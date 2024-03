e88c71c733

Educación Nacional Subsecretaria Arratia pone en duda cifra de estudiantes sin matricula entregada por el Senado La autoridad destacó que en los últimos años el Ministerio de Educación ha "hecho un esfuerzo intencionado por generar matrículas". Además, enfatizó que han "mirado la reactivación educativa como una causa país". Jocelyn Jara Jueves 14 de marzo 2024 17:00 hrs.

Este jueves se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Asesor para la Reactivación Educativa, instancia en que estuvo presente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker. La subsecretaria Arratia contó detalles con respecto a esta sesión y señaló que como cartera han analizado el recorrido que se ha tenido hasta ahora, lo cual aborda los resultados del SIMCE, que “como es de público conocimiento, han demostrado un importante aumento, sobre todo en matemáticas, donde hemos ido avanzando hacia índices pre-pandémicos incluso”. Además, destacó que el Mineduc han “mirado la reactivación educativa como una causa país”. “En esa perspectiva es que hemos mirado metas a 10 o 15 años plazo, en términos de cómo proyectamos el sistema educativo, no sólo pensando en volver a los índices que teníamos pre-pandemia, sino que pensando en dar el salto a la educación que nuestro país necesita, en avanzar hacia el resguardo al derecho a la educación”, declaró. Por su parte, el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker afirmó que “todavía tenemos camino por recorrer, y por lo mismo seguimos, como Ministerio de Educación, expresando la reactivación educativa como una gran prioridad de Estado“. “Por lo mismo nos hemos comprometido acá a recibir la tramitación de este consejo, a seguir avanzando, no solamente en la recuperación de este sistema que es la meta general para el término del Gobierno y otras un poco antes, sino también en la mejora, porque no nos basta con volver a las metas pre-pandemia, sino también dar un salto de mejora significativa”, manifestó. En este sentido, es que Walker detalló que parte de esas metas apuntan hacia los aprendizajes, es decir, avanzar hacia una meta de rezago cero. Por otro lado, proponen que se logre mejorar la asistencia promedio en un 90% y alcanzar el peak de asistencia en las escuelas. Otro de los proyectos que se mencionaron, es en torno a la convivencia y salud mental. “Por primera vez tenemos un sistema de monitoreo de la convivencia para la escuela y para la política pública, que nos permita ir identificando cómo vamos mejorando a nivel de Estado, pero también a nivel de establecimiento”, dijo el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa. Escolares sin matrícula La subsecretaria Arratia fue consultada por las cifras de los estudiantes que hoy se encuentran sin matrícula, situación que fue evidenciada esta semana por la Comisión de Educación del Senado. “Ese no es un número que hayamos entregado nosotros, hemos sido muy cuidadosos y quiero reiterar esa precaución, no tenemos ese número. El único número que sí hemos compartido es que hay 1.700 estudiantes que están doble matriculados, es decir, en dos establecimientos. La cifra de 3 mil no es una cifra que nosotros hayamos ni entregado, ni ratificado“, recalcó. Asimismo, añadió que “respecto al tema de fondo, este es un desafío que el país tiene, de hecho, nosotros cuando asumimos el Gobierno, este fue uno de los primeros temas que le tocó asumir al ministro Cataldo cuando era subsecretario. El país tiene un desafío en términos de que no ha habido una política que permita generar oferta educativa donde hay más demanda educativa”. “De hecho, si uno mira todo el sistema educativo en Chile, no hay falta de matrícula, el problema es que donde están la matrícula y en los cursos en donde está esa matrícula, es donde se necesita esa matrícula”, agregó. A su vez aclaró que “lo que hemos venido haciendo en los últimos años es un esfuerzo intencionado por generar matrículas, recordando un punto importante, que las matrículas no las genera el Ministerio, las generan los sostenedores”. Imagen de portada: Mediabanco

