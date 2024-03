1e1ee7570c

29d289a66b

Deportes El plan de “Cachito” Vigil para desarrollar el hockey césped chileno El histórico DT de "Las Diablas" dejó su cargo para asumir un nuevo rol en la Federación con miras a aprovechar el éxito que ha tenido este deporte en los últimos años. Diario UChile Martes 19 de marzo 2024 11:28 hrs.

Compartir en

Durante la tarde de este lunes en el Estadio Nacional Claudia Schüler, con la presencia de su presidente Andrés de Witt y las diferentes autoridades del deporte nacional, la Federación Chilena de Hockey Césped (Fehoch) hizo oficial el lanzamiento del nuevo plan de desarrollo y masificación de esta disciplina a lo largo del país. Luego de la plata y el bronce obtenidos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, además de la organización del Mundial Femenino Junior, la Fehoch comunicó los planes diagramados para aprovechar el importante auge que ha tenido el hockey durante los últimos años. Sergio Vigil, histórico entrenador de las Diablas, seguirá trabajando en Chile y después de la Copa de Naciones que se disputará entre el 3 y 9 de junio en España asumirá un rol diferente. En la ceremonia que contó con la visita del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica; el director del IND, Israel Castro; el head coach de Chile, Alfredo Castro; y los capitanes de Diablas y Diablos, Camila Caram y José Pedro Maldonado; la Fehoch confirmó que “Cachito” asumirá el cargo de head coach nacional de talentos y formación. El plan que liderará Sergio “Cachito” Vigil Luego de su participación en la Copa de Naciones junto a las Diablas, Sergio Vigil asumirá distintas funciones. Su trabajo no será exclusivamente con las damas, de hecho, el plan contempla trabajar con entrenadores y, además, concretar una labor formativa con 600 niños y niñas de todo el país en tres niveles: talentos, proyección y desarrollo. “Cachito” viajará de Arica a Magallanes buscando nuevas figuras que puedan nutrir a selecciones nacionales en el futuro. Además, esta detección y formación de nuevos deportistas pretende fortalecer al Hockey 5 y el Hockey indoor, disciplinas que siguen ganando adeptos. Pero no es lo único. El plan de desarrollo y masificación tendrá Escuelas de Iniciación gratuitas para niños y niñas de 6 a 12 años y que trabajarán en las canchas Claudia Schüler del Estadio Nacional. Además, en la instancia se firmó un acuerdo con la Universidad Andrés Bello que permitirá fortalecer el plan. “Mi ciclo en junio tiene que terminar porque cada grupo tiene que tener nuevos docentes que hagan crecer el sistema. El desafío es mayor porque quiero devolverle a Chile todo lo que me dio. Ahora no serán Diablas y Diablos, sino que niños y niñas y un montón de profesionales que puedan ser entrenadores made in Chile para el futuro”, fueron algunas palabras del entrenador en el lanzamiento. Foto: Photosport.

Durante la tarde de este lunes en el Estadio Nacional Claudia Schüler, con la presencia de su presidente Andrés de Witt y las diferentes autoridades del deporte nacional, la Federación Chilena de Hockey Césped (Fehoch) hizo oficial el lanzamiento del nuevo plan de desarrollo y masificación de esta disciplina a lo largo del país. Luego de la plata y el bronce obtenidos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, además de la organización del Mundial Femenino Junior, la Fehoch comunicó los planes diagramados para aprovechar el importante auge que ha tenido el hockey durante los últimos años. Sergio Vigil, histórico entrenador de las Diablas, seguirá trabajando en Chile y después de la Copa de Naciones que se disputará entre el 3 y 9 de junio en España asumirá un rol diferente. En la ceremonia que contó con la visita del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica; el director del IND, Israel Castro; el head coach de Chile, Alfredo Castro; y los capitanes de Diablas y Diablos, Camila Caram y José Pedro Maldonado; la Fehoch confirmó que “Cachito” asumirá el cargo de head coach nacional de talentos y formación. El plan que liderará Sergio “Cachito” Vigil Luego de su participación en la Copa de Naciones junto a las Diablas, Sergio Vigil asumirá distintas funciones. Su trabajo no será exclusivamente con las damas, de hecho, el plan contempla trabajar con entrenadores y, además, concretar una labor formativa con 600 niños y niñas de todo el país en tres niveles: talentos, proyección y desarrollo. “Cachito” viajará de Arica a Magallanes buscando nuevas figuras que puedan nutrir a selecciones nacionales en el futuro. Además, esta detección y formación de nuevos deportistas pretende fortalecer al Hockey 5 y el Hockey indoor, disciplinas que siguen ganando adeptos. Pero no es lo único. El plan de desarrollo y masificación tendrá Escuelas de Iniciación gratuitas para niños y niñas de 6 a 12 años y que trabajarán en las canchas Claudia Schüler del Estadio Nacional. Además, en la instancia se firmó un acuerdo con la Universidad Andrés Bello que permitirá fortalecer el plan. “Mi ciclo en junio tiene que terminar porque cada grupo tiene que tener nuevos docentes que hagan crecer el sistema. El desafío es mayor porque quiero devolverle a Chile todo lo que me dio. Ahora no serán Diablas y Diablos, sino que niños y niñas y un montón de profesionales que puedan ser entrenadores made in Chile para el futuro”, fueron algunas palabras del entrenador en el lanzamiento. Foto: Photosport.