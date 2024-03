63cb405557

Género Nacional Política Ximena Ossandón y educación no sexista en Ley contra la violencia de género: “El problema es la obligatoriedad” La diputada de Renovación Nacional aseguró que la acción no es en contra del concepto, sino en las posibles bajadas que podría tener en los colegios. "En esa forma, en que es obligación para todos, pasa a llevar la voluntad de muchos", dijo. Fernanda Araneda Lunes 11 de marzo 2024 19:10 hrs.

Este lunes la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, volvió a referirse al requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que va en contra del artículo sobre educación no sexista de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. De acuerdo a Orellana, la medida de un grupo de diputados de oposición sorprendió al Gobierno, ya que las dudas sobre la ley no se habrían expresado en las reuniones entre el Ejecutivo y los partidos. “La semana anterior a la votación de la Ley Integral en ambas Cámaras tuvimos reunión con todos los partidos de la oposición, en especial con sus encargados de temas de género o mujer y yo lamento mucho que las cosas que se han requerido en el TC no hayan sido en materia ni de preguntas ni de observaciones en esas reuniones”, dijo Orellana. “La verdad es que lo hicimos en un ánimo genuino de diálogo y de hecho, los artículos que se votaron en contra por la oposición, en el Senado, también como gesto de diálogo, el Gobierno no los repuso en la Cámara”, agregó. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, explicó que no se está poniendo en cuestión el concepto de educación no sexista, sino que la preocupación recae en la obligatoriedad de implementarlo en todos los colegios de Chile. “No es que el concepto sea bueno o malo, eso hay que dejarlo sumamente claro. En el fondo, el problema no es que lo no sexista esté equivocado o correcto, sino que se impone como obligación a todos los establecimientos. En esa forma, en que es obligación para todos, pasa a llevar la voluntad y el querer de muchas personas”, afirmó. En esa misma línea, la parlamentaria señaló que la educación no sexista “es un concepto que está muy determinado y tiene bajadas que son muy específicas”. “Por ejemplo, a mi me gustaría que a mis hijos se les enseñara que son dos sexos: hombres y mujeres, pero bajo esa mirada (de educación no sexista) podrían determinar que eso se prohíbe porque hay más de dos sexos. También, yo podría decir que me parece bastante razonable que hombres y mujeres son complementarios, pero bajo la no sexista te podrían prohibir que digan que hombres y mujeres son complementarios, porque son iguales”, indicó. Consultada respecto a la posibilidad de que la igualdad entre hombres y mujeres se establezca como principio en todos los colegios, Ossandón aseguró que efectivamente “tenemos que emparejar la cancha, pero primero que todo, este proyecto no es sobre eso, sino que sobre el derecho de la mujer a vivir libre de violencia”. “Cuando empiezas a hacer las bajadas, hay otros temas en este proyecto que eran complejos, el tema de los medios de comunicación, de la violencia institucional, pero este nos parece el más complicado de todos, por la obligatoriedad que tenía”, detalló. En cuanto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acoja el recurso presentado por su sector, la diputada RN recordó que “tenemos un pequeño antecedente, en el contexto del requerimiento presentado por la Ley de Garantías de la Niñez. Ya tuvimos esta presentación parecida y se ganó. Uno nunca sabe, pero es lo mismo, es la obligatoriedad”, concluyó.

