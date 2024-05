dc9a79fb61

Internacional Mladen Yopo por ofensiva israelí en Gaza: “Es un genocidio” El académico indicó que la escalada bélica israelí está generando las condiciones para que “se produzca un exterminio” de la población palestina. Diario Uchile Miércoles 29 de mayo 2024 14:57 hrs. Analista, Mladen Yopo

El analista internacional, Mladen Yopo, declaró que después de siete meses desde la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, “debería remecer a toda la humanidad. Mueren niños, mujeres, ancianos, personas civiles todos los días”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico sostuvo que desde la primera Intifada hasta el año 2023, antes del ataque, morían alrededor de 300 palestinos por año producto de enfrentamientos con Fuerzas de Defensa Israelí. “Estamos hablando de 11.652 muertos. Por lo tanto no es un tema nuevo”. “Lo que pasa es que hoy se está generando una situación que ha sido parte enjuiciada a nivel internacional y tiene que ver con un concepto llamado genocidio en Gaza, donde viven 2 millones 300 mil palestinos”, señaló el académico. Yopo explicó que el enclave palestino está sitiado y se ha convertido en un gueto. “Hoy (Gaza) se ve directamente atacada y según la última cifra, son más de 36 mil 600 palestinos muertos y más de 80 mil heridos. Eso sin contar la gente que muere naturalmente, ya sea en los hospitales, porque ya no existen hospitales en Gaza”. En esa línea, el analista internacional cuestionó al Gobierno de Netanyahu por cerrar el paso de Rafah, lugar por donde entraba la escasa ayuda humanitaria que llegaba a Palestina. Al ser consultado sobre si Israel está llevando un genocidio en Gaza, el analista afirmó que “sí, es un genocidio”, y agregó que se están generando las “condiciones para que se produzca este exterminio”. “Cuando uno en el fondo no permite la entrada del alimento, evidentemente viene la inanición. La gente no tiene que comer y se empieza a morir de hambre. Lo ha denunciado el secretario general de Naciones Unidas. No lo digo yo. Cuando se bombardean hospitales se destruye la posibilidad de salvar vidas. Por lo tanto se está fomentando la muerte. Cuando se bombardean campamentos (de refugiados) se está fomentando. Cuando se bombardea indiscriminadamente, también se está fomentando la muerte, entonces se está exterminando”, puntualizó el académico. Yopo explicó que las condiciones de vida de los palestinos en Gaza son “inhumanas” y en general han vivido “bajo el acoso” israelí. “La Ley de Bienes ausentes del 50 o la ley de asuntos legales administrativos que les prohibía a los palestinos reclamar propiedades que perdieron en el 48 o las ordenanzas militares que que sirven para demoler estructuras palestinas sin previo aviso o para confiscar ciertos elementos móviles. Es decir, siempre hay un hostigamiento a la situación de vida de los palestinos”, explicó. En esa línea, el analista argumentó que el 58% de la población en Gaza vivía en situación de pobreza, el 54% tenía inseguridad alimentaria, el 65% de las tierras agrícolas y el 85% de las aguas de pesca son totalmente o parcialmente inasequibles. “O sea, no se pueden usar porque son consideradas como elementos claves de seguridad para los israelíes”: Yopo aseguró que cuando se generan todas esas condiciones, al final lo que está haciendo es tratar de “exterminar un pueblo. Hay una cierta concepción supremacista en el caso de Israel y, sobre todo, de sectores judíos extremistas, que de alguna forma preponderan estas políticas y que son parte del gobierno”. Por otra parte, el analista se refirió a los dos aliados históricos de Israel: Estados Unidos y la Unión Europea. “Lo que hemos visto en estos meses es, hasta donde yo recuerdo, la primera vez que hay declaraciones tan duras como las que escuchamos de algunos líderes” respecto a la ofensiva israelí en Gaza, aseguró. Finalmente, y respecto a la situación interna de Israel y de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, el académico explicó que debería haber un cambio. “Primero, no olvidemos que Netanyahu está expuesto en los tribunales de justicia, tenía casos internos en Israel. Segundo, se le puede desmembrar su gabinete. Tercero, la gente que tiene rehenes, que todavía están cautivos por Hamas en el atentado terrorista que hizo hacia Israel, de alguna forma también están protestando enormenete”. En esa línea, aseveró que la gente en general, la comunidad menos radicalizada, se siente inquieta porque está viendo que hoy no hay una guerra frontal entre soldados donde hay una cierta igualdad. Hoy hay asesinato y eso le está afectando y generando una inseguridad que Israel nunca había tenido y en el mundo”, agregó. “Israel está quedando aislado, está quedando como un país paria a nivel internacional, así como Sudáfrica cuando pasó lo del Apartheid y eso es un tema que no es menor”, cerró. Revisa la entrevista completa a continuación:

