seguridad Constanza Martínez por incidentes en Estación Central: “Hay personas que se niegan a mantener reglas comunes, pero insistiremos” La delegada presidencial metropolitana afirmó que el episodio fue protagonizado por grupos organizados, pero enfatizó que éstos no lograrán amedrentar a las autoridades. Además, Martínez entregó el balance de un operativo en los terminales de buses. Diario UChile Viernes 2 de febrero 2024 11:51 hrs.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, en conjunto con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, realizaron un balance del operativo enfocado en labores preventivas, que se realizó ayer jueves en los terminales de buses Sur y Alameda. En la instancia, Martínez señaló que el Gobierno ha tomado diversas medidas para incrementar la seguridad en la Región Metropolitana, entre ellas una que se relaciona con “reforzar las capacidades de investigación, para poder determinar cuáles son las bandas que están operando” y otra que tiene que ver con “el control, con la presencia del Estado completo en aquellos lugares donde hay más afluencia de público o mayor nivel de conflictividad social”. En ese marco, se desarrolló “un operativo de uno de estos 50 puntos de control móviles que van haber dentro de la Región Metropolitana, que tiene un nivel de preparación por parte de Carabineros mucho más alto, donde participan personal de COP y radio patrullas”. La delegada presidencial detalló que producto del operativo se realizaron tres detenciones por órdenes vigentes y 36 controles a personas que ingresaron de manera ilegal a nuestro país. Respecto a esos casos, “se coordinó con el municipio de Estación Central para poder llevar a esas personas a PDI, que son quienes están a cargo del control migratorio y se está haciendo el procedimiento para poder denunciar a estas personas”, dijo Martínez. La autoridad además se refirió al anuncio del Presidente Boric de que convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) el próximo lunes. De acuerdo a la delegada presidencial, se trata de una medida que busca que “todo el entramado del Estado pueda discutir sobre elementos como infraestructura crítica y poder compartir esta estrategia de seguridad”. En tanto, consultada respecto a los incidentes que se registraron ayer en Estación Central, en que comerciantes ambulantes se enfrentaron a guardias de seguridad, la autoridad metropolitana afirmó que “se trata de grupos organizados, no solamente personas que se van y se ponen con un toldo, si no que acá hay grupos que trabajan coordinadamente y que amedrentan a los funcionarios. Sin embargo, a las autoridades no lo van a hacer”, expresó. “Esto va a ser complejo, va haber personas que se van a negar a tratar de mantener reglas comunes, pero nosotros vamos a insistir. Tenemos la determinación, tenemos los equipos de trabajo y vamos a insistir las veces que sea necesario”, aseguró.

