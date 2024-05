60ceadfc10

Salud Diputada Gazmuri sobre Ley Corta de Isapres: “La oposición está amenazando con dejar caer el proyecto completo” La parlamentaria defendió la gestión del Gobierno respecto está iniciativa, que debería estar lista antes del 12 de mayo, fecha límite para aplicar el fallo de la Corte Suprema. "Es el Senado el que está en esa postura más fuerte de bloquear", dijo Diario Uchile Martes 7 de mayo 2024 10:31 hrs.

Sigue la cuenta regresiva para Ley Corta de Isapres. A cinco días de que comience a regir el fallo de la Corte Suprema, parlamentarios y parlamentarias de la comisión mixta aún no logran despachar la iniciativa presentada por el Gobierno. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada humanista y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri, afirmó tener “la sospecha que desde la oposición se ha tomado la decisión de que como no se cedió a su chantaje y a la presión por incluir alguna forma de perdonazo, están amenazado con dejar caer el proyecto completo. Y a mi eso me parece de una irresponsabilidad máxima. ¿Sabes por qué? Porque el fallo se tiene que implementar con ley o sin ley”. “Es un fallo de la justicia, de la Corte Suprema y, evidentemente, si se lleva a cabo con la ley, la transición y el proceso va ser mucho más suave, más amable, menos dramático para las isapres que están en condiciones más complicadas”, añadió. En ese sentido, la parlamentaria explicó que “hoy deberíamos entrar en votación en el proyecto, están las indicaciones, tenemos todo claro, tenemos el comparado, conocemos muy bien la iniciativa, pero el presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI), nuevamente parece que pretende no iniciar la votación y volver a escuchar a invitados, cuando estamos en una etapa en la que no se escucha a más personas”. Respecto de las criticas que hay en el debate público sobre la falta de liderazgo del Gobierno en este tema y los cuestionamientos por parte de la oposición en que desde el Ministerio de Salud se presentaron tarde las indicaciones, Gazmuri sostuvo que: “Decir que el Ejecutivo no ha sido dirigente no me parece correcto y tanto es así, que cuando el proyecto se vio en la Comisión de Salud de la Cámara trabajamos coordinadamente y en un mes y una semana lo tuvimos listo. Entonces, aquí al parecer es el Senado el que está en esa postura más fuerte de bloquear y de no querer“. “¿Por qué? porque hasta el último minuto seguían insistiendo, hasta esta semana, que el Gobierno ingresara alguna alternativa como la mutualización, esa a sido su exigencia. Y cualquier medida como esa implica alterar el fallo al reducir la deuda”, agregó. Sobre los acuerdos y diferencias en la comisión mixta, la diputada señaló que “las grandes diferencias tienen que ver con los montos de la deuda, con la necesidad de devolver esa plata. Son prácticamente mil 600 millones de dólares e incluso, hoy como viene el proyecto, y es un tema que vamos a debatir, se está realizando una primera baja importante con uno de los artículos, que tiene que ver con el art 2 y el art 8. Que desde el oficialismo creo no estamos dispuestos a aprobar, porque no nos parece correcto que toda la ecuación que se pretende buscar es que los costos lo paguen los afiliados“. “No podemos mirar a las isapres como entes económicos aislados porque son parte de un conglomerado. Lo que correspondería es que las isapres en una situación de crisis económica se capitalizaran”, concluyó. Revisa la entrevista completa acá:

