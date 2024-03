Segundo aniversario: Gobierno reivindica avances y Oposición señala que “hay puras malas noticias”

ecf84fa319

“Chile esta mejor que como lo recibimos“. Ese fue el balance que realizó generalizadamente el Gobierno al cumplirse dos años desde su llegada al Palacio de La Moneda. Una tesis que fue rebatida por la oposición. Contrario al año anterior, el Gobierno decidió en esta jornada conmemorar su aniversario mostrando avances concretos con el despliegue de sus ministros en cada región del país. Sumado a ello, este lunes la Secretaría General de Gobierno (Segegob) anunció un cambio en la imagen institucional: un tren tricolor para las salidas comunicacionales y un nuevo slogan titulado “Chile Avanza Contigo“, que acompañarán a la administración durante este segundo tiempo. Pero más importante fue la línea comunicacional. Todas las carteras – incluso el Presidente Boric- pusieron énfasis en los avances conseguidos: Copago Cero, 40 Horas, Ley Papito Corazón, Royalty Minero y baja en la inflación. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo así que “Chile ha avanzado en las tres seguridades que nos propusimos: la seguridad social, pública y económica”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relevó que “en marzo del 2022 veníamos de un déficit fiscal récord que se acercó al 8%, 11% en términos estructurales, en que el gasto fiscal había aumentado 30% por arriba de lo presupuestado y donde la deuda pública había aumentado significativamente”. “En buena medida eso fue producto de los retiros de fondos de pensiones, teníamos una inflación que iba al alza y siguió al alza durante todo 2022 hasta llegar a su punto más alto en agosto de ese año. Entonces, cuando hoy día estamos hablando de cuántas décimas estamos por encima o no de la meta de inflación, pensemos que en agosto del 2022 estábamos 10 puntos porcentuales por arriba de esa cifra“, señaló. En materia de seguridad, fue la ministra del Interior, Carolina Toha, quién sostuvo a La Tercera que “el país venía con un tema creciente con el crimen organizado y no había ninguna respuesta política para esos temas. Hoy tenemos una agenda que se está haciendo cargo“. Los principales cuestionamientos, producto de dichas declaraciones, llegaron desde la UDI. En un punto de prensa organizado precisamente para abordar los dos años de la gestión del Presidente Boric, la secretaria del gremialismo, Maria José Hoffmann, declaró que “hay puras malas noticias en todos los ámbitos, es cosa que miremos en seguridad, el crimen ha cambiado, se ha modificado, estamos cada día peor”. “Nos parecen insólitas las declaraciones de la ministra Tohá cuando dice que estamos mejor que antes, yo no sé a quién le está preguntando, no hay ninguna encuesta que así lo diga. No hay ningún número que ellos puedan decir que efectivamente están mejor, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda”, añadió. Hoffmann recalcó que el Gobierno ha alcanzado solo un 15% de lo prometido en su programa. “Nosotros, en ese sentido, queremos hacer un llamado al Gobierno a que entienda, que asuma. La oposición está dispuesta a colaborar, la UDI siempre está dispuesta a colaborar, pero primero hay que hacer una autocrítica”, afirmó. Desde la colectividad, anunciaron además que este martes 12 van a presentar un proyecto de ley para aumentar la edad elegible para ser Presidente. En Renovación Nacional, el jefe de bancada de los diputados, Frank Sauerbaum, señaló que “es sorprendente la autocomplacencia y la poca autocrítica que hay del Gobierno del Presidente Boric, considerando los malos resultados que ha tenido y la evaluación ciudadana que tiene”. “Tenemos un millón de cesantes, largas listas de espera, una situación de criminalidad totalmente descontrolada y un problema migratorio que no se resuelve. Tenemos hoy día una educación pública destruida, francamente. Entonces, tenemos que ser más críticos de lo que hemos hecho y también nos hubiese gustado que hicieran un reconocimiento a lo que hemos aportado como oposición, porque el gobierno se jacta de haber aprobado una agenda de seguridad pública y si no fuera por los votos de la oposición no las tendría”, sostuvo. Imagen de Portada: Agencia ATON.

