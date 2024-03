37887308e0

Internacional Gaza: El barco de Open Arms llega y descarga su cargamento de ayuda humanitaria La ONG española terminó de descargar este sábado su ayuda en la ciudad palestina, donde la esperanza de una tregua entre Israel y Hamás parece renacer después de que el movimiento islamista rebajara sus exigencias, lo que relanzó las negociaciones. RFI Sábado 16 de marzo 2024 15:13 hrs.

El Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, anunció el sábado 16 de marzo que 36 personas murieron, entre ellas mujeres y niños, en un bombardeo contra una casa en Nuseirat, en el centro del territorio. En total, 123 personas murieron desde el viernes por la noche en Gaza, según la misma fuente. Asimismo, el gobierno de Hamás reportó 60 bombardeos nocturnos en varias zonas, además de “violentos combates” en Jan Yunis, en el sur, y en Zeitun, en Ciudad de Gaza. Hamás propone una tregua Hamás, que exigía hasta ahora un alto el fuego definitivo con Israel, propuso una tregua de seis semanas y liberar a 42 rehenes israelíes -mujeres, niños, ancianos y enfermos- a cambio de la excarcelación de 20 a 50 presos palestinos por cada rehén. El movimiento islamista exige la “retirada del ejército de todas las ciudades y zonas pobladas”, el “regreso de los desplazados sin restricciones” y la entrada diaria de al menos 500 camiones de ayuda humanitaria en Gaza, declaró a la AFP uno de sus dirigentes. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que los países mediadores trabajan “duramente para salvar la brecha que queda” para lograr un acuerdo. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció por su parte que enviará una delegación a Catar en el marco de las negociaciones del intercambio. Estados Unidos dijo sentirse “prudentemente optimista” sobre la posibilidad de un acuerdo. Además de los bombardeos y los combates, la ONU teme una hambruna generalizada en el estrecho territorio palestino, especialmente en el norte, arrasado por la guerra y de difícil acceso. El barco de Open Arms llegó a Gaza y descargó las 200 toneladas de ayuda Un barco de la oenegé española Open Arms, que zarpó el martes 12 de marzo de Chipre con 200 toneladas de víveres de la organización World Central Kitchen (WCK), llegó el viernes 15 a Gaza y terminó de descargar la ayuda el sábado. La carga “está siendo preparada para ser distribuida en Gaza”, indicó WCK, fundada por el chef hispano estadounidense José Andrés. Un segundo barco con “cientos de toneladas de víveres” está siendo preparado en Chipre. Por parte su parte, el director ejecutivo de OpenArms, Gerald Canals, entrevistado por Paula Estañol sobre esta primera ayuda humanitaria enviada. Sin embargo, la comunidad internacional y las ONG advierten que la llegada por vía marítima, a través del corredor marítimo desde Chipre, y el lanzamiento aéreo de ayuda no pueden sustituir a la entrega terrestre. Esta última entra en Gaza por el sur del territorio, tras ser inspeccionada por Israel, pero sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de sus 2,4 millones de habitantes. “Quiero [ayuda] para mis hijos. Quiero que vivan y no mueran de hambre. Sólo comen plantas silvestres, no hay pan. No hay nada que comer en Gaza. Es el mes del Ramadán y no hay nada”, declaró a la AFP Abu Isa Ibrahum Filfil, un palestino que espera ayuda. La situación es tan dramática que “los médicos ya no ven bebés de tamaño normal”, deploró el viernes Dominic Allen, responsable para los territorios palestinos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

