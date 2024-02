db3e1e9941

Nacional Política Las razones de la arremetida del PS contra Emilia Ríos e Irací Hassler El analista político de la Usach, Marcelo Mella, calificó como “poco amable" la acción socialista al sondear un precandidato, pero aseguró responde a un cálculo político. "El PS intenta defender lo conquistado en la última elección de 2021", dijo. Bárbara Paillal Martes 27 de febrero 2024 18:33 hrs.

El Partido Socialista (PS) se encuentra barajando todas sus cartas de cara a las elecciones municipales de octubre. La tienda sondea disputar una segunda comuna en manos del oficialismo, esta vez del Frente Amplio, replicando la precandidatura del socialista Ismael Calderón, quien busca competir con la comunista, Irací Hassler, en Santiago. Apesar de que la jefa comunal, Emilia Ríos (RD), pretende inscribirse con un segundo período, hoy la colectividad busca nombres también en Ñuñoa. Cabe destacar que la intención del oficialismo es presentar candidatos únicos en un pacto electoral lo más amplio posible, con participación incluso de la Democracia Cristiana, para asegurar el triunfo frente a partidos de derecha que irían divididos. El nombre que surge como primera opción desde la colectividad es el de la ex concejala por la comuna, Paula Mendoza, quién ya intentó una candidatura en 2021. Lo cierto es que a la interna del PS no le gusta el principio de “quien tiene, mantiene”, sin embargo, pese a ello aseguran la decisión final se zanjará en conjunto. El vicepresidente del PS, Arturo Barrios, afirmó que “aspiraciones legítimas de precandidaturas las hay, existen”, no obstante, recalcó que “como partido hemos definido que vamos a tener, como sector que apoya al gobierno del Presidente Gabriel Boric, y las dos coaliciones, candidatas, candidatos únicos en cada una de las comunas de Chile para enfrentar a la derecha en octubre”. Desde el PS ven, en tanto, válido estudiar distintas opciones y no se rigen aún por el principio de reelección de alcaldes. “A esta altura no hay negociación. Yo entiendo por lo que se ha informado, que el espacio se vuelve a juntar la primera semana de marzo, por lo tanto, no hay conversación alguna respecto de aquello”, respondió Barrios. “Hay que hacerlo en el marco de unidad y será la mesa de conversación, de diálogos de los secretarios generales, los equipos electorales, los que irán determinando la forma si es por primarias, sí que es tal o cual candidato que ya ha sido electo, en fin, eso se va determinando en la conversación”, indicó. Desde Revolución Democrática defienden la gestión de la alcaldesa Emilia Ríos y apuntan a que es la mejor candidata para representar los intereses de las y los vecinos de la comuna. Confían, en ese sentido, que será la candidata que respaldará todo el oficialismo y la DC. Su presidente, Diego Vela, calificó como “natural que en estos procesos personas estén disponibles para distintos roles”, sin embargo, señaló que “esas serán definiciones colectivas y estoy seguro que a nivel nacional, la unión de las fuerzas progresistas, le ofrecerán la mejor alternativa a la comuna de Ñuñoa que en este caso ha encarnado de muy buena forma Emilía Ríos”. En la colectividad descartan que la acción socialista responda a una mala evaluación y/o relación del PS con la edil del Frente Amplio. “La alcaldesa Emilia Rios ha tenido un buen trabajo comunal con el Partido Socialista como también la relación entre las directivas nacionales”, aseguró por su parte la vicepresidenta de RD, Tatiana Urrutia. “Más allá de las aspiraciones que cualquier persona legítimamente puede tener, disposición o voluntad de competir, las decisiones son colectivas”, reiteró. Marcelo Mella, analista político: “El PS está intentando defender lo conquistado en la elección de 2021” El académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, abordó este martes la tensión en la interna de la Alianza de Gobierno, señalando que “es poco amable” la acción socialista, pero responde a un cálculo y realismo político. “El Partido Socialista lo que está intentando hacer, en un escenario de alta fragmentación del sistema político chileno, es defender lo conquistado en la última elección del 2021“, afirmó Mella. En efecto, en el último proceso, el PS se inscribió con 22 alcaldes electos versus el Frente Amplio y el Partido Comunista que lograron respectivamente 12 y 6. Para el académico, tampoco pesaría el principio del ‘quién gana, mantiene’ porque éste “opera en la lógica de los pactos electorales, no dentro del gran oficialismo, es muy difícil que los partidos, considerando la alta atomización que tiene el sistema, puedan responder a este imperativo moral”. “Eventualmente después del 2017 se podría velar al mecanismo de las primarias, pero las primarias operan solamente dentro de los pactos, es decir, dentro del pacto electoral de los partidos de la antigua Concertación que van por un lado, dentro del pacto del Partido Comunista, y dentro del pacto del Frente Amplio, por lo tanto, no procede aplicar el mecanismo de primarias entre pactos, la ley no lo permite”, afirmó. Mella mencionó que la situación actual, respecto a la decisión municipal, es el mejor ejemplo de la existencia de dos almas dentro del oficialismo, además apuntó que “la decisión del PS está tomada en el sentido de poner candidatos prácticamente en todas las comunas del país, salvo en aquellas a las cuales decida con otros partidos de su propio pacto electoral omitirse”. Pero, además, planteó un tercer análisis relativo a un manejo comunicacional. “Sectores del PS podrían tener interés en subir el costo de la negociación ‘ok, si el PC o los partidos del FA quieren que nosotros valoricemos este principio de ‘quien tiene, mantiene’ entonces nuestra omisión en una comuna determinada, debe tener un valor y debe significar una cierta reciprocidad. Que en otras comunas, el Frente Amplio y el Partido Comunista, hagan lo mismo”, señaló.

