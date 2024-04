cc18ed65ac

Política Daniela Peñaloza no irá a la reelección de Las Condes: “No estoy dispuesta a ser un factor de división” La actual alcaldesa de la comuna, acompañada de dirigentes de la UDI y otros representantes de Chile Vamos, leyó un comunicado en el que confirmó que baja su candidatura para el balotaje municipal. Además, abordó la investigación en su contra. Camilo Vega Martinez Jueves 4 de abril 2024 13:17 hrs.

Este jueves Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes, anunció finalmente que no irá a la reelección en los próximos comicios municipales. Los cuestionamientos a su gestión comenzaron debido a investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, por el otorgamiento de millonarias horas extras a funcionarios de la municipalidad y por la compra a sobreprecio de un terreno para un Cesfam. Tal y como se rumoreó en las últimas horas, la jefa comunal confirmó su decisión. Desde la sede de la UDI, su partido, y en compañía no solo de los líderes de la colectividad, sino que también rodeada de personeros de Renovación Nacional y Evópoli, leyó un comunicado para informar que no se postulará como candidata para liderar nuevamente a la Municipalidad de Las Condes. “No estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no postular al cargo de alcaldesa”, señaló en la instancia Peñaloza. “Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que represente nuestras ideas y valores”, complementó. De esa manera, la jefa comunal también se refirió a la investigación liderara por la Fiscalía en su contra. “En los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada. Con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates, y que terminan produciendo un gran daño”, expresó. “Esto ha puesto a Las Condes en un foco de conflicto político que no existe. Que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición”, sostuvo. De esta manera, la UDI deberá definir en los próximos días quién será el candidato que buscará mantener el poder emblemático que ha sostenido en Las Condes. Esto también entre rumores de buscar acercar posiciones con Marcela Cubillos para que sea la figura que levante la tienda de derecha en la comuna. Foto: Aton

