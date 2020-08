4ba602dee1

Nacional El virus no se ha ido: Minsal insiste en la responsabilidad ciudadana para cualquier fase de desconfinamiento Un nuevo balance sobre el avance del COVID-19 también aumenta la preocupación por mejorar la trazabilidad en la Región Metropolitana. “Pasar de paso 1 a paso 2 no implicada que hemos derrotado a este virus”, indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Diario Uchile Domingo 23 de agosto 2020 15:39 hrs. Compartir

19 mil 942 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1315 son de personas sintomáticas, es la cifra que entregó el Ministerio de Salud en el reporte televisado de este domingo. Con esto, la cifra total de personas contagiadas alcanzó ya la cifra de 397 mil 665 casos, de los cuales ya se han recuperado 371 mil 179. Sin embargo, el centro del mensaje de este domingo tuvo que ver principalmente con una preocupación que existe ante un rebrote en algunas comunas del sur, así como la forma en la que se ha desarrollado el desconfinamiento de parte de la Región Metropolitana. Sobre esto último se pronunció, por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, profundizando en el caso de las comunas de Estación Central y Santiago Centro, las cuales cumplen este lunes su primera semana de desconfinamiento. “En estas dos comunas se ha fortalecido la búsqueda activa de casos. Sabemos que la mayor movilidad puede tener un aumento de casos. En relación con eso, tanto en Estación Central como en Santiago más de un 30 por ciento de los casos vienen de búsqueda activa, incluso han llegado algunos días a un 40 por ciento de esos casos por búsqueda activa, sobre todo en lugares donde hay mayor conglomeración para encontrar personas positivas”, precisó Daza. Pese a que también se admitió que ha habido mejoras respecto, por ejemplo, del tiempo de entrega de los resultados de los exámenes, que hoy de 48 horas en el 88 por ciento del total, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, enfatizó en el rol que juega para el control del virus el comportamiento de la ciudadanía. “Un avance de pasos no implica nada en cuanto a mantener todas las medidas de autocuidado que tenemos que hacer. Y eso significa salir menos, uso permanente de mascarillas, lavado frecuente de manos y muy especialmente el distanciamiento físico. Pasar de paso 1 a paso 2 no implicada que hemos avanzado en derrotar a este virus, el virus sigue estando acá”, subrayó. “No podemos proyectar nada, porque depende de la responsabilidad de cada vecino de Peñalolén. Se debe mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos y mantener el distanciamiento físico”. Ministro @DrEnriqueParis pic.twitter.com/7MlcbBPG5a — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 23, 2020 Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a los pequeños rebrotes que han existido en algunas comunas de la RM, como La Reina, con un aumento de casos activos de 51 a 68 en la última semana, y a partir de eso respondió los cuestionamientos que dicen relación con una situación similar que podría ir ocurriendo en comunas aledañas como Peñalolén. “No podemos proyectar nada porque eso depende de la responsabilidad de cada habitante, depende de que se mantenga el uso de la mascarilla, que se mantenga el lavado de manos, el uso de alcohol gel y el distanciamiento físico sobre todo cuando vayan a los bancos, algún trámite, y para eso los municipios han cooperado mucho marcando las veredas. Le pido también colaboración a las empresas telefónicas, a los bancos, que no he visto que marquen las veredas a las salidas de los establecimientos”, señaló Paris. Finalmente, el ministro de Salud también mostró su preocupación por la región de Magallanes, la cual pasó de tener los mejores índices del país, al escenario totalmente opuesto. Con 343 contagios por cien mil habitantes, hoy Punta Arenas posee la tasa más alta de Chile, superado a Arica, Tarapacá y Atacama. Por tal razón, Paris hizo un llamado tanto a la comunidad como a las autoridades sanitarias a realizar acciones coordinadas para revertir estas cifras.

