Nacional Política Dirigentas del Sernam denuncian despidos arbitrarios de trabajadoras Las trabajadoras y trabajadores en conjunto con la ANEF protestaron ante las que, acusan, son exoneraciones injustificadas, de índole político. Rodrigo Fuentes Miércoles 27 de noviembre 2019 19:24 hrs.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales junto a su repartición afiliada del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género –ANFUSEM SERNAMEG– realizaron, este miércoles, una acción protesta en el frontis de esa institución en rechazo a despidos arbitrarios que se cursaron durante el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la asociación explicaron que estas 16 desvinculaciones están calificadas en lista de excelencia y que no se entregaron argumentos para sostener tal determinación. La dirigenta sindical de ANFUSEM, Pilar Sepúlveda, denunció que en ese Servicio no se implementan acciones referidas a las buenas prácticas laborales, no existe la carrera funcionaria, no se realizan procesos de selección ajustados a la normativa vigente establecida por el Servicio Civil, y se utiliza un resquicio legal para contratar al personal. “En la interna nos están hoy día despidiendo a las compañeras y compañeros. ¿Cómo ministra y cómo directora se pretende hacer un trabajo serio de reparación, de acompañamiento, cuando usted al mismo tiempo nos está notificando, no conversando, notificando los despidos?. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de verdad, real?. Es decir, este Gobierno sigue jugando con la ciudadanía y también con los trabajadores y trabajadoras, por eso hoy día decimos con énfasis, nosotras no somos empleadas de la autoridad de turno, somos funcionarias públicas”, afirmó. Al respecto, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, manifestó que se ha puesto en el centro de la discusión cuidar el trabajo y la función pública. Por tanto -precisó- la conversación con la autoridad se debe hacer antes de la notificación y no después. Previamente, dirigentes sindicales de Panamá, Costa Rica y Colombia visitaron la sede de la organización gremial con el fin de expresar su solidaridad con el movimiento social y sindical chileno.

