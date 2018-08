26bad7427b

Nacional Política RN y UDI contra Evópoli: "Están aprendiendo a ser partido de gobierno" Este sábado, los presidentes de RN y la UDI criticaron al partido liderado por Hernán Larraín Matte. "Por ser un partido más nuevo, probablemente Evópoli tiene menos experiencia en lo que es ser partido de gobierno... Probablemente, está aprendiendo a ser partido de gobierno", dijo la senadora Jacqueline van Rysselberghe. Diario Uchile Sábado 18 de agosto 2018 11:47 hrs.

Este sábado, dos entrevistas, correspondientes a los líderes de la UDI y RN, Jacqueline van Rysselberghe y Mario Desbordes, respectivamente, dieron cuenta de una fracción al interior de Chile Vamos. Las críticas de los dirigentes apuntaron directamente a Evópoli, referente que la semana recién pasada cuestionó duramente que Mauricio Rojas haya sido nombrado como Ministro de las Culturas, el Patrimonio y las Artes. En este sentido, en conversación con El Mercurio, Mario Desbordes cuestionó la postura del partido liderado por Hernán Larraín Matte: “¿Cómo es posible hacer una declaración pública en medio de una tormenta de nuestro Gobierno, quitándole el piso al ministro? Ese tipo de cosas se hacen en privado”. “No debe ser sencillo para ellos cuando la mayoría de la dirigencia de Evópoli tiene a su progenitor o a algún familiar directo entre los principales gestores del gobierno militar. Los llamo a sacarse esa tranca y seguir hacia adelante”, agregó Desbordes. Por su parte, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, en conversación con La Tercera, dijo: “Evópoli no puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo. No se puede ser una medalla con dos caras: criticar al Gobierno y ser parte del Gobierno. Eso la gente finalmente lo castiga”. Asimismo, la parlamentaria llamó a la unidad del bloque: “Si queremos tener un segundo gobierno de nuestro sector debemos actuar con unidad y de manera coordinada. No le tengo miedo a las diferentes opiniones, pero esos distintos puntos de vista no pueden generar crisis, no pueden ser utilizados para generar división”. “No es fácil ser partido de gobierno, pero uno tiene que cargar con los costos y los beneficios que esto significa (…) Es un tema de experiencia. Por ser un partido más nuevo, probablemente Evópoli tiene menos experiencia en lo que es ser partido de gobierno… Probablemente, está aprendiendo a ser partido de gobierno”, añadió. Las críticas se dan en la antesala de una reunión extraordinaria convocada por el Presidente Sebastián Piñera, cita que se efectuará mañana por la noche.

