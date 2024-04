Sergio Bitar y dichos de Maduro sobre Chile: “Es una cortina de humo y en eso tenemos que estar advertidos”

3a288b10e3

El ex ministro de Estado de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, exiliado en Venezuela y miembro del Foro Permanente de Política Exterior, Sergio Bitar, apuntó a un “sentido político” tras de la invitación realizada por Nicolás Maduro al Presidente Gabriel Boric para dialogar de manera personal. Junto con sostener que, a su juicio, “hay un involucramiento directo” por parte del Estado de Venezuela en el crimen de Ronald Ojeda, afirmó que “esto de Maduro, de tomar la iniciativa, el toro por las astas y decir ‘hablemos’, puede ser una reacción para despejar, no sé si él sabía o no, es lo mismo que pasaba con Pinochet cuando mataban a alguien o ponía una bomba, no se sabía de dónde pero al final era el Estado”. Para el ex ministro, “Chile tiene que mantener las relaciones diplomáticas con firmeza, esta conversación hay que hacerla y, en lo concreto, el Poder Judicial, va a tramitar por el fiscal y por el Poder Judicial, y seguramente van a pedir con las evidencias que existen que sean entregados estos delincuentes a Chile. Y esa va a ser la prueba de fuego, ahí va a estar el test de la blancura, de si van a colaborar o no van a colaborar”. Bitar planteó así que “otra cosa que puede hacer Maduro es él detener a esta gente y decir ‘sí, efectivamente hay estas demostraciones, acá están arrestados y los devuelvo‘, anticipándose, pero tiene que haber un hecho concreto. Y nosotros está bien que actuemos con máxima inteligencia y cuidado, pero ingenuos no somos, y el riesgo de que esto se extienda a otros países es grande y, por lo tanto, los países van a tomar medidas igual que nosotros”. Frente a la eventualidad de que ambos mandatarios sostengan un diálogo directo, lo correcto -dice Sergio Bitar- sería mantener la conversación entre jefes de Estado por carriles diplomáticos para evitar caer en cualquier tipo de “provocación” del líder venezolano. Esto, pues Bitar afirmó que Maduro buscaría “decir ‘yo no he hecho nada‘, como está cosa de Irán con Israel de quién empezó primero, entonces va a decir ” Boric no quiere hablar conmigo” y, si hablan, anda a saber qué es lo que puede ocurrir en esa conversación”. El ex ministro recalcó además que las conversaciones entre mandatarios debiesen prepararse con anticipación. No obstante, sostuvo que el Presidente Boric, de tener una conversación, debe aprovechar para poner la evidencia -del caso de Ojeda- sobre la mesa y presionar por la extradición de los sospechosos. Consultado por el emplazamiento de Maduro a la figura del ex presidente Sebastián Piñera, Bitar afirmó que “uno puede atribuirle al presidente Piñera un error, de que fue a Cúcuta, yo creo que fue un error, pero de allí a decir de que el presidente chileno fue el provocador de que vengan los delincuentes es una bravuconada“. De esta forma, para el ex ministro la declaración que emitió Maduro, considerando además que se encuentra en campaña presidencial, “tiene un sentido político, no tiene un sentido de combate al crimen y él quiere taparse, una cortina de humo frente a los hechos y, en eso, tenemos que estar advertidos“. “Ahora, ¿Cuál es la posición chilena? No caer en ese juego y simplemente decir ‘entréguenos a los delincuentes’ y nosotros aquí vamos a ser muy duros con cualquiera que entre y vamos a pedir colaboración internacional de todas las policías, de toda América Latina, porque si pasó en Chile va a estar pasando en cualquier otra parte, ese es su método”, planteó.

