Nacional Política “Son casos completamente distintos”: Oposición pide distinguir entre formalizaciones de Muñoz y Yáñez La senadora Ximena Rincón y el diputado Juan Antonio Coloma, aseguraron que las situaciones del exdirector de la PDI y la del general de Carabineros no son comparables. La diputada Gael Yeomans, en tanto, estimó que Yáñez debería salir de su cargo. Fernanda Araneda Domingo 17 de marzo 2024 19:39 hrs.

Continúan las reacciones políticas luego de que se anunciara la eventual formalización del director de la PDI, Sergio Muñoz, en el contexto del “Caso audios”. Este domingo el debate se centró en las comparaciones entre el exmandamás de la PDI y el actual general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado a principios de mayo en una causa relacionada a delitos de lesa humanidad, pero que a diferencia de Muñoz, se mantiene en su cargo. De acuerdo a la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, ambas situaciones no son comparables, ya que “en el caso de la PDI hay un hecho personal y en el caso del director general de Carabineros tiene que ver con si es responsable o no por no haber hecho o no haber estado encima de las decisiones que se tomaron”. En esa misma línea, la parlamentaria aseguró que Muñoz “tenía que dejar el cargo, porque es una situación que es muy compleja, es un hecho que se le imputa a él directamente y además, parece que no es solo un hecho, sino varios”, dijo. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló, al igual que Rincón que se trata de “casos completamente distintos” y por otro lado, valoró el que el Ejecutivo aceptara la renuncia de Muñoz. “Yo creo que el propio Gobierno ha tomado postura en este tema. Acepta la renuncia, pero no así del general director de Carabineros y es porque son causas distintas”, sostuvo. Coloma además afirmó que lo que espera su sector es que “en el caso no solamente del general director, sino que en general en los casos de Carabineros es que se pueda avanzar, porque creemos que la gran mayoría de los juicios iniciados por la fiscal Chong van a terminar en la absolución de los Carabineros. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto una persecución por parte de la fiscal hacia la institución”, indicó. Desde el oficialismo, en tanto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, apuntó a la preocupación que podrían tener los altos mandos “en sus propios procesos judiciales personales, en vez de hacerse cargo de la responsabilidad en que debiesen estar todos sus sentidos”. “Él debería dar un paso al costado”, señaló Yeomans en relación al general Yáñez. Por otra parte, la parlamentaria hizo un llamado a no hacer “como si acá no hubiera pasado nada porque hubo una presentación de renuncia ad portas de una formalización en un caso sumamente complejo y que logicamente la ciudadanía también podría preguntarse qué sucede con las instituciones y con quienes están a cargo”. En ese sentido, Yeomans sugirió “retomar un debate que a algunos no les gusta, que es el de reforma a las policías y el de entregar las herramientas suficientes para que se hagan cargo. Esto, para que quienes infrinjan la legislación no puedan seguir en este tipo de instituciones, pero también para entregar las herramientas suficientes para perseguir el crimen”, concluyó.

