Nacional Política Karla Rubilar defiende el estado de emergencia: "Fue una decisión necesaria" La vocera de Gobierno dijo que el Presidente Piñera ha tenido un "respeto irrestricto" a los Derechos Humanos y sostuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas fue inevitable: "Tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos", dijo. Diario Uchile Domingo 3 de noviembre 2019 11:46 hrs.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, afirmó este domingo que la decisión de decretar estado de emergencia y recurrir a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público era “necesaria”. La determinación estuvo vigente por más de una semana, en el marco de las masivas manifestaciones ocurridas durante las últimas semanas en distintas ciudades del país. “Vimos una violencia que no habíamos visto nunca en democracia. La situación fue extremadamente difícil, la decisión de decretar el estado de emergencia, de sacar a los militares a las calles fue una decisión dura, difícil”, dijo en una entrevista publicada por el diario La Tercera. Rubilar recordó que ella misma pidió la medida entonces, cuando era intendenta de la región Metropolitana, y contó que “lo conversé con el ministro (de Defensa, Alberto) Espina, se lo planteé al Presidente, traje el listado de daños que habíamos tenido ese día viernes en la RM, que era algo que estremecía”. “Lo primero era tratar de restablecer el orden público en el entendido de que estaba en riesgo nuestra gente. Ahora, probablemente debimos actuar con más fuerza, separando a los vándalos, los delincuentes, de lo que había detrás, de por qué estaba el malestar, esta rabia, y por qué había gente que quería manifestarse, agregó. “Fue una decisión necesaria, que nos habría encantado no tener que tomar”, recalcó también sobre el llamado a las Fuerzas Armadas. En esa línea, Rubilar explicó que “tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos. Por eso los sacamos, no nos quedó otra. La decisión de sacar a los militares, de decretar estado de emergencia, fue porque nuestras fuerzas policiales, frente a uno de los eventos más violentos que nadie soñó que podía tener nuestro país, no pudieron controlarlo. Y esa es la verdad, el resto sería acomodarlo y negar la realidad”. Asimismo, la vocera sostuvo que las acusaciones constitucionales que impulsan sectores de la oposición contra el Presidente Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, “no tienen ningún mérito” y “no suma nada”, respectivamente. Rubilar dijo que el Presidente Piñera no tiene “ninguna” responsabilidad política por las denuncias a atropellos a los Derechos Humanos y sostuvo que éste “dio instrucciones clarísimas de respeto irrestricto”. “Habló con la ex presidenta (Michelle) Bachelet como alta comisionada, habló con Human Rights Watch, él pidió coordinarse con los fiscales, jueces y cortes, él pidió que el INDH entrara a todo y pudiera verlo todo. Aquí la única instrucción que hubo era respetar los DD.HH.”, añadió. “No hay ninguna responsabilidad política sobre quienes puntualmente pudieron haber cometido abusos, excesos o finalmente violaciones a los DD.HH., si es que eso lo acredita la justicia. La línea del Presidente es extremadamente clara: respeto irrestricto en materia de derechos humanos”, afirmó.

