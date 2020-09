c2a78ee900

Sebastián Torrealba por proyecto de pensiones: Esperamos que esta semana se le den nuevas urgencias a la votación En conversación con Radio Universidad de Chile, el jefe de bancada RN habló sobre el proyecto que espera votación desde el pasado 29 de enero. P. Campos y C. Medrano Lunes 21 de septiembre 2020 11:45 hrs.

El proyecto de pensiones, sigue siendo un debate pendiente en el Congreso. Desde enero, es el Senado quien debe resolver el destino de lo aprobado por los diputados, pero aun no logra superar la revisión de expertos para llegar a la votación. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional comentó sobre la reunión que la semana pasada sostuvieron como Chile Vamos con el Ejecutivo, cuyo fin, contó nació por “el desprecio de la oposición a las pensiones. Se llegó un acuerdo el 29 del año pasado, pero desde ese momento se le han vencido 34 veces las urgencias al proyecto”, sin aún poder ser votado. Con ese contexto, explicó “nos hemos juntado con el Gobierno para pedir discusión inmediata al proyecto, porque es la principal prioridad de los chilenos y chilenas según las encuestas. Pero como la oposición no ha cumplido con el acuerdo político alcanzado transversalmente en la Cámara de Diputados, decimos que es momento de volver a poner nuestras discusiones sobre la mesa”. Al respecto, contó que para ellos, como bloque, es fundamental dejar en claro que las platas ahorradas pertenecen a los y las trabajadores. Además, relató: “Decimos que la pensión básica solidaria se puede pagar a través de impuestos como el IVA o el Impuesto verde. Estamos poniendo la discusión sobre la mesa, para llegar a acuerdos”, criticando la espera en la votación: “No estamos de acuerdo que sigan bloqueando la discusión o esperando que la nueva Constitución resuelva los problemas de los políticos de hoy”. Para quien tuvo respuesta directa fue para el senador Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana, quien, en una columna planteó que Chile Vamos quiere acelerar el proceso en la votación de este proyecto, para que no se vea en una eventual nueva Constitución: “Le diría al senador Huenchumilla que deje de ver Netflix y pasarse películas. Esto es la urgencia número uno de las personas. Es una vergüenza que diga eso cuando sabemos que el tema de las pensiones es el número uno desde lejos. Antes estábamos acostumbrados a que fuera seguridad ciudadana, pero hoy son las pensiones. Es no tener los pantalones para no echar andar las reformas que la ciudadanía pide”. Siendo la urgencia de la votación el punto de partida de los parlamentarios oficialistas, insisten, en que el proyecto que es revisado por expertos en el Senado “cambia totalmente el sistema de pensiones y lo transforma en mixto, donde lo pueden administrar otras como aseguradoras o cajas de pensión”. Además, defiende que en el texto queda en evidencia que se generaría un alza en la cotización. “Lo que hay en el Senado es una reforma total al sistema de pensiones, no es otra cosa. Lo único que le pedimos al Gobierno es que le ponga discusión inmediata y que la oposición lo vote, aunque sea en contra. Aunque si lo votan en contra, vamos a tener que esperar dos años más para que se pongan de acuerdo, pero la reforma a las pensiones no se da en un artículo en la Constitución sino con una ley. Le decimos a la oposición, ¡estimados es hora que se pongan los pantalones en favor o en contra de la reforma a las pensiones! Sobre las críticas a la propuesta, explica que de cualquier forma se “van a tener que pagar recursos para pagar por ejemplo el pilar solidario. La plata siempre, o por impuesto o por deuda, siempre es de los contribuyentes. Creemos que es mejor tratar de financiar por el Estado la pensión básica solidaria. Nuestro foco es que se ponga en votación el proyecto”. Así confirmó que en la reunión quedó planteado que esta semana se pueden ingresar las nuevas urgencias del proyecto para que, de aquí a enero, esta sea una ley.

