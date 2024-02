d10bb15f63

2ca14f5fc3

Nacional Las recomendaciones para evacuar con tu mascota en casos de incendios, inundaciones y otras catástrofes La fundación Derecho y Defensa Animal entregó una serie de consejos para escapar con las mascotas en caso de catástrofes naturales. Además, indicaron qué debe hacer la gente si se encuentra con animales que estén perdidos, sean o no domésticos. Camilo Vega Martinez Sábado 10 de febrero 2024 10:30 hrs.

Compartir en

No olvidar a las mascotas, es un mensaje que se ha repetido en los recientes incendios e inundaciones que se han vivido en Chile en el último año y medio. Se ha vuelto usual la búsqueda de animales de compañía desaparecidos tras las evacuaciones por las catástrofes. Es por ello que organizaciones y fundaciones insisten en la concientización de la población para no olvidar a estos compañeros de vida a la hora de huir de un fenómeno natural. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Marysabel Pávez, perteneciente a la fundación Derecho y Defensa Animal, entregó recomendaciones para que la gente pueda evacuar con sus mascotas. El primer fallo que detecta y en el que hace hincapié la coordinadora general de la fundación es la ausencia de un canil para transportar a perros, gatos u otros animales. “Estos nos permiten poder agilizar mucho la evacuación en caso de catástrofe. De hecho muchas veces las personas no pueden huir con sus animales por no tener como transportarlos. Es una inversión que de repente en las casas no se hace, pero es esencial en un país como el nuestro que hay catástrofes todo el tiempo”, partió expresando la también abogada especialista en derecho animal. En esa línea, explica que a la mascota hay que “adecuarla de manera paulatina” al transporte. Un consejo que extiende además para dueños de otro tipo de animales, como tortugas o peces. “La mayoría de los casos que nos han llegado de animales perdidos o buscando ayuda, es porque no han podido ser evacuados por no tener cómo hacerlo rápidamente”, aseguró Marysabel. Como complemento, también aconsejaron la tenencia de un kit de emergencia, similar al que tienen las personas. En estos también se debe contar con insumos básicos para posibles heridas, quemaduras u otras afecciones. “Hay que considerar eso y extenderlo a las necesidades que puedan tener los animales, que son bastante parecidas a las que tienen en el día a día en las casa”, indicó Pávez. La recomendación también es tener a la mano documentos de la mascota como carnet veterinario y prescripciones médicas. Actualmente, en el artículo 38 de la Ley 21.020, también conocida como “Ley Cholito”, se establece un protocolo de evacuación de mascotas o animales de compañía. Senapred cuenta actualmente con una serie de recomendaciones para la comunidad, a la cuál puede acceder en el siguiente link. En el lamentable caso de no poder evacuar con la mascota, la recomendación es dejar una señal de que en la casa se encuentran animales dentro. Aunque enfatizan: “siempre hay que considerar a los animales como parte de la familia y evacuar con ellos”. Preocupación por animales de producción En estos casos de emergencia, la alerta salta sobre la capacidad de evacuar a animales de producción. “Son los casos más graves actualmente, debido al manejo de un volumen tan alto de animales y que ya están de por sí encerrados de forma bastante violenta, en lugares muy hacinados. No quedan dentro de las prioridades de evacuación”, expresó la coordinadora general de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Desde Senapred elaboraron también una serie de recomendaciones para estos casos. En el documento en su página web se enumeran diferentes medidas que deben tomar empresas o dueños de predios, granjas, entre otros. Entre estos consejos mencionan la importancia de que estos lugares tengan un fácil acceso para la entrega de agua y comida, además de vehículos, maquinarias y equipos de apoyo. También recalcan la relevancia de publicar planos del predio y mantenerlos en lugares visibles. Enlistar a los animales en el lugar, contar con extintores y detectores de humo, y mantener implementos de primeros auxilios también forman parte de las recomendaciones de la institución. ¿Qué hacer si uno encuentra a un animal extraviado? En situaciones como esta, común se ha vuelto el encontrar a animales extraviados, muchas veces estresados y desorientados. Desde la fundación entregaron una serie de recomendaciones para tratar con este tipo de animales a la hora de intentar ayudarlos. Lo primero, de acuerdo con la especialista, es diferenciar entre los animales salvajes y los domésticos. “Muchos animales domésticos se acercan a las personas por la relación que ya tienen con ellos. Es mucho más fácil trabajar con ellos. Hay que tener cuidado con el manejo del dolor, pueden estar heridos, y luego acercarlos a un centro veterinario. Jamás dar algún medicamento sin los conocimientos pertinentes”, señaló Pávez. Si bien en el caso de la fauna silvestre las recomendaciones son similares, también agrega que: “no acercarse de forma invasiva, sino más bien llamar a las autoridades locales, en este caso el SAG, el municipio y la Conaf. Uno debe indicar donde estaba el animal y que ellos puedan acudir a su rescate”. Finalmente, también entregaron un mensaje a la población en estos casos. “Hacemos un llamado a que la gente tenga la responsabilidad, pensando en el peor de los escenarios, eso incluye tener un kit preparado para los animales en caso de emergencia”, insisten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Derecho y Defensa Animal (@derechoydefensanimal) Foto: Aton

No olvidar a las mascotas, es un mensaje que se ha repetido en los recientes incendios e inundaciones que se han vivido en Chile en el último año y medio. Se ha vuelto usual la búsqueda de animales de compañía desaparecidos tras las evacuaciones por las catástrofes. Es por ello que organizaciones y fundaciones insisten en la concientización de la población para no olvidar a estos compañeros de vida a la hora de huir de un fenómeno natural. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Marysabel Pávez, perteneciente a la fundación Derecho y Defensa Animal, entregó recomendaciones para que la gente pueda evacuar con sus mascotas. El primer fallo que detecta y en el que hace hincapié la coordinadora general de la fundación es la ausencia de un canil para transportar a perros, gatos u otros animales. “Estos nos permiten poder agilizar mucho la evacuación en caso de catástrofe. De hecho muchas veces las personas no pueden huir con sus animales por no tener como transportarlos. Es una inversión que de repente en las casas no se hace, pero es esencial en un país como el nuestro que hay catástrofes todo el tiempo”, partió expresando la también abogada especialista en derecho animal. En esa línea, explica que a la mascota hay que “adecuarla de manera paulatina” al transporte. Un consejo que extiende además para dueños de otro tipo de animales, como tortugas o peces. “La mayoría de los casos que nos han llegado de animales perdidos o buscando ayuda, es porque no han podido ser evacuados por no tener cómo hacerlo rápidamente”, aseguró Marysabel. Como complemento, también aconsejaron la tenencia de un kit de emergencia, similar al que tienen las personas. En estos también se debe contar con insumos básicos para posibles heridas, quemaduras u otras afecciones. “Hay que considerar eso y extenderlo a las necesidades que puedan tener los animales, que son bastante parecidas a las que tienen en el día a día en las casa”, indicó Pávez. La recomendación también es tener a la mano documentos de la mascota como carnet veterinario y prescripciones médicas. Actualmente, en el artículo 38 de la Ley 21.020, también conocida como “Ley Cholito”, se establece un protocolo de evacuación de mascotas o animales de compañía. Senapred cuenta actualmente con una serie de recomendaciones para la comunidad, a la cuál puede acceder en el siguiente link. En el lamentable caso de no poder evacuar con la mascota, la recomendación es dejar una señal de que en la casa se encuentran animales dentro. Aunque enfatizan: “siempre hay que considerar a los animales como parte de la familia y evacuar con ellos”. Preocupación por animales de producción En estos casos de emergencia, la alerta salta sobre la capacidad de evacuar a animales de producción. “Son los casos más graves actualmente, debido al manejo de un volumen tan alto de animales y que ya están de por sí encerrados de forma bastante violenta, en lugares muy hacinados. No quedan dentro de las prioridades de evacuación”, expresó la coordinadora general de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Desde Senapred elaboraron también una serie de recomendaciones para estos casos. En el documento en su página web se enumeran diferentes medidas que deben tomar empresas o dueños de predios, granjas, entre otros. Entre estos consejos mencionan la importancia de que estos lugares tengan un fácil acceso para la entrega de agua y comida, además de vehículos, maquinarias y equipos de apoyo. También recalcan la relevancia de publicar planos del predio y mantenerlos en lugares visibles. Enlistar a los animales en el lugar, contar con extintores y detectores de humo, y mantener implementos de primeros auxilios también forman parte de las recomendaciones de la institución. ¿Qué hacer si uno encuentra a un animal extraviado? En situaciones como esta, común se ha vuelto el encontrar a animales extraviados, muchas veces estresados y desorientados. Desde la fundación entregaron una serie de recomendaciones para tratar con este tipo de animales a la hora de intentar ayudarlos. Lo primero, de acuerdo con la especialista, es diferenciar entre los animales salvajes y los domésticos. “Muchos animales domésticos se acercan a las personas por la relación que ya tienen con ellos. Es mucho más fácil trabajar con ellos. Hay que tener cuidado con el manejo del dolor, pueden estar heridos, y luego acercarlos a un centro veterinario. Jamás dar algún medicamento sin los conocimientos pertinentes”, señaló Pávez. Si bien en el caso de la fauna silvestre las recomendaciones son similares, también agrega que: “no acercarse de forma invasiva, sino más bien llamar a las autoridades locales, en este caso el SAG, el municipio y la Conaf. Uno debe indicar donde estaba el animal y que ellos puedan acudir a su rescate”. Finalmente, también entregaron un mensaje a la población en estos casos. “Hacemos un llamado a que la gente tenga la responsabilidad, pensando en el peor de los escenarios, eso incluye tener un kit preparado para los animales en caso de emergencia”, insisten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Derecho y Defensa Animal (@derechoydefensanimal) Foto: Aton