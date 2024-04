7395461804

Política Tomás Hirsch y municipales en sector oriente: “El panorama está bastante más abierto que en oportunidades anteriores” El diputado por el Distrito 11 destacó el acuerdo electoral del oficialismo y afirmó que la centroizquierda tiene posibilidades de competir en sectores como Las Condes y Vitacura, debido a los recientes casos de corrupción en dichas comunas. Diario UChile Lunes 22 de abril 2024 13:13 hrs.

El tablero político se sigue ajustando de cara a las elecciones de este año. Las coaliciones ya inscribieron sus respectivos pactos para competir por alcaldías, gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales en octubre próximo. Unas elecciones que tendrán como atractivo ser las primeras de esta índole con el regreso del voto obligatorio. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Acción Humanista, Tomás Hirsch, remarcó precisamente este nuevo escenario electoral que se presenta con el voto obligatorio. “Los análisis previos quedan mucho más relativizados porque eran con un universo ya muy conocido que se venía repitiendo desde hace mucho tiempo. Así que es un desafío y una incógnita en el resultado para todas las fuerzas políticas”, comentó. Además, Hirsch puso sobre la balanza un factor distinto. “Es la primera (elección) que se realiza con una reconfiguración no menor que ha habido del escenario político. Se han ido configurando coaliciones, se han ido reordenando o tal vez desordenando, la configuración de las fuerzas políticas”, apuntó el parlamentario. En el caso particular del oficialismo, aseguró que: “Hemos sido capaces de construir un acuerdo electoral muy amplio. Diría el más amplio que hemos tenido históricamente por lo menos desde el retorno a la democracia. Participan los diez partidos oficialistas más la Democracia Cristiana. Por lo tanto es mucho más amplio de lo que fue en su momento la Concertación o la Nueva Mayoría”. Tomás Hirsch también mencionó en la instancia la importancia de estas elecciones de cara a las futuras presidenciales y parlamentarias del próximo año. Si bien reconoció el crecimiento que ha tenido la derecha en algunas comunas, apuntó a la construcción de una propuesta en conjunto en el oficialismo capaz de llegar a la ciudadanía. “Sin duda puede que se produzca un reordenamiento. Nosotros tenemos, si miramos hacia atrás, una gran cantidad de comunas las cuales hoy hay un alcalde o alcaldesa del oficialismo. Es posible que eso cambie y es natural también por desgaste propio. No le veo ningún drama, pero en términos generales, creo que vamos a levantar una propuesta que le va a hacer sentido a la ciudadanía, a las familias, en términos de que está la posibilidad real de contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno”, sostuvo. Además, el legislador aprovechó la ocasión para referirse a la situación en el Distrito 11 al cual representa. “Muchas veces se habla del Distrito 11 como el bastión de la derecha. Creo que este distrito es un fiel reflejo de Chile. En el cual a pocos kilómetros de distancia conviven sectores de un nivel de riqueza y poder económico casi inimaginable para el conjunto de la ciudadanía, con poblaciones que viven en una situación de carencia, de marginalidad, de angustia cotidiana por sobrevivir. A veces están a pocas cuadras”, partió indicando. “Las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura y Barnechea, las tres gobernadas por la derecha, las tres involucradas en escándalos tremendos de corrupción, de mal uso de recursos. Me parece que el panorama está bastante más abierto que en oportunidades anteriores dado esos mismos escándalos que han afectado las vidas de los mismos vecinos”, señaló Hirsch respecto a las opciones del oficialismo en dichas comunas. Finalmente, el diputado de Acción Humanista se refirió a la reciente renuncia de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, a la DC. “Obedece a situaciones internas en la Democracia Cristiana y creo que es una decisión que uno respeta y lamenta al mismo tiempo. Porque la fragmentación y desestructuración de los partidos no es buena. Ella ha sido una gran alcaldesa, no me cabe duda que seguirá aportando a la política en nuestro país”, comentó. Revisa aquí la entrevista completa: Foto: Aton

