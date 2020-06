7c5be615f3

Cultura Yorka: "Nos ha costado crear sin tener contacto con el exterior" El dúo estrena "¿Qué hiciste?", una canción registrada en México y que había permanecido inédita. En Radio Universidad de Chile hablaron sobre el sencillo y cómo han experimentado el confinamiento: "Todavía es difícil saborear lo que está pasando". Diario Uchile Miércoles 17 de junio 2020 14:44 hrs.

“Estamos en una situación súper privilegiada”, advirtió Yorka Pastenes, antes de describir cómo ha experimentado el confinamiento obligado por la crisis del Covid-19 en Santiago. “Estamos en una casa, tenemos techo, calor y comida. Nos podemos quedar y hemos intentado desarrollar nuestro trabajo desde ahí”. Junto a su hermana Daniela, Yorka mantiene desde 2013 el dúo de mismo nombre, con el que ha editado tres discos de larga duración -entre ellos el alabado Humo (2018)- y acaba de estrenar un nuevo sencillo, “¿Qué hiciste?”, disponible desde este viernes en servicios digitales. “Todos los proyectos que teníamos para este año, la mayoría conciertos y viajes, quedaron pausados” contó además en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. “Cuando partió la cuarentena estuvimos descansando, pero luego empezamos a buscar estrategias, porque si bien habíamos trabajado en el verano y teníamos ese respaldo, llega un punto en que tienes que replantearte y ver cómo ganar algo, sobre todo si eres independiente y te sustentas a ti misma todo el rato”, añadió su hermana Daniela. Una de las estrategias que ha encontrado Yorka es un matinal, un programa que emiten a través de sus redes sociales. Otra es el flamante single, que en realidad no es tan reciente: “Es la primera canción que compusimos después de Humo. Es como un salvavidas que teníamos guardado”, explicó Yorka. El tema fue registrado en Ciudad de México, durante la visita que hicieron el año pasado a ese país y al festival SXSW de Austin (EE.UU.), aunque de alguna forma se puede vincular con el contexto actual, creen ellas: “Sentimos que ahora más que nunca resuena en nuestras cabezas”, dijo Yorka. “Es una canción que habla sobre estar pensando constantemente, atrapándote en tu cabeza, y creo que la mayoría de la gente está en sus casas pensando mucho. A pesar de estar en un lugar físico de cuatro paredes, tenemos otras cuatro paredes que son nuestras cabezas y ahí estamos constantemente. Es como una conversación en el espejo”, detalló. “Me afecta harto todo lo que está pasando en el mundo, cómo funcionan las redes sociales, la información que te llega al celular. No sé bien cómo tomarlo y creo que si no estuviera acá con la Yorka no sabría cómo hacerlo”, confesó su hermana. “Es complejo y te abruma, porque a veces como figura pública sientes que tienes que hacer algo por la gente, pero con suerte puedes contigo misma. Se juntan muchas cosas y creo que la música es lo único que nos puede hacer nanai”. En ese sentido, Yorka Pastenes fue más allá y contó cómo el encierro y el aislamiento han influido en sus propios procesos creativos: “Hemos estado sin contacto con el exterior y ha costado crear solo a partir de lo que tienes en la casa”, indicó. “La creación surge y se desarrolla a través de tu experiencia en el día a día: el contacto con otras personas, lo que observas, la conversación que tuviste con un desconocido. Nos ha costado componer desde la experiencia misma de la cuarentena. A pesar de que han salido canciones, todavía es difícil saborear lo que nos está pasando”, concluyó.

