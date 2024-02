8fa041572d

Internacional Cynthia Ottaviano por intervención a medios públicos en Argentina: “Es un grave retroceso para el derecho humano a la comunicación” La académica argentina denunció la existencia de una "estrategia superior" que además incluye cambios al Ente Nacional de Comunicaciones. Asimismo, mencionó las agresiones a periodistas que cubrieron la discusión de la Ley Ómnibus. Fernanda Araneda Domingo 11 de febrero 2024 12:10 hrs.

En paralelo a la discusión legislativa de la “Ley Ómnibus”, el Presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó un decreto que le permite al Gobierno intervenir una serie de medios de comunicación estatales. En el plazo de un año, los interventores designados por el Ejecutivo tendrán las facultades para modificar el régimen de administración de fondos, la estructura orgánica y funcional, el régimen de contratación de servicios, entre otras atribuciones; de la agencia de noticias Télam, la Radio y Televisión Argentina y la empresa de Contenidos Públicos. En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la académica de la Universidad Nacional de La Plata y exdefensora del Público, Cynthia Ottaviano, quien afirmó que la medida “es un grave retroceso para el derecho humano a la comunicación y para la propia democracia”. Ottaviano explicó que “los medios públicos son la casa común de un país” y que es a través de estos mismos que deben expresarse “las diversidades identitarias, culturales, subjetivas, las cosmovisiones e incluso interculturalidad que puedan tener las naciones. Por eso, cuando se interviene la radio y la televisión pública, se interviene la voz pública y los derechos humanos”, planteó. La académica además denunció que no se trata de un hecho aislado. A su juicio, el Gobierno ya ha implementado varias medidas con el objetivo de obstaculizar el acceso a la comunicación. “Hay una estrategia superior que incluye el quite de publicidad oficial con afectación directa al derecho humano a la comunicación; la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que es la autoridad que debe controlar, por ejemplo, que se cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; y un proyecto que incluye la eliminación de la Defensoría del Público, que es el organismo autónomo para la defensa de los derechos de las audiencias”, detalló. A todo la anterior, Ottaviano agregó que “reporteros y reporteras gráficas, periodistas, que han estado trabajando en la cobertura de los debates en el Congreso por el proyecto de Ley Ómnibus, fueron directamente agredidos, apuntados adrede, con balas de goma y se han producido decenas de heridas y detenciones”, acusó. “Este gran plan del Presidente Javier Milei para vulnerar la democracia y el derecho humano a la comunicación en particular, tiene todas estas aristas, que si se ve todo el panorama completo, uno puede apreciar el grado de retroceso y de daño de la democracia que se está produciendo en la Argentina”, indicó. En esa misma línea, la doctora en comunicación aseguró que se está viviendo una situación “inédita desde la recuperación democrática” y que los medios públicos afectados por la intervención se “ultragobernizaron”. “Se designa a un interventor a dedo, que incluso no tiene antecedentes en el campo del derecho humano a la comunicación, ni en el ejercicio profesional, académico o sindical o la trayectoria suficiente como para poder estar en ese espacio. De hecho, si la tuviera no hubiera aceptado ser interventor de medios públicos que no deben ser intervenidos”, argumentó. Finalmente, Ottaviano apuntó a los deseos de la administración Milei por privatizar todos los ámbitos de la vida común. La académica recordó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, “establece que las sociedades del Estado, como la radio y la televisión pública de la Argentina, pasan a ser sociedades anónimas”, por lo que a su juicio, la medida “debería ser rechazada”. “Hoy se debate sobre un proyecto de Ley Ómnibus que tiene más de 300 artículos, pero eso es una gran cortina de humo que impide ver el verdadero debate, que es que debería ser rechazar este DNU: un decreto que busca privatizar todo lo público de la Argentina”, advirtió.

