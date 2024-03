9ee3735a3f

Género Nacional Ministra Orellana condena aumento de trata de personas con fines sexuales: “Es una forma de esclavitud moderna” La secretaria de Estado encabezó la mesa que coordina acciones en materia de prevención, persecución y atención de mujeres que han sido víctimas de este crimen en la Región de Tarapacá. Así, hizo un llamado a denunciar posibles casos de delito. Fernanda Araneda Miércoles 27 de marzo 2024 14:33 hrs.

Este miércoles, en el contexto de su viaje a la Región de Tarapacá, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, participó en la Mesa de Trata de Personas: una instancia para coordinar acciones en materia de prevención, persecución y atención de mujeres que han sido víctimas de ese delito en la zona. En dicha cita, también estuvieron presentes el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros y las autoridades regionales de los ministerios de Justicia, Trabajo, del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal, las policías y el Servicio de Migraciones. Tras el encuentro, la ministra Orellana abordó brevemente las acciones que ha tomado el Gobierno para enfrentar la problemática (como la inauguración de un centro para víctimas de violencia de género) y además, hizo un llamado a la población general para que denuncie posibles casos de trata. “Chile fue uno de los pioneros en el mundo en abolir la esclavitud. El artículo 19 de nuestra Constitución, desde los tiempos de Bernardo O’ Higgins, dice que en Chile no hay esclavos y toda persona que pise nuestro territorio queda libre, sin embargo, las formas de trata, en especial de explotación sexual comercial de NNA (niños, niñas y adolescentes) y mujeres son una forma de esclavitud moderna”, planteó. En ese contexto, la secretaria de Estado aseguró que “debemos ponernos en marcha no solamente las instituciones, si no todos para entenderla de esta forma y denunciarla cuando la identifiquemos”. Por otra parte, consultada respecto a cifras de trata de personas en Chile, la ministra Orellana afirmó que el delito ha aumentado considerablemente en nuestro país. “Lo que hemos vivido es un aumento no solamente de la trata con fines laborales, que tienen que ver sobre todo con el sector agrícola y con el trabajo doméstico, sino también un aumento en la detección y en la aparición, a ojos públicos, de la trata con fines de explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes y también de mujeres. En ese sentido, queremos llamar a estar atentas. No es normal, por ejemplo, que las personas no tengan sus documentos de identificación”, advirtió. La agenda de la ministra de la Mujer en Tarapacá siguió en Pozo Almonte, donde se reunió con un grupo de mujeres del Tamarugal para explicar las implicancias de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Para la tarde, en tanto, se espera la participación de Orellana en el Gabinete Regional.

