Cultura A los 93 años fallece el destacado escritor chileno Jorge Guzmán Chávez El escritor, fue también profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades (1962-1969) y director del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1990-1994) ambas pertenecientes a la Universidad de Chile. Diario UChile Miércoles 22 de mayo 2024 9:01 hrs. El destacado escritor chileno falleció a la edad de 93 años. Foto: LOM Ediciones.

La mañana de este martes 21 de mayo, falleció el destacado escritor, académico y crítico literario, Jorge Guzmán Chávez, a la edad de 93 años. Desde 2008 a la fecha integró el Comité editorial de LOM ediciones. Estudió en el Instituto Nacional, luego en la Universidad de Chile Pedagogía en castellano, 1958, y se doctoró en Filología Románica en la Universidad de Iowa, Estados Unidos con una beca Fulbright (1959-61). Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (1962-1969), y director del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 1990-1994. Además, fue docente de Bloomington University, The University of Chicago at Chicago Circle, 1978, 1979, 1980; The University of Iowa, 1960-61, 1986; The University of Michigan at Ann Arbor, 1993, en Estados Unidos. Como académico publicó varios trabajos significativos para la crítica literaria y cultural chilena y latinoamericana. Entre ellos se pueden mencionar: Una constante didáctico-moral del Libro del Buen Amor (1963); Diferencias latinoamericanas: Mistral, Carpentier, García Márquez, Puig (1984); Contra el secreto profesional: lectura mestiza de César Vallejo (1991) reescrito como Tahuashando: lectura mestiza de César Vallejo (2000). Se inició públicamente como narrador con la aparición de la novela Job-Boj, publicada en Seix Barral en Barcelona en 1967 (reeditada por LOM 2017), la cual ocupó el segundo lugar en el concurso de novela convocado por dicha editorial, cuyo primer lugar lo obtuvo Carlos Fuentes. Posteriormente “El capanga”, cuento que apareció en la publicación “El cuento chileno actual: 1950-1967”, editado por Alfonso Calderón en 1969. Desde los años noventa, su obra novelística se focalizó en períodos y personajes históricos a partir del desarrollo de una dimensión íntima de la historia de Chile que se dinamiza en diferentes puntos de vista. A través de un comunicado, el Comité Editorial de LOM Ediciones señaló que “podemos decir que, a partir de un territorio particular de profesor, de académico y de crítico, Guzmán integró la enseñanza de la literatura con la producción creadora de personajes y espacios y a través de esa integración, varias generaciones de estudiantes pudieron fortalecer su capacidad de pensamiento crítico, gozar y sentir en una sociedad que ha devenido cada vez más fragmentada y vacía”. La declaración agrega que “Jorge fue un hombre sencillo, noble, culto, comprometido, agudo, de reflexión rápida, de observación fina y certera, vital, de bajo perfil y una enorme curiosidad e interés por el devenir de la humanidad y la vida de los seres humanos que habitan el planeta”. Desde LOM finalizan señalando que “con la partida de Jorge Guzmán, se va parte de una generación de intelectuales que marcaron de manera significativa la cultura chilena de la mitad del siglo XX e inicios del XXI. Parte también un compañero y amigo entrañable, quien permanecerá con y entre nosotros a través de sus obras y los recuerdos de las innumerables sesiones de trabajo y camaradería compartidos”.

