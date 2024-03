e3b9bc0916

Nacional Política Mario Desbordes: “Casi todo lo que traspasó (Muñoz) a Hermosilla, el defensor lo iba a tener en sus manos igual” Respecto al legado de Sebastián Piñera, el exministro indicó que, pese a que mantiene su crítica sobre el exmandatario, espera que sea el de una derecha más democrática: "No se trata de canonizar a alguien, sino que destacar los aspectos positivos". Diario UChile Viernes 22 de marzo 2024 11:07 hrs.

El ex ministro de Defensa y ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, calificó como “gravísimo” e “inaceptable” el caso filtraciones que hoy tiene en prisión preventiva al ex director de la PDI, Sergio Muñoz, por enviar información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla. “No puede el director de la PDI traspasarle información a nadie, absolutamente a nadie. Yo fui ministro, diputado de la Comisión de Inteligencia. Uno tiene acceso a información que no puede ser conversaba ni siquiera en la casa con tu marido y tu señora”, dijo. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Desbordes valoró que el actuar de Muñoz sea sancionado y no solo condenado éticamente, afirmó que la sorpresa por las acciones de Muñoz fue transversal en todos los sectores políticos. “Teníamos una muy buena imagen del director Sergio Muñoz. Lo conocimos cuando era director en la Región de Valparaíso (2018-2019), hizo un trabajo estupendo, después fue director de Inteligencia, nos tocó interactuar mucho con él, también hizo un trabajo sobresaliente”, señaló. “Mire, traspasó pura información que el abogado defensor igual iba a tener en sus manos, no entregó gran cosa, es lo que dicen varios de mis colegas cuando ven la información y es cierto. Casi todo, sino todo lo que le traspasó a Hermosilla, el defensor correspondiente lo iba a tener en sus manos igual. No traspasó grandes cosas salvo la hoja de vida, ahí hay un problema gravísimo del anterior director, que si es cierto que la ocultaron hay un delito”, afirmó. En ese sentido, Desbordes dijo que este tipo de cosas no corresponde pero también sostuvo que “tampoco podemos llegar al nivel de decir está toda la instucionalidad podrida, ¿por qué? Porque la ciudadanía termina convenciéndose de eso y terminamos con gobiernos populistas”. Consultado por las implicancias del expresidente Sebastián Piñera en el caso filtraciones, esto debido a que parte de la entrega de información se produjo en el caso Dominga y Enjoy, Desbordes respondió que “fueron investigadas esas denuncias, se investigaron por fiscales que no se han caracterizado por ser cercanos a un sector político. Tuvieron a la vista todos los antecedentes y finalmente concluyeron de que no había reproche, que no había nada extraño y estaba todo en orden”. “Lo han dicho los propios fiscales ‘no tengo ningún antecedente para decirte que esto me hubiera cambiado el resultado porque sí tuvo a la vista todo eso. No está demostrado que el Presidente, al revés, se acreditó que no era efectivo que hiciera negocios mientras estaba de Presidente, eso es lo que concluye la investigación del caso Dominga”, respaldó. Respecto sobre el legado de Piñerismo y a propósito de las declaraciones críticas que Desbordes emitió al finalizar el gobierno del expresidente en 2022, sostuvo que “mantengo los dichos, cuando fallece un Presidente uno alude a todo lo positivo. No se trata de canonizar a alguien, sino que destaca los aspectos positivos, dejar atrás las rencillas”. “Mantuve las distancias con él hasta el último minuto, si hablé con él varias veces porque me encontraba con él en actividades públicas. La última fue la despedida del Contralor (Bermúdez) en su ceremonia de término de periodo. Me reclamó que yo decía que (él) quería ser candidato, yo le dije que no le creía para nada. Se reía, fue cordial la conversación, pero yo siempre mantuve mis dichos”, sostuvo. En esa línea, dijo que “el legado que yo quiero del Presidente Piñera y es cierto que él lo planteó, y esta parte es correcta; una centroderecha más democrática, que respeta y valora los derechos humanos, una a la que el Movilh va y homenajea, y dice ‘nosotros las minorías sexuales en el gobierno de Piñera hemos tenido los mejores momentos y enumera los proyectos de Ley que otros gobiernos de izquierda y progresistas no priorizaron”. Quizás la gran diferencia final con Piñera, marcó Desbordes, fueron los retiros del 10% de los fondos previsionales, cuando el ex diputado solicitó aumentar los bonos que se daban tras la pandemia para no recurrir a esta medida, “pero tenías al ministro Biones y Blumel que, con una poca conexión con lo que pasaba con la ciudadanía de la clase media para abajo, decían que las 60 lucas eran más que suficientes y hasta el día de hoy me tratan de lo peor porque aprobé esos 10%”. “Esa lógica de estos dos ministros, Blumel y Briones, que era muy de salón, oficina, muchas veces también perjudicó en otras áreas, en otros aspectos, pero el balance que hago del Presidente Piñera al final es positivo, en lo personal conmigo no”, zanjó. Revisa la entrevista completa acá:

