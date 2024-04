0c79aa0c90

Deportes Los horarios de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024 Entre este sábado 6 y domingo 7 de abril continuará la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno. Claudio Medrano Viernes 5 de abril 2024 12:07 hrs.

Terminó la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024 y este fin de semana continuará la acción del certamen de Primera División del fútbol chileno con el desarrollo de la séptima jornada. Todo arrancará este sábado 6 de abril con el duelo entre Deportes Copiapó y Deportes Iquique, uno de los líderes del torneo, a las 12:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Ese mismo día, pero a las 15:00, resalta la visita de Colo Colo a Ñublense en el Nelson Oyarzún de Chillán, mientras que a las 17:30 Universidad Católica se medirá con Cobresal en Santa Laura. En tanto, el domingo 7 de abril Universidad de Chile, otro de los punteros de la competencia, chocará con Unión Española a las 20:00 en Santa Laura. Consignar que el único duelo que no se disputará este fin de semana será el de Huachipato y Palestino, debido a que jugarán el miércoles 17 de abril por sus compromisos internacionales en la Copa Libertadores. SÁBADO 6 DE ABRIL 12:30 horas, Deportes Copiapó vs. Deportes Iquique, estadio Luis Valenzuela.

15:00 horas, Ñublense vs. Colo Colo, estadio Nelson Oyarzún.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Everton vs. Audax Italiano, estadio Sausalito. DOMINGO 7 DE ABRIL 15:00 horas, Unión La Calera vs. O’Higgins, estadio Nicolás Chahuán.

17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Cobreloa, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

20:00 horas, Unión Española vs. Universidad de Chile, estadio Santa Laura. MIÉRCOLES 17 DE ABRIL 15:30 horas, Palestino vs. Huachipato, estadio Municipal La Cisterna. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

Foto: Photosport