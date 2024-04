5fdfbfc6ab

Nacional Política Ximena Ossandón (RN) por eventual fracaso de censura a la mesa: “La responsabilidad política será del Partido Social Cristiano y de Republicanos” La diputada ratificó a Mario Desbordes como candidato único de Chile Vamos y aseguró que la decisión fue "consensuada" con los partidos de la coalición. Por lo mismo, calificó los dichos del diputado Guillermo Ramírez (UDI) como sorpresivos. Diario UChile Lunes 22 de abril 2024 11:56 hrs. Ximena Ossandón y censura

La diputada por la Región Metropolitana y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, indicó que Chile Vamos apoyará la moción de censura a la mesa directiva de la Cámara Baja, pero dijo no tener seguridad respecto a su aprobación. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria sostuvo que “si bien la bancada de RN la va a apoyar, en consecuencia a lo que siempre hemos planteado en términos de que no queremos a nadie del Gobierno en la mesa, esta censura tiene muchas situaciones que se van a ir despejando a lo largo del día“. “La bancada completa yo te aseguraría que sí va a votar a favor. Lo importante es lo que viene después. Estas cosas se tienen que ganar con mayoría porque si no esto va a ser una cosa eterna. Después se va a ir de nuevo a una elección, esa elección se tiene que ganar por una mayoría más bien amplia porque si no nos vamos a pasar en censuras”, indicó. Para la diputada, “hay material para censura, porque esto no fue dicho por el diputado Rivas solo una vez como se ha tratado de decir, también lo dijo anteriormente y lo aseguró vía X, y el diputado Rivas no ha sido una persona mentirosa“. “El fondo está, pero importante también son las formas: saber el tiempo si es adecuado, si efectivamente están los votos. Y eso es a lo que nosotros nos molesta”, añadió. Ossandón dijo que “de aquí en adelante esperamos que Republicanos y el Partido Social Cristiano entiendan que cuando uno decide trabajar como bloque, se trabaja como bloque, y no se hacen acciones suponiendo que el otro inmediatamente va a estar absolutamente de acuerdo, sino que se hacen las llamadas por teléfono previas, se conversa, porque nosotros estamos de alguna forma tratando de formar, como está pasando también en la ciudadanía, un bloque diferente que va desde Amarillos y Republicanos, ya no es solo Chile Vamos”. En esa línea, indicó que “dentro de las cosas que puede suceder, que no sé si se va a ganar o perder, la responsabilidad política no va a ser de Chile Vamos, para bien o para mal, va a ser de Social Cristiano y de Republicanos, pero después tendremos que ir de nuevo a un nuevo proceso, y a nosotros sí nos interesa ese proceso. A nosotros nos interesa que gente de nuestro sector este en la testera, ahora ojalá con una amplia mayoría porque si no esto no va a parar”. Consultada si la motivación de la censura se explica por un “anticomunismo”, la diputada respondió que “no tengo esa cosa anticomunista porque aquí es una persona, Karol Cariola que muchas veces se ha desmarcado del Partido Comunista. Sí le tengo miedo a la presión que haga el PC y yo tengo la sensación de que es la misma presión que muchas veces el Presidente Boric ha recibido a lo largo de este periodo”. Respecto a la definición por la alcaldía de Santiago, indicó que “el candidato de Chile Vamos, después de consensuarlo con Chile Vamos, es Mario Desbordes. Lo que dijo Guillermo Ramírez hoy día fue sorpresa para muchos, no sé si es parte del Comité electoral de la UDI, pero Mario Desbordes no se impuso porque RN lo dijera a través del senador García Ruminot o porque lo hubiera dicho él, acá ha existido un proceso donde primero el candidato era Sichel, el cual al final por distintos motivos decidió también incluso apoyar a Mario Desbordes, y esto fue absolutamente consensuado”. En esa línea, declaró que “ahora, si hay alguna descoordinación probablemente interna en la UDI, me imagino que ahora en la mañana lo van a arreglar, pero eso es así. Fue consensuado, RN no se arrancó por las tapas ni mucho menos. Lo de Mario Desbordes sí fue consensuado, y es por eso que es el candidato de Chile Vamos”. Revisa la entrevista completa acá:

