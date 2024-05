5b7652f9e9

7c43723b6f

Cultura Liuba María Hevia, cantautora cubana: “He buscado como una demente la vida de Violeta Parra” La artista llegará a nuestro país para presentarse el próximo 18 de junio en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, donde emprenderá un recorrido por lo mejor de su discografía. Diario UChile Lunes 6 de mayo 2024 16:33 hrs. Liuba María Hevia, cantautora cubana

Compartir en

La primera vez que la cantautora Liuba María Hevia pisó tierra chilena fue 1991, para participar de una de las ediciones de la histórica Feria Internacional de Santiago (FISA). Esa visita fue suficiente para sellar su conexión con Chile: “Fue un pase muy rápido, pero me quedé enamorada de ese país. Todo, Víctor Jara, la historia, la cultura, la gente“, recordó Hevia con emoción en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. A 33 años de ese encuentro, la artista retornará a Santiago para encabezar un íntimo show que se tomará el escenario de la Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo 18 de junio. Y a pesar de que ese recuerdo resiste en su memoria, la cantautora aseguró que siente que este será su primer encuentro con nuestro país. “Esta es una posibilidad hermosísima porque yo quiero mucho a Chile. Por los referentes inevitables. Como ustedes tienen a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, nosotros tenemos a Violeta Parra. Tenemos muchas cosas que nos unen y estoy contentísima con la posibilidad de estar allá. Realmente siento que voy por primera vez”, aseguró. Es por eso que optó por hacer de este concierto un verdadero recorrido por su extensa discografía, una tarea que no resulta del todo sencilla. “Es complicado, realmente lo es. No es lo mismo ir a un sitio donde uno nunca ha estado, o que ha estado de paso, como es el caso de Chile, o ir a un sitio donde uno ya tiene un trabajo. Y hacerlo sin traicionar a los temas más importantes, más emblemáticos, que muchas veces tienen la suerte que no tienen otros de ser más divulgados. También sin traicionar el tiempo (…) Es un poco hacer una fotografía de cada espacio de la manera más escueta y honesta posible”, explicó sobre el show que tendrá en Sala Master. Y agregó: “Tampoco me gusta hacer los espectáculos largos. No me gusta ni asistir a los largos ni hacer largos los conciertos. Creo que el tiempo de hoy es diferente, la velocidad del tiempo. Vivimos en un mundo de inmediatez donde muchas veces se cuelan cosas que no son las que uno decide tener. Y por eso hay que tener un respeto y una responsabilidad ante ese tiempo que el público le va a dedicar a uno”. Chile y Cuba, una hermandad Para la cubana resulta esencial relevar el vínculo que une a nuestros países. Una cercanía que parte por su propia experiencia personal: “Siempre he sentido una atracción especial por los grupos emblemáticos de Chile. Y he buscado como una demente la vida de Violeta Parra. He visto documentales, su película, y se que hay cosas que se meten en otro mundo y no son exactamente las verdaderas según me han dicho mis colegas, pero son raíces que te van embrujando, comprometiendo. Y siempre son parte de tu cotidiano”, confesó sobre su cercanía con la emblemática figura de la artista chilena. Sin embargo, igualmente ve una transversalidad en la relación de estos dos pueblos. “Creo que hay vínculos más allá de la palabra que se engendran dentro de uno, y eso se llama misterio de la creación, cultura, identidad latinoamericana, y todo eso es lo que siento cuando pienso en Chile. Por eso estoy encantada, fascinada con esto de poder ir ahí a cantar”, afirmó sobre nuestro territorio, donde uno de los lazos más potentes que tiene la cubana es con el cantautor Manuel García y su equipo. En todo esto, y en vista de la popularización de otros ritmos y géneros musicales, Hevia no duda en defender la importancia de la trova como medio de expresión artística: “Te diría que yo no me arrepiento y que si volviera a nacer, haría algo similar a lo que he hecho. Y si no tuviera capacidad de hacerlo seguiría a los que lo hacen. Creo que la música puede cambiar el mundo. La belleza entra por un sitio único y se instala en una zona que te puede llevar a la reflexión, al cuestionamiento y al mejoramiento humano. Yo creo en eso, y por eso creo que este tipo de canción siempre va a existir. Amén de los tiempos que vivamos, siempre va a existir este tipo de canción, mientras siga la esperanza, la belleza, va a seguir este tipo de canción. Creo profundamente en ella”.

La primera vez que la cantautora Liuba María Hevia pisó tierra chilena fue 1991, para participar de una de las ediciones de la histórica Feria Internacional de Santiago (FISA). Esa visita fue suficiente para sellar su conexión con Chile: “Fue un pase muy rápido, pero me quedé enamorada de ese país. Todo, Víctor Jara, la historia, la cultura, la gente“, recordó Hevia con emoción en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. A 33 años de ese encuentro, la artista retornará a Santiago para encabezar un íntimo show que se tomará el escenario de la Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo 18 de junio. Y a pesar de que ese recuerdo resiste en su memoria, la cantautora aseguró que siente que este será su primer encuentro con nuestro país. “Esta es una posibilidad hermosísima porque yo quiero mucho a Chile. Por los referentes inevitables. Como ustedes tienen a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, nosotros tenemos a Violeta Parra. Tenemos muchas cosas que nos unen y estoy contentísima con la posibilidad de estar allá. Realmente siento que voy por primera vez”, aseguró. Es por eso que optó por hacer de este concierto un verdadero recorrido por su extensa discografía, una tarea que no resulta del todo sencilla. “Es complicado, realmente lo es. No es lo mismo ir a un sitio donde uno nunca ha estado, o que ha estado de paso, como es el caso de Chile, o ir a un sitio donde uno ya tiene un trabajo. Y hacerlo sin traicionar a los temas más importantes, más emblemáticos, que muchas veces tienen la suerte que no tienen otros de ser más divulgados. También sin traicionar el tiempo (…) Es un poco hacer una fotografía de cada espacio de la manera más escueta y honesta posible”, explicó sobre el show que tendrá en Sala Master. Y agregó: “Tampoco me gusta hacer los espectáculos largos. No me gusta ni asistir a los largos ni hacer largos los conciertos. Creo que el tiempo de hoy es diferente, la velocidad del tiempo. Vivimos en un mundo de inmediatez donde muchas veces se cuelan cosas que no son las que uno decide tener. Y por eso hay que tener un respeto y una responsabilidad ante ese tiempo que el público le va a dedicar a uno”. Chile y Cuba, una hermandad Para la cubana resulta esencial relevar el vínculo que une a nuestros países. Una cercanía que parte por su propia experiencia personal: “Siempre he sentido una atracción especial por los grupos emblemáticos de Chile. Y he buscado como una demente la vida de Violeta Parra. He visto documentales, su película, y se que hay cosas que se meten en otro mundo y no son exactamente las verdaderas según me han dicho mis colegas, pero son raíces que te van embrujando, comprometiendo. Y siempre son parte de tu cotidiano”, confesó sobre su cercanía con la emblemática figura de la artista chilena. Sin embargo, igualmente ve una transversalidad en la relación de estos dos pueblos. “Creo que hay vínculos más allá de la palabra que se engendran dentro de uno, y eso se llama misterio de la creación, cultura, identidad latinoamericana, y todo eso es lo que siento cuando pienso en Chile. Por eso estoy encantada, fascinada con esto de poder ir ahí a cantar”, afirmó sobre nuestro territorio, donde uno de los lazos más potentes que tiene la cubana es con el cantautor Manuel García y su equipo. En todo esto, y en vista de la popularización de otros ritmos y géneros musicales, Hevia no duda en defender la importancia de la trova como medio de expresión artística: “Te diría que yo no me arrepiento y que si volviera a nacer, haría algo similar a lo que he hecho. Y si no tuviera capacidad de hacerlo seguiría a los que lo hacen. Creo que la música puede cambiar el mundo. La belleza entra por un sitio único y se instala en una zona que te puede llevar a la reflexión, al cuestionamiento y al mejoramiento humano. Yo creo en eso, y por eso creo que este tipo de canción siempre va a existir. Amén de los tiempos que vivamos, siempre va a existir este tipo de canción, mientras siga la esperanza, la belleza, va a seguir este tipo de canción. Creo profundamente en ella”.