Entrevista Nacional Política Félix González por reunión secreta con ministra Tohá: “Tenemos que tener un control sobre lo que hace el Gobierno” El diputado cuestionó la falta de un pronunciamiento oficial del régimen de Nicolás Maduro por el secuestro del exmilitar venezolano en territorio nacional. Además, insistió en las atribuciones de los parlamentarios de fiscalizar al Ejecutivo. Diario UChile Miércoles 28 de febrero 2024 10:57 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado ecologista e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Félix González, profundizó sobre las repercusiones que ha generado en la escena nacional el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, la semana pasada. El parlamentario, junto con destacar lo sorpresivo del hecho, mencionó que “es algo a lo que no estamos habituados, que aparentemente la misma familia o cercanos o colaboradores de este exmilitar salgan a filtrar en el fondo que puede ser un secuestro de características políticas y eso evidentemente prende las alarmas, sobre todo de la prensa”. En esa línea, manifestó que “si bien los secuestros en los últimos años no han sido algo nuevo, repetidamente ha habido secuestros extorsivos o relacionados con el narcotráfico, uno de estas características tiene repercusiones internacionales y evidentemente es distinto que lo hagan criminales, gente que está fuera de la ley, a que lo hagan estados, que se supone que están dentro de la ley y que respetan las normas internacionales”. “O sea, la irrupción de agentes de un Estado distinto operando dentro de nuestro país ya no es un tema policial. Uno lo que espera es que el otro país diga ‘sabe qué descártelo o lo negamos’, pero eso no ha ocurrido, por lo menos no de forma prístina”, comentó. Consultado sobre los dichos del asambleísta, Diosdado Cabello, quien negó que el secuestro fuera una operación de contrainteligencia venezolana, González afirmó que “yo soy diputado en Chile, él es un parlamentario, yo no represento a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) en Chile. No puedo salir a decir ‘mire la ANI me dijo que no era’. Eso también habla de que la separación de poderes no existe en Venezuela. Sale el número dos del régimen, que en realidad es un parlamentario, a hablar en nombre de la inteligencia de su país. Yo no puedo hacerlo, porque además de la Agencia de Inteligencia no sé quiénes son. Puedo fiscalizar, pero a través de un ministro”. “De hecho, le estamos pidiendo al Gobierno que vaya al Parlamento, a la Cámara la próxima semana a una sesión secreta de comisiones, que igual es sui generis, porque son cuatro comisiones, somos 50 parlamentarios, no sé qué tan secreta podrá ser para que no se vaya a filtrar, pero tenemos facultades fiscalizadoras ex post”, indicó. Por lo mismo, sostuvo que “uno lo que espera es que haya una comunicación oficial desde el Gobierno de Venezuela, que es quien tiene a su mando su propia agencia de inteligencia para decir ‘sabe qué, no, eso no se está haciendo’”. En ese sentido, remarcó que respecto a las dos hipótesis que se mantienen sobre el secuestro –ya sea que esté relacionado con el crimen organizado o por motivaciones políticas- el legislador ejemplificó que “lo que uno espera es que, si alguien dijera que ‘hay agentes del Estado chileno secuestrando gente en Suecia’, salga el Presidente Boric a desmentir, salga el Ejecutivo. Eso no ha pasado en Venezuela y es por eso que esa hipótesis (sobre razones políticas) por lo menos para mí no ha perdido relevancia en términos de verosimilitud”. En tanto, sobre la reticencia expresada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre asistir a una sesión secreta en el Congreso, González insistió en las atribuciones de los parlamentarios de fiscalizar los actos del Gobierno y llamó a que “no seamos como Venezuela, en donde no hay separación de poderes. Acá tenemos que tener un control sobre lo que hace o no el Gobierno, de eso la ministra no se puede escapar”. Revisa la entrevista completa:

