5b652b404a

cb5c3cd0c5

Género Nacional El calvario de Katty Hurtado: Red Chilena contra la Violencia busca salvar su vida con indulto presidencial Desde la organización advierten que han agotado todas las instancias para que el Presidente Boric tome una decisión. "Puede ser que este abandono estatal derive a consecuencias negativas", afirmó una de sus voceras. Pilar León Domingo 12 de mayo 2024 11:54 hrs. Foto: Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Compartir en

Hace casi seis años Katty Hurtado Caamaño dio muerte a su exmarido, Richard Aravena, luego de actuar en defensa propia por una inminente agresión física y sexual. Maltratos a los que ella era sometida a diario por su expareja, pero que no denunció pues en ese momento no sabía el contexto de violencia en el que estaba sumergida. Katty se entregó a las autoridades y confesó de manera voluntaria ante el Ministerio Público. A partir de entonces lleva más de 2 mil días en prisión, cumpliendo una condena de 20 años por el delito de parricidio. Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres acompañan a Hurtado desde el final de ese proceso, que implicó la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para volver a repetir el juicio. “Sin embargo, ese proceso no resultó y se cerraron todas las instancias judiciales nacionales posibles para ella”, cuenta en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las voceras de la Red, Isadora Castillo. Castillo relata que en términos legales no se configuró la legitima defensa, porque Katty lo que hizo el 14 mayo de 2018 fue anticipar el ataque de su agresor. Sumado a ello, tampoco habían registros de violencia intrafamiliar. “Katty se ha dado cuenta de que ella vivió violencia durante todo este tiempo que ha estado en la cárcel, a propósito de lo que pasó con su juicio, porque ella efectivamente pensó que el tribunal iba a entender que se defendió”, añade. En ese sentido, la Red acusa que en el proceso la Fiscalía no hizo las diligencias necesarias para comprobar el contexto de maltrato en el que vivía, por ejemplo, “habían siete testigos, uno de los más importantes era el hijo común de la pareja, pero no se consideró su testimonio a favor de su madre al momento de dar la condena”, explica la vocera. Frente a esta situación, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación arbitraria y vulneración del debido proceso, la que fue declarada admisible. Ahora es el Estado de Chile el que tiene que responder, porque hubo vulneración a los derechos humanos, afirma Isadora Castillo. Además, agrega que en el fallo de la Corte Suprema, en el que se desestimó el recurso de nulidad, se reconoce que no se investigó su caso con perspectiva de género.

“Pero ese va ser un proceso bastante largo”, recalca. Es por ello que desde la organización presentaron el 11 de enero de este año una solicitud de indulto presidencial para Katty Hurtado. La vocera de la Red detalla que “hemos conversado con varios diputados de distintos sectores y muchos están por el indulto. También hemos hablado con el ministro de Justicia, tuvimos una instancia en que pudimos conversar con el Mandatario y la ministra de la Mujer también está al tanto de todas las gestiones que hemos realizado. Ha habido harto trabajo en términos de poder conseguir apoyo de parte de autoridades, sin embargo, el indulto sólo depende del Presidente”. No obstante, recién el 19 de marzo Gendarmería recepcionó esta solicitud, retraso que la agrupación denunció en una manifestación en La Moneda el pasado lunes, donde algunas de sus integrantes se encadenaron para exigir “Justicia para Katty Hurtado”. Y pese a que desde el Ejecutivo anunciaron que iban a estudiar este indulto, aún el Jefe de Estado no ha tomado una decisión sobre el caso. Al respecto, Isadora Castillo plantea que “como ya se realizaron indultos durante este Gobierno, probablemente estén evaluándolo, pero nosotras consideramos que el indulto a Katty no tiene nada que ver con esos otros indultos, son contextos completamente diferentes. Esto se trata de una mujer que se defendió siendo víctima de violencia en contexto de pareja y se han indultado a mujeres en la misma situación en gobiernos anteriores“. La vida de Katty Hurtado está en peligro Mientras cumplía con la prisión preventiva en Calama, el 25 de octubre de 2018 dos hombres entraron a su celda con vestimentas de Gendarmería, quienes la agredieron sexualmente y la golpearon. Posterior a ello, Katty Hurtado fue trasladada a Tocopilla, lejos de su familia y sus seres queridos. La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres asegura que luego de la denuncia de violación no se pudo identificar al agresor, pero lo que si se pudo comprobar fue el actuar negligente de Gendarmería porque Katty estaba bajo su cuidado, “por eso el fisco tuvo que indemnizarla monetariamente, pero en el fondo no hay culpables, no se identificó a nadie, entonces, nosotras consideramos que eso es encubrimiento de parte de la institución“. A partir de esto, Katty Hurtado ha vivido hostigamiento dentro de la cárcel por parte de los gendarmes y ha sido agredida por las internas, “entonces, se ha ido deteriorando con el tiempo su salud psicológica y física, además de estar injustamente condenada, está pasando por todo esto, por eso consideramos que su vida está en riesgo“, enfatiza. Además, para salvaguardar su integridad, desde la Red han solicitado el traslado de Katty pero no se lo han concedido, “a nosotras nos preocupa la situación de ella, porque además de estar injustamente condenada, le están pasando todas estás cosas dentro de la cárcel“, sostiene Castillo.

Hace casi seis años Katty Hurtado Caamaño dio muerte a su exmarido, Richard Aravena, luego de actuar en defensa propia por una inminente agresión física y sexual. Maltratos a los que ella era sometida a diario por su expareja, pero que no denunció pues en ese momento no sabía el contexto de violencia en el que estaba sumergida. Katty se entregó a las autoridades y confesó de manera voluntaria ante el Ministerio Público. A partir de entonces lleva más de 2 mil días en prisión, cumpliendo una condena de 20 años por el delito de parricidio. Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres acompañan a Hurtado desde el final de ese proceso, que implicó la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para volver a repetir el juicio. “Sin embargo, ese proceso no resultó y se cerraron todas las instancias judiciales nacionales posibles para ella”, cuenta en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las voceras de la Red, Isadora Castillo. Castillo relata que en términos legales no se configuró la legitima defensa, porque Katty lo que hizo el 14 mayo de 2018 fue anticipar el ataque de su agresor. Sumado a ello, tampoco habían registros de violencia intrafamiliar. “Katty se ha dado cuenta de que ella vivió violencia durante todo este tiempo que ha estado en la cárcel, a propósito de lo que pasó con su juicio, porque ella efectivamente pensó que el tribunal iba a entender que se defendió”, añade. En ese sentido, la Red acusa que en el proceso la Fiscalía no hizo las diligencias necesarias para comprobar el contexto de maltrato en el que vivía, por ejemplo, “habían siete testigos, uno de los más importantes era el hijo común de la pareja, pero no se consideró su testimonio a favor de su madre al momento de dar la condena”, explica la vocera. Frente a esta situación, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación arbitraria y vulneración del debido proceso, la que fue declarada admisible. Ahora es el Estado de Chile el que tiene que responder, porque hubo vulneración a los derechos humanos, afirma Isadora Castillo. Además, agrega que en el fallo de la Corte Suprema, en el que se desestimó el recurso de nulidad, se reconoce que no se investigó su caso con perspectiva de género.

“Pero ese va ser un proceso bastante largo”, recalca. Es por ello que desde la organización presentaron el 11 de enero de este año una solicitud de indulto presidencial para Katty Hurtado. La vocera de la Red detalla que “hemos conversado con varios diputados de distintos sectores y muchos están por el indulto. También hemos hablado con el ministro de Justicia, tuvimos una instancia en que pudimos conversar con el Mandatario y la ministra de la Mujer también está al tanto de todas las gestiones que hemos realizado. Ha habido harto trabajo en términos de poder conseguir apoyo de parte de autoridades, sin embargo, el indulto sólo depende del Presidente”. No obstante, recién el 19 de marzo Gendarmería recepcionó esta solicitud, retraso que la agrupación denunció en una manifestación en La Moneda el pasado lunes, donde algunas de sus integrantes se encadenaron para exigir “Justicia para Katty Hurtado”. Y pese a que desde el Ejecutivo anunciaron que iban a estudiar este indulto, aún el Jefe de Estado no ha tomado una decisión sobre el caso. Al respecto, Isadora Castillo plantea que “como ya se realizaron indultos durante este Gobierno, probablemente estén evaluándolo, pero nosotras consideramos que el indulto a Katty no tiene nada que ver con esos otros indultos, son contextos completamente diferentes. Esto se trata de una mujer que se defendió siendo víctima de violencia en contexto de pareja y se han indultado a mujeres en la misma situación en gobiernos anteriores“. La vida de Katty Hurtado está en peligro Mientras cumplía con la prisión preventiva en Calama, el 25 de octubre de 2018 dos hombres entraron a su celda con vestimentas de Gendarmería, quienes la agredieron sexualmente y la golpearon. Posterior a ello, Katty Hurtado fue trasladada a Tocopilla, lejos de su familia y sus seres queridos. La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres asegura que luego de la denuncia de violación no se pudo identificar al agresor, pero lo que si se pudo comprobar fue el actuar negligente de Gendarmería porque Katty estaba bajo su cuidado, “por eso el fisco tuvo que indemnizarla monetariamente, pero en el fondo no hay culpables, no se identificó a nadie, entonces, nosotras consideramos que eso es encubrimiento de parte de la institución“. A partir de esto, Katty Hurtado ha vivido hostigamiento dentro de la cárcel por parte de los gendarmes y ha sido agredida por las internas, “entonces, se ha ido deteriorando con el tiempo su salud psicológica y física, además de estar injustamente condenada, está pasando por todo esto, por eso consideramos que su vida está en riesgo“, enfatiza. Además, para salvaguardar su integridad, desde la Red han solicitado el traslado de Katty pero no se lo han concedido, “a nosotras nos preocupa la situación de ella, porque además de estar injustamente condenada, le están pasando todas estás cosas dentro de la cárcel“, sostiene Castillo.