Política Marco Enríquez-Ominami critica al Gobierno: “Se requiere coraje y lo que no se hace en el primer año, no se hace nunca” El exdiputado abordó una eventual nueva carrera presidencial e indicó que "fue un error" de la actual administración no haber presentado las reformas el primer año. Diario UChile Martes 27 de febrero 2024 12:26 hrs.

Marco Enríquez-Ominami salió al paso de una eventual nueva candidatura presidencial y repasó las razones por las que no ha tenido éxito en las elecciones a las que se ha presentado. En entrevista con Vía X el exdiputado señaló: “soy un animal político y estoy en la lucha”. Frase que fue interpretada como un anuncio respecto a su disposición para entrar nuevamente a la carrera a La Moneda. No obstante, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, ME-O aclaró sus dichos. El exparlamentario puso en duda su decisión sobre volver a ser candidato presidencial, debido al costo a nivel personal que han tenido sus anteriores intentos. “Cada vez que fui candidato, le puedo demostrar que fue un enorme sacrificio, un dolor que no se puede imaginar. Entonces cuando me preguntan si voy a ir, no sé. Hoy no lo veo. Me va estupendo en lo que hago y tendría que ser imperativo”, expresó. En la misma línea, sostuvo que “ser candidato no es que la gente diga ‘Ay, Marco lo pasa bien’, no, no se pasa nada bien”. “Me ha costado cicatrices familiares (…). No pueden imaginarse qué significa una candidatura con la PDI en la casa, infamias en redes sociales, mentiras, juicios. Firmé en Comisaría por el gustito que se dio un fiscal corrupto porque me podía escapar de Chile, teniendo hijas chilenas, casado, siendo candidato presidencial”, acusó. Si bien, el excandidato enfatizó que “por ahora no ve” una postulación a la presidencia, también aseguró: “Si me pregunta si prometo nunca más (ser candidato), no. Porque lo que quise decir es que vengo de este mundo. Esto no lo voy a dejar en vano, ya veremos de qué manera se expresa. No sé si la candidatura presidencial sea el único camino. A gobernador no voy a ir, a alcalde no voy a ir, a diputado no vuelvo ni en broma. No necesito un cargo”. Sinsabores en política y criticas al Gobierno El excandidato presidencial también se refirió a los amargos momentos y resultados que ha tenido desde su primera candidatura. “Fui el candidato que propuso la agenda más difícil cuando en Chile nadie quería proponer ley de aborto, ley de matrimonio igualitario, la ley de Dicom”, señaló. “Me costó muy caro ser tan rupturista. Me costó el desprestigio, un daño reputacional que todavía está”, agregó el fundador del Grupo de Puebla. Por otro lado, Marco Enríquez-Ominami fue duro con su visión de la actual gestión del Presidente Gabriel Boric. El fundador del Partido Progresista, hoy Patria Progresista, aseguró estar “decepcionado” con la administración actual. “Esto demuestra que la buena intención no basta. Se requiere coraje y lo que no se hace en el primer año, no se hace nunca. Lo que ocurrió es que este gobierno por vanidad, porque se creen encantadores, pero políticamente ineptos, no presentaron el primer año las reformas. Ése fue el error”, analizó MEO. Según el expresidenciable, el actual Gobierno “fracasó” en sus intentos de reformas y por ello, para sus últimos dos años, les pidió específicamente dos cosas: “Les imploro que le entreguen al próximo gobierno un país ordenado en seguridad y en empleo”, mencionó. Revisa aquí la entrevista completa: Foto: Aton

