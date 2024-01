9e056b5bcd

4cfe3f869f

Política “Necesito el visto bueno del ministro”: nuevos mensajes entre Rojas y Contreras T13 reveló nuevos mensajes entre la exsubsecretaria Tatiana Rojas y el exseremi Carlos Contreras, ahora del mismo día en que reventó el caso Democracia Viva y que comprometen a Carlos Montes. Diario UChile Martes 30 de enero 2024 9:13 hrs.

Compartir en

Primero fue “A ver qué nos dicen de La Moneda” y ahora se sumó un “Necesito el visto bueno del ministro”. Reportajes de T13 reveló anoche nuevos mensajes entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas y el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, ahora del mismo día en que reventó el caso Democracia Viva y que comprometen al ministro Carlos Montes. Esta vez se trata de audios y nuevos mensajes que revelan cómo la subsecretaria manejó la crisis desde la mañana del 16 de junio, horas antes de que el medio Timeline de Antofagasta publicara el reportaje con los cuestionamientos de los funcionarios de la Seremi de Vivienda al convenio con la fundación. Según reveló T13, Rojas comenzó a enviar una serie de mensajes a Contreras durante la mañana de ese día. “Me avisas cuando me mandes el comunicado” y “Lo tengo que revisar antes de mandar y me lo están pidiendo”, son dos de los mensajes que mandó la entonces subsecretaria. Luego Contreras le compartió un archivo para ser editado, pero Rojas le hizo algunos reparos en un audio: “Estás relatando solamente cómo son los procesos de convenio, pero no relatas el hecho. Se desarrolló un convenio, en el marco… la parte que es uno entre muchos otros. Que hay 10 de los cuales 9 están vigentes… que estos son los montos de los otros… o más que poner el cuadro, decir…eh… El total de convenios vigentes es por X cantidad de monto y éste representa un… no sé.. un 1% o 8%…. no tengo idea…. no sé ahora… del total… eh… los convenios… la cantidad de convenios son tantos… no sé, la cantidad de instituciones son tantas… la parte esa”, le dijo. Posteriormente, hizo nuevas precisiones: “Que hay que introducir… hay que introducir el hecho primero. Después, las acciones que se han desarrollado…eh… que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento y que eso está en regla. Y luego, un cierre como con algo concreto… pero aquí te queda solamente como en el relato de cómo son los convenios”. En la tarde, Contreras le comunicó a Rojas que están listos para publicar y que varios medios ya estaban haciendo consultas. Sin embargo, la subsecretaria le pidió esperar. “Si, la idea es que esperes a que te dé la señal para salir”, se lee en un mensaje de whatsapp. Sin embargo, ante la demora de Rojas, el exseremi le consultó: “Subse algún lineamiento?, en medios locales me están pidiendo comunicado y o cuña, estamos preparando respuesta a algunas preguntas, me autoriza a salir en la línea que veníamos redactando en el documento?”. La subsecretaria volvió a pedirle aguardar unos minutos y le escribió un mensaje que compromete al ministro Carlos Montes: “lo tenemos pero necesito el VB (visto bueno) del Ministro”. Luego, agregó: “Está en una charla, baja del escenario y me habla (…) Aguanta 20 minutos”. Fuente y foto: ATON Chile.

Primero fue “A ver qué nos dicen de La Moneda” y ahora se sumó un “Necesito el visto bueno del ministro”. Reportajes de T13 reveló anoche nuevos mensajes entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas y el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, ahora del mismo día en que reventó el caso Democracia Viva y que comprometen al ministro Carlos Montes. Esta vez se trata de audios y nuevos mensajes que revelan cómo la subsecretaria manejó la crisis desde la mañana del 16 de junio, horas antes de que el medio Timeline de Antofagasta publicara el reportaje con los cuestionamientos de los funcionarios de la Seremi de Vivienda al convenio con la fundación. Según reveló T13, Rojas comenzó a enviar una serie de mensajes a Contreras durante la mañana de ese día. “Me avisas cuando me mandes el comunicado” y “Lo tengo que revisar antes de mandar y me lo están pidiendo”, son dos de los mensajes que mandó la entonces subsecretaria. Luego Contreras le compartió un archivo para ser editado, pero Rojas le hizo algunos reparos en un audio: “Estás relatando solamente cómo son los procesos de convenio, pero no relatas el hecho. Se desarrolló un convenio, en el marco… la parte que es uno entre muchos otros. Que hay 10 de los cuales 9 están vigentes… que estos son los montos de los otros… o más que poner el cuadro, decir…eh… El total de convenios vigentes es por X cantidad de monto y éste representa un… no sé.. un 1% o 8%…. no tengo idea…. no sé ahora… del total… eh… los convenios… la cantidad de convenios son tantos… no sé, la cantidad de instituciones son tantas… la parte esa”, le dijo. Posteriormente, hizo nuevas precisiones: “Que hay que introducir… hay que introducir el hecho primero. Después, las acciones que se han desarrollado…eh… que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento y que eso está en regla. Y luego, un cierre como con algo concreto… pero aquí te queda solamente como en el relato de cómo son los convenios”. En la tarde, Contreras le comunicó a Rojas que están listos para publicar y que varios medios ya estaban haciendo consultas. Sin embargo, la subsecretaria le pidió esperar. “Si, la idea es que esperes a que te dé la señal para salir”, se lee en un mensaje de whatsapp. Sin embargo, ante la demora de Rojas, el exseremi le consultó: “Subse algún lineamiento?, en medios locales me están pidiendo comunicado y o cuña, estamos preparando respuesta a algunas preguntas, me autoriza a salir en la línea que veníamos redactando en el documento?”. La subsecretaria volvió a pedirle aguardar unos minutos y le escribió un mensaje que compromete al ministro Carlos Montes: “lo tenemos pero necesito el VB (visto bueno) del Ministro”. Luego, agregó: “Está en una charla, baja del escenario y me habla (…) Aguanta 20 minutos”. Fuente y foto: ATON Chile.