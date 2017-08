Mario Aguilar: “Si se siguen cerrando las puertas, la movilización de profesores continuará”

P. López y C. Medrano |Jueves 17 de agosto 2017 10:40 hrs.

El presidente del Colegio de Profesores se refirió al Paro Nacional convocado por el Magisterio para esta jornada y advirtió que de no tener respuestas del Gobierno, las protestas continuarán. “Hay una clase política que no entiende que los problemas no se resuelven a nivel de cúpulas”.