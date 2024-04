Tribunal Constitucional rechaza requerimiento sobre educación no sexista

81ee7cc70b

Este miércoles el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió por seis votos a favor y cuatro en contra, rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de diputados y diputadas de oposición respecto a la “educación no sexista”, integrada en el artículo 12 de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”, es lo que dice el inciso 2 del artículo 12 del proyecto. ⚖️ Comunicado del Tribunal Constitucional, por causa Rol N• 15.276-24 CPT, del proyecto de Ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género. pic.twitter.com/zeWT789y5f — Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) April 2, 2024 En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada Ximena Ossandón (RN), aseguró que el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) no era en contra del concepto de “educación no sexista”, sino que la preocupación de la derecha recae en la obligatoriedad de implementarla en todos los colegios de Chile. “A mi me gustaría que a mis hijos se les enseñara que son dos sexos: hombres y mujeres, pero bajo esa mirada (de educación no sexista) podrían determinar que eso se prohíbe porque hay más de dos sexos. También, yo podría decir que me parece bastante razonable que hombres y mujeres son complementarios, pero bajo la no sexista te podrían prohibir que digan que hombres y mujeres son complementarios, porque son iguales”, indicó.

