugar mañana viernes.

Un tenso debate se está viviendo en estos momentos en Argentina, a propósito de la Ley Ómnibus: un paquete con cientos de medidas a través de las cuales el presidente Javier Milei pretende realizar cambios al sistema político, económico, social y cultural del país. El Congreso argentino se encuentra en su segunda jornada de discusión del proyecto, esto luego de que el Gobierno retirará 278 artículos, entre ellos los capítulos económicos y fiscales. Este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el paquete fiscal, que pretende liberalizar la economía argentina, volverá a presentarse una vez que se apruebe la Ley Ómnibus. Asimismo, el representante gubernamental hizo un balance de lo que fue el primer día de debate en el Congreso. “Hemos visto de todo, discursos razonables, con sentido común, en pos de este entendimiento que deseamos que haya de la situación en la que está la Argentina y hacia dónde queremos ir, pero por supuesto hubo dirigentes que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la ley o de intentar aportar con una alternativa superadora. Hasta han llegado tarde a la sesión”, acusó Adorni. Hoy la discusión sobre los contenidos de la Ley Ómnibus comenzó poco antes de las dos de la tarde y uno de los primeros en intervenir fue el diputado Hugo Yasky, de la coalición opositora Unión por la Patria. En su alocución, Yasky hizo un llamado a escuchar a las organizaciones de derechos humanos que han advertido sobre el carácter “represivo” de la Ley Ómnibus y afirmó que la iniciativa aumentará la brecha entre pobres y ricos del país. “Hay sectores del poder económico y financiero que usufructúan del hambre y del sacrificio de los argentinos y esta ley está pensada no solamente para continuar eso, sino que para profundizarlo con una herramienta que es la represión. Se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores, de los estudiantes y de los docentes”, añadió Yansky. En contraste, el diputado Carlos D’Alessandro del partido oficialista, La Libertad Avanza, puso énfasis en la problemática de la seguridad ciudadana y en los inconvenientes que generarían la protesta ciudadana y el corte de calles. “Entre el año 2020 y 2022 en la Argentina hubo más de 20 mil piquetes. Un corte en la Argentina, en la avenida 9 de julio, afecta a 300 mil ciudadanos argentinos que transitan por el transporte público por dicha avenida. Por eso tenemos que restablecer un equilibrio, no estamos contra las protestas sociales, estamos en contra de que las protestas bloqueen el libre tránsito de los trabajadores, de las personas que van a estudiar, de las personas que se van a atender en el sistema de salud”, expresó. La polémica por la detención de cuatro mujeres radicales En paralelo a la discusión sobre los contenidos de la Ley Ómnibus, generó polémica el operativo policial desplegado alrededor del Congreso, para evitar el ingreso de manifestantes. El miércoles fueron detenidas cuatro mujeres militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que protestaban a las afueras del poder legislativo, un hecho que fue denunciado por la diputada de dicho partido, Roxana Reyes. “Lo que ha sucedido ayer con militantes, mujeres radicales, que han sido detenidas en las inmediaciones del Congreso de la nación manifestando pacíficamente, ha sido claramente un exceso. Nosotros no queremos que nos conviertan en kirchneristas porque estamos diciendo esto, no lo somos, no estamos de acuerdo con que corten las rutas, con que tomen el espacio público (…) pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos”, dijo Reyes. Pese a que calificó los dichos de Reyes como “un acto de extremo sectarismo”, la diputada de Unión por la Patria y excandidata presidencial, Myriam Bregman, se sumó a los reparos al control del orden público y apuntó directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Bullrich no cometió un error, no cometió un exceso, cometió una política deliberada que de aprobarse la reforma que aquí se quiere, va a llevar a que esto sea la regla. No queremos que se apruebe esa reforma penal y no podemos permitir que eso se naturalice”, sostuvo Bregman. El debate legislativo de la Ley Ómnibus seguirá hasta altas horas de la noche y se espera que la votaciones en general y en particular de la iniciativa tengan lugar mañana viernes.