Segunda derrota consecutiva: oposición no logra apoyo para vetar Mesa Directiva de la Cámara

5fdfbfc6ab

63f6fc4e2b

Fracasa moción de censura de la oposición contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Con 76 en contra, 69 votos a favor y 7 abstenciones, se dio por cerrada la acusación impulsada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), que tenía por objetivo destituir la testera compuesta por Karol Cariola (PC), Gaspar Rivas (ex-PDG) y Eric Aedo (DC). Esto, luego de las presentaciones a favor de la impugnación de la mesa de los parlamentarios, Sara Concha (PSC) y Stephan Schubert (Republicanos), quienes emplazaron a cuidar “la independencia del Poder Legislativo” e indicaron que hubo “una intromisión del Ejecutivo en la elección”. Mientras, la defensa a la actual directiva la realizaron los diputados Raúl Leiva (PS) y Alberto Undurraga (DC), quienes afirmaron que los integrantes de la testera “no cometieron ninguna acción contra la ley” e hicieron un llamado a “cuidar la democracia”. Sin embargo, desde la mañana de este lunes la derecha asumió la derrota de la censura de la Mesa y el pesimismo reinó en varios militantes de Renovación Nacional y Evópoli, quienes calificaron la iniciativa de una “irresponsabilidad sin parangón” y una medida “apresurada”, pese a que los jefes de bancada de ambos partidos comprometieron los votos. En ese sentido, dependían del apoyo de Demócratas, Amarillos, el Partido de la Gente, además de los independientes para el triunfo de la moción. No obstante, el oficialismo tenía la garantía de 76 votos asegurados. Finalmente, en la votación se ausentaron Juan Carlos Beltrán (RN), Pamela Jiles (IND) y Karen Medina (PDG). Además, se abstuvieron Miguel Ángel Calisto (IND), Andrés Jouannet (Amarillos), Erika Olivera (Demócratas), Rubén Oyarzo (IND), Joanna Peréz (Demócratas), Francisco Pulgar (IND) y Jorge Saffirio (Demócratas). La responsabilidad es de Republicanos Pese a la derrota, el diputado Schubert defendió la acción de Republicanos: “Hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros no podemos permitir que aquí el Ejecutivo intervenga, haya una transacción a cambio de un voto y no hagamos nada. Lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Aquí nosotros nos regimos por principios y no solamente por resultados o popularidad, incluso, si fuéramos los únicos haríamos lo que creemos que hay que hacer”, recalcó. “Agradezco nuevamente los votos de Chile Vamos que estuvieron dispuestos a votar por el fondo de esta censura, lo que acredita que aquí hay un fundamento jurídico, se ha dicho que no, pero tiene uno”, agregó. Por su parte, la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, afirmó que “hoy lo que hemos hecho es ungir por segunda vez a una mesa de la cual nosotros no estábamos de acuerdo”. “Esperamos que esto no se vuelva a repetir, porque efectivamente le hace mal a Chile y le hace mal a ciudadanía. Nosotros esperamos seguir trabajando en bloque desde Amarillos hasta Republicanos, pero hoy la responsabilidad política la tiene que asumir el Partido Republicano y también el Social Cristiano“, enfatizó. Asimismo, el parlamentario y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “aquí hay que ser responsables con las acciones políticas que cada uno emprende. Y lo que ocurrió hoy es que acciones apresuradas, amateurs, terminan por ratificar en menos de una semana dos veces al Partido Comunista a cargo de la Mesa de la Cámara de Diputados“. “Entonces, valorando los gestos que se han hecho hoy creemos que cuando uno en política avanza en este tipo de censuras tiene que tener la claridad que se necesitan, los motivos y los votos, que desde el primer minuto dijimos que no estaban, que habían sectores que no estaban de acuerdo. Hacemos un llamado también a reflexionar respecto de cómo se hacen las cosas, de como hay qué dialogar para llegar al centro y ganar“, añadió. Oficialismo hace un llamado no seguir perdiendo el tiempo Luego de la votación, el diputado del PC, Luis Cuello, aseguró que “el resultado consolida a la Mesa de la Cámara y demuestra que era una censura que no tenía sentido, que no tenía fundamento jurídico ni político y fue una jugada fallida”. “Espero que a partir de esto podamos dedicarnos a legislar en aquellas materias que interesan a la gente, al pueblo chileno, y no estar perdiendo tiempo. Hemos perdido una hora de sesión argumentando algo respecto de lo cual no había ninguna base ni fundamento. Yo creo que esta es una jugada fallida de la ultraderecha y nos alegramos que ahora demos vuelta a la página para legislar“, sentenció. Asimismo, la militante de Comunes, Camila Rojas, detalló que hay varias reformas y proyectos que hay que seguir discutiendo en el parlamento. “Lamentablemente hoy vemos como Chile Vamos una vez más es arrastrado por Republicanos, pese a que esta era una censura sin ningún sentido (…) Creo que han dado un muy mal espectáculo, el resultado de hoy creo que puede ser importante también para que efectivamente esta mesa pueda seguir desarrollando su trabajo y que nos dediquemos a nuestro trabajo, es decir, a legislar”, destacó. “La derecha hoy decidió ser el vagón de cola de la estrategia de Republicanos de tender una verdadera bomba de humo respecto de todos los problemas que hay de corrupción de parte su bancada”, señaló el parlamentario del PS, Daniel Melo. Y añadió que “esperamos que, una vez por todas, le demos espacio para que la actual mesa de la Cámara haga su trabajo, despliegue la agenda legislativa y podamos poner las prioridades de la gente por delante y terminar con estos shows lo que lo único que hacen es hacer perder tiempo al Congreso Nacional“. Imagen. Aton.

Fracasa moción de censura de la oposición contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Con 76 en contra, 69 votos a favor y 7 abstenciones, se dio por cerrada la acusación impulsada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), que tenía por objetivo destituir la testera compuesta por Karol Cariola (PC), Gaspar Rivas (ex-PDG) y Eric Aedo (DC). Esto, luego de las presentaciones a favor de la impugnación de la mesa de los parlamentarios, Sara Concha (PSC) y Stephan Schubert (Republicanos), quienes emplazaron a cuidar “la independencia del Poder Legislativo” e indicaron que hubo “una intromisión del Ejecutivo en la elección”. Mientras, la defensa a la actual directiva la realizaron los diputados Raúl Leiva (PS) y Alberto Undurraga (DC), quienes afirmaron que los integrantes de la testera “no cometieron ninguna acción contra la ley” e hicieron un llamado a “cuidar la democracia”. Sin embargo, desde la mañana de este lunes la derecha asumió la derrota de la censura de la Mesa y el pesimismo reinó en varios militantes de Renovación Nacional y Evópoli, quienes calificaron la iniciativa de una “irresponsabilidad sin parangón” y una medida “apresurada”, pese a que los jefes de bancada de ambos partidos comprometieron los votos. En ese sentido, dependían del apoyo de Demócratas, Amarillos, el Partido de la Gente, además de los independientes para el triunfo de la moción. No obstante, el oficialismo tenía la garantía de 76 votos asegurados. Finalmente, en la votación se ausentaron Juan Carlos Beltrán (RN), Pamela Jiles (IND) y Karen Medina (PDG). Además, se abstuvieron Miguel Ángel Calisto (IND), Andrés Jouannet (Amarillos), Erika Olivera (Demócratas), Rubén Oyarzo (IND), Joanna Peréz (Demócratas), Francisco Pulgar (IND) y Jorge Saffirio (Demócratas). La responsabilidad es de Republicanos Pese a la derrota, el diputado Schubert defendió la acción de Republicanos: “Hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros no podemos permitir que aquí el Ejecutivo intervenga, haya una transacción a cambio de un voto y no hagamos nada. Lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Aquí nosotros nos regimos por principios y no solamente por resultados o popularidad, incluso, si fuéramos los únicos haríamos lo que creemos que hay que hacer”, recalcó. “Agradezco nuevamente los votos de Chile Vamos que estuvieron dispuestos a votar por el fondo de esta censura, lo que acredita que aquí hay un fundamento jurídico, se ha dicho que no, pero tiene uno”, agregó. Por su parte, la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, afirmó que “hoy lo que hemos hecho es ungir por segunda vez a una mesa de la cual nosotros no estábamos de acuerdo”. “Esperamos que esto no se vuelva a repetir, porque efectivamente le hace mal a Chile y le hace mal a ciudadanía. Nosotros esperamos seguir trabajando en bloque desde Amarillos hasta Republicanos, pero hoy la responsabilidad política la tiene que asumir el Partido Republicano y también el Social Cristiano“, enfatizó. Asimismo, el parlamentario y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “aquí hay que ser responsables con las acciones políticas que cada uno emprende. Y lo que ocurrió hoy es que acciones apresuradas, amateurs, terminan por ratificar en menos de una semana dos veces al Partido Comunista a cargo de la Mesa de la Cámara de Diputados“. “Entonces, valorando los gestos que se han hecho hoy creemos que cuando uno en política avanza en este tipo de censuras tiene que tener la claridad que se necesitan, los motivos y los votos, que desde el primer minuto dijimos que no estaban, que habían sectores que no estaban de acuerdo. Hacemos un llamado también a reflexionar respecto de cómo se hacen las cosas, de como hay qué dialogar para llegar al centro y ganar“, añadió. Oficialismo hace un llamado no seguir perdiendo el tiempo Luego de la votación, el diputado del PC, Luis Cuello, aseguró que “el resultado consolida a la Mesa de la Cámara y demuestra que era una censura que no tenía sentido, que no tenía fundamento jurídico ni político y fue una jugada fallida”. “Espero que a partir de esto podamos dedicarnos a legislar en aquellas materias que interesan a la gente, al pueblo chileno, y no estar perdiendo tiempo. Hemos perdido una hora de sesión argumentando algo respecto de lo cual no había ninguna base ni fundamento. Yo creo que esta es una jugada fallida de la ultraderecha y nos alegramos que ahora demos vuelta a la página para legislar“, sentenció. Asimismo, la militante de Comunes, Camila Rojas, detalló que hay varias reformas y proyectos que hay que seguir discutiendo en el parlamento. “Lamentablemente hoy vemos como Chile Vamos una vez más es arrastrado por Republicanos, pese a que esta era una censura sin ningún sentido (…) Creo que han dado un muy mal espectáculo, el resultado de hoy creo que puede ser importante también para que efectivamente esta mesa pueda seguir desarrollando su trabajo y que nos dediquemos a nuestro trabajo, es decir, a legislar”, destacó. “La derecha hoy decidió ser el vagón de cola de la estrategia de Republicanos de tender una verdadera bomba de humo respecto de todos los problemas que hay de corrupción de parte su bancada”, señaló el parlamentario del PS, Daniel Melo. Y añadió que “esperamos que, una vez por todas, le demos espacio para que la actual mesa de la Cámara haga su trabajo, despliegue la agenda legislativa y podamos poner las prioridades de la gente por delante y terminar con estos shows lo que lo único que hacen es hacer perder tiempo al Congreso Nacional“. Imagen. Aton.