Justicia Nacional Política seguridad Nuevo director de la PDI: “Pido disculpas a los ciudadanos, a los detectives y a las autoridades” La ministra del Interior respaldó a Eduardo Cerna afirmando que cuenta con la confianza y condiciones para enfrentar esta etapa de la institución. Por su parte, el nuevo líder se comprometió a implementar controles pendientes en materia de probidad. Bárbara Paillal Jueves 21 de marzo 2024 10:47 hrs.

Hasta el Palacio de La Moneda llegó esta mañana el nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para ser recibido por la ministra del Interior, Carolina Tohá. Esto, tras asumir la noche de este miércoles el liderazgo de la institución. Fue tras esta cita que el nuevo director entregó disculpas públicas por el caso de Sergio Muñoz, su antecesor en el cargo, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por violación de secreto al filtrar información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla. “Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanos, a los y las detectives, a las autoridades que me acompañan por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución. Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”, declaró Cerna. En ese sentido, recalcó que “estamos para trabajar, para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro, donde todas y todos tienen cabida”. Respecto a su nombramiento, Cerna señaló recibirla con “humildad, pero con total compromiso para seguir trabajando junto a los más de 12 mil mujeres y hombres que conforman la PDI para colocar todas nuestras competencias y capacidades en pro de atacar de frente y sin descanso la criminalidad que tanto daño le está haciendo a nuestros conciudadanos”. En la reunión que sostuvo con la cartera de Interior se entregaron los principales lineamientos para su periodo y se recalcó que Cerna asume en instancias complejas por la crisis de seguridad sumado a los cuestionamientos que apuntan a la PDI tras la salida de Muñoz. En esa línea, la ministra Carolina Tohá sostuvo que “esta designación se hace en un momento que es difícil para la institución y Eduardo Cerna cuenta con toda la confianza, todas las condiciones, la trayectoria, el reconocimiento, para enfrentar esta etapa de la institución, manteniendo la respuesta a las tan importante tareas que investigaciones tiene ante los chilenos y chilenas”. Como principal desafío en su nueva dirección Tohá lo instó a tomar medidas para la probidad. “Estas son las cosas que no se pueden dejar pasar, cada vez que hay crisis de este tipo y se conocen casos que involucran la probidad o hay denuncias y deben esclarecerse si hay casos de corrupción al interior de una institución pública, es el momento de tomar las decisiones del caso para a partir de esa experiencia reforzar las medidas de prevención y tener a futuro la seguridad de que no se van a repetir historias de este tipo”, indicó. En respuesta, el director de la PDI afirmó: “Me puedo comprometer a articular, desarrollar e implementar todos los mecanismos de control pendientes para nunca más se vuelvan a presentar situaciones como estas”. Cabe destacar que este viernes Cerna también se reunirá con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

