Economía Nacional Vittorio Corbo: “Bajar la tasa de interés en abril más allá de 50 a 75 puntos sería una irresponsabilidad” El expresidente del Banco Central pronosticó que la convergencia a la meta de inflación al 3% recién ocurrirá hacia finales del primer trimestre de 2025. Esto, teniendo en cuenta el alza en el IPC de los meses de enero y febrero. Diario UChile Domingo 17 de marzo 2024 10:18 hrs.

Para el expresidente del Banco Central (BC), Vittorio Corbo, el IPC al alza en enero y febrero no ha hecho más que confirmar que el control de la inflación y su regreso al 3% aún no es carrera ganada. Por lo mismo, su recomendación es que en abril el BC baje la tasa de interés no más allá de 50 puntos base. En entrevista con La Tercera, Corbo recordó que “la inflación bajó paulatinamente el año pasado, pero en los últimos meses de nuevo hemos observado IPC más altos, de 0,7 en enero y de 0,6 en febrero, que responden, sobre todo, a un alza en la inflación de servicios. La última milla ha sido más difícil por los servicios, que tienen un componente muy importante de salarios y de ajuste del mercado laboral después de la pandemia”, apuntó. A lo anterior, el expresidente del BC añadió que “los servicios han subido mucho más allá de lo que se pensaba. Si miramos el IPC sin volátiles, el componente servicios se disparó a una velocidad del 6,9% en los últimos tres meses. La gente está viajando de nuevo y se presionan esos costos de servicio, también están subiendo los costos laborales en general y eso hace que cueste más encontrar gente para servicios y lo mismo estamos observando en el exterior”, señaló. Corbo además advirtió que “la inflación a diciembre de este año puede que esté más cerca del 3,5% que del 3% y, por lo tanto, lo más probable es que la convergencia a la meta de inflación ocurra ahora hacia fines del primer trimestre de 2025. Claramente se atrasa la convergencia a la meta de inflación del 3% y en su próximo Informe de Política Monetaria el Banco Central debiera transmitir que a diciembre va a estar algo por encima del 3%”. En ese contexto, el economista indicó que su recomendación “sería bajar la tasa en 50 puntos base en abril, no más que eso, pero puede que el BC también evalúe hacerlo en 75 pb y está bien. Bajar la tasa de interés en abril más allá de 50 a 75 puntos base sería una irresponsabilidad tras los altos IPC de enero y febrero”, concluyó.

