Candidatos votan en diferentes ciudades y llaman a la participación

Pasado el mediodía de este domingo, el candidato del Partido País, Alejandro Navarro, se convirtió en el último de los ocho postulantes a La Moneda en participar de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales.

El parlamentario votó en la Escuela Italia de Penco, donde dijo que hoy se conocerá “la encuesta verdadera, la encuesta ciudadana, el voto ciudadano”.

Minutos antes, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, llegó a votar al liceo Carmela Silva de Ñuñoa, donde luego dijo estar “muy contenta” y “muy orgullosa de lo que hemos hecho”.

La llegada de la periodista al local de votación provocó una batahola en la que incluso se produjo la caída de un adulto mayor. Visiblemente emocionada, Beatriz Sánchez dijo más tarde que “es un honor estar instalando temas nuevos” y llamó a participar de las elecciones, destacando la implementación del voto de los chilenos en el extranjero. “Hoy voy a disfrutar”, dijo cuando se le consultó por un eventual apoyo en segunda vuelta, sin dar más detalles.

Más temprano, en medio de una aglomeración, el ex presidente Sebastián Piñera votó en el liceo República de Alemania de Santiago, donde aseguró que “esta noche vamos a escuchar con mucha atención y humildad el voto de los chilenos, por lo que llamo a votar a todos los compatriotas”.

El candidato de Chile Vamos se refirió además a la ocupación de su comando por parte de un grupo de jóvenes: “La democracia tiene que ser una fiesta en que cada uno exprese su opinión sin violencia. Espero que todos los que creen que la violencia es la forma de obtener sus objetivos no logren prevalecer en nuestro país, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos quiere progresar en paz”.

“Los chilenos vamos a tomar una decisión que va a afectar nuestras vidas por muchas décadas, vamos a elegir los caminos que queremos recorrer y los tiempos que queremos vivir. Yo, porque conozco muy bien a mis compatriotas, sé que vamos a elegir los caminos correctos, aquéllos que conducen a tiempos mejores”, sostuvo.

Antes, otros dos candidatos votaron fuera de Santiago. El representante de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, lo hizo en el liceo Domingo Herrera de Antofagasta, donde consideró que “lo que está en juego es el bien del país”.

“No hay ningún mecanismo más ciudadano que votar. Este es un día muy importante, quiero destacar que los cores son muy importantes en la descentralización del país”, afirmó.

Por su parte, la candidata de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic llegó cerca de las nueve de la mañana a la escuela Villa Las Nieves de Punta Arenas, ciudad desde la cual luego viajó a Santiago para esperar los resultados de las elecciones.

“Estoy muy tranquila con el trabajo que hicimos, desplegándonos por el territorio, recorriendo cada milímetro de nuestro país. Eso nos dio la madurez necesaria para construir una propuesta sólida de gobernabilidad, que ha sido reconocida transversalmente. Tengo la tranquilidad del trabajo bien hecho, de actuar con convicción, no con calculadora, y creo que es eso lo que los ciudadanos nos están pidiendo el día de hoy”, dijo la senadora, quien se sumó al llamado a la participación.

Poco más tarde, cerca de las diez de la mañana, el candidato del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, votó en el Liceo Carmela Carvajal de Providencia. “Nos hemos ganado el derecho a estar aquí. Esto se trata de un dilema: avanzar o retroceder”, dijo el ex parlamentario, quien sostuvo que “esta noche llamaré a Alejandro Guillier para que no se retire de la política. Es clave que me ayude en la segunda vuelta. Necesitamos a todos y a todas para segunda vuelta”.

“Estamos mejor que el 2009, es una ola de apoyo lo que sentimos”, agregó, sumándose a los llamados a participar de las elecciones.

Más cerca del mediodía votó el candidato independiente José Antonio Kast. En el Colegio de La Salle de la Reina, el ex militante de la UDI dijo que todas las personas deben participar, “más allá de por quién voten”, y tuvo palabras para la eventual segunda vuelta: “Todo lo que sean apoyos lo vamos a definir en la tarde, nadie sabe quién va a tener que apoyar a quién”, señaló. “Más allá del resultado, nosotros ya ganamos”, añadió.

“Hemos hecho lo mejor que pudimos para servir a Chile, hemos instalado temas en el debate. Quizás, si esta candidatura no hubiera estado presente, estos temas no hubieran estado en el debate público”, afirmó.

Finalmente, Eduardo Artés, candidato de Unión Patriótica, emitió su voto en la escuela Reina de Suecia de Maipú y pronosticó que “vamos a tener un porcentaje de votos interesante”.

Según su visión, sus resultados “van a superar por mucho las cifras de las encuestas absolutamente manipuladas” y añadió que en el caso de una segunda vuelta “estamos dispuestos a conversar con quien sea, siempre y cuando estén de acuerdo con algunas cosas que para nosotros son muy esenciales, lo que vemos muy difícil”.