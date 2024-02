10fe11094a

Justicia Nacional Tras resolución de la Corte Suprema: familia de detective Valeria Vivanco demandará al Estado chileno "Tenemos el derecho de exigir respeto, vamos a luchar en esta causa”, expresó la madre de la víctima por la determinación del máximo tribunal de anular la condena del ex funcionario de la PDI, Leonel Contreras, quien fue declarado culpable. Diario UChile Viernes 23 de febrero 2024 16:06 hrs.

Tristeza, impotencia y mucha desazón. Así reaccionó ayer la familia de Valeria Vivanco, la subinspectora de la PDI asesinada en junio de 2021 durante un operativo en la comuna de La Granja. Sin embargo, conforme avanzaron los trabajos investigativos para aclarar los hechos, tres funcionarios de la institución fueron separados de sus funciones por obstruir la investigación, confirmándose además la responsabilidad en el hecho del exdetective Leonel Contreras. De acuerdo con lo que publica Emol, Jacqueline Caru, la madre de la fallecida ex detective, manifestó el sentimiento que hay como familia luego que la Corte Suprema rebajara la pena contra Leonel Contreras a 540 días, con lo que ya quedó en libertad. “Estamos en el suelo, es como que ayer murió de nuevo mi hija. Vamos a demandar al Estado chileno negligente, porque eso es lo que se merece este Estado. Tenemos el derecho de exigir respeto, vamos a luchar en esta causa”, anunció Jacqueline Caru. “Ya la pena de 12 años nos parecía poco. Es aberrante la diferencia, por último, una rebaja de un par de años, pero esto es una burla. No puede que un juicio que duró 2 meses, donde 3 jueces vieron a más de 80 testigos, informes, pericias, no sirva de nada. Dos jueces casi durmiendo, solo vieron documentos. Ya no creo en la justicia. De la PDI nadie se ha acercado a nosotros”, agregó la madre de Valeria Vivanco. Por su parte, Miguel Vivanco, hermano de la víctima, dijo al mismo medio que “la Corte Suprema se equivocó en interpretar y en dictar una sentencia completamente diferente a la que en el juicio se dictó”. “Leonel Contreras tuvo la intención de matar, y mató a Valeria Vivanco, a nosotros, su familia, con dos o tres años de lucha, la justicia en Chile nos cierra la puerta, el Estado chileno mató a mi hermana frente a los ojos de todas las autoridades y hoy la Corte Suprema de manera corrupta lo manda para la casa”, finalizó. El máximo tribunal rebajó la condena de Leonel Contreras de 12 años a 540 días de presidio por cuasidelito de homicidio, razón por lo cual el ex detective de la PDI quedará el libertad. Foto en portada: Agencia Aton

