Política Carlos Contreras acusa a Miguel Crispi de “ocultarle información al Presidente Boric” en caso Democracia Viva El exseremi de Vivienda abordó las contradicciones en el envío de antecedentes a La Moneda. Además, aseguró estar privado de libertad por razones políticas y sentirse "utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros". Diario UChile Domingo 18 de febrero 2024 9:57 hrs.

El exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, habló tras dos meses en prisión preventiva por el caso Democracia Viva, en el que se imputan tres delitos de fraude al fisco. En entrevista a La Tercera desde la cárcel de Antofagasta, insiste en su inocencia y aseguró estar privado de libertad por razones políticas. En primera instancia, Carlos Contreras enfatizó que: “no he robado nada”. “Tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos. Mi compromiso con ellos era el mayor”, partió defendiéndose el exmilitante de Revolución Democrática. Desde su encierro, en un módulo en el que comparte con Daniel Andrade, sus esfuerzos han estado enfocados en analizar el caso con documentos en los que sostiene su inocencia. Contreras señaló que a él no le correspondía pronunciarse por la firma del convenio con Democracia Viva, pese a ser dirigida por alguien de su mismo partido y con quien sostenía vínculos. “Cuando se plantea la necesidad de buscar organizaciones, coordinadamente con la directora del Serviu y con la jefa de Asentamientos Precarios, llegamos al acuerdo de derivar contactos de nuevas organizaciones a quien correspondía hiciera la pertinente evaluación. Y lo que se me indicó es lo que dice la ley, que los vínculos conyugales, familiares, relaciones laborales, entre otras razones debían ser motivo de omisión”, explicó la autoridad. Sobre lo mismo, agregó que “ninguna de las organizaciones con que se firmó convenio infringe algunas de las causales”. Respecto a un interés particular para firmar el convenio con la fundación, información expuesta por el fiscal Cristián Aguilar en la formación de Contreras, este apuntó la responsabilidad a Verónica Serrano, jefa del programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. “Ella impulsa una ejecución veloz de este presupuesto, que había sido triplicado por la administración anterior. Y es ella, además, la que mantiene la metodología de trabajo que venía. Ella valida el modus operandi que tuvo la jefatura de Asentamientos Precarios en todo Chile y que posteriormente Contraloría define como irregular”, expresó Contreras. El exseremi también abordó las contradicciones en el supuesto envío de antecedentes por parte de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, al Gobierno. Contreras desconoce si se envió o no la información a La Moneda. “Mis suposiciones (…) es que se envió a Miguel Crispi, porque es él mismo quien en la comisión investigadora de la Cámara dice que se entera, “a través de un rumor”, del caso. Luego, él dice que le solicita a la subsecretaria mayor información, que por favor investigue. Eso él dice que ocurre el 7 de junio. Él establece que hay un diálogo con Tatiana Rojas. Y el mismo día, Tatiana Rojas me dice a mí que está enviando el correo”, reveló. Tras ello, respondió con un tajante “sí” ante la pregunta sobre si se le ocultó información al Presidente Gabriel Boric. “Miguel Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas”, aseguró el exseremi, acusando además que es desde el Segundo Piso de La Moneda que se niegan a reconocer que sabían del problema, ante la influencia de Crispi y Serrano. En esa línea, también denunció que Tatiana Rojas está “haciendo de pararrayos de Miguel Crispi y Verónica Serrano”. En la instancia, Contreras también abordó la minuta que recibió el ministro Carlos Montes en torno al tema y no los antecedentes supuestamente enviados por la exsubsecretaria de Vivienda. “La minuta que yo hice y que le envié a la subsecretaria entiendo que era solo una base para el informe. No me consta qué información recibió o no el ministro. Lo que sí sé es que jamás conversamos del tema de los convenios, ni individualmente ni tampoco en alguna de las grandes instancias que se generaban en el ministerio”, reconoció. “No tengo ninguna razón para pensar que el ministro haya tenido información previamente”, sentenció Carlos Contreras sobre el eventual conocimiento de Montes sobre el tema. Finalmente, el exseremi lamentó el nulo respaldo de su expartido. “A esta altura me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros”, cerró. Foto: Aton

