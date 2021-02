f56994e4b5

Covid-19: Las dudas y polémicas que genera el medicamento Avifavir Ignacio Silva, académico de la USACH e infectólogo del Hospital Barros Luco comenta que el medicamento aún esta en estudio a nivel mundial, por lo que no ha sido autorizado para su uso clínico, sino solo para la investigación, ya que aún no hay claridad si los beneficios superan los riesgos. Rocío Olivares Mardones Miércoles 3 de febrero 2021 8:18 hrs.

El lunes 1 de febrero, el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, anunció la llegada del medicamento Avifavir, un antiviral que responde a la versión genérica de Favipiravir. Este medicamento podría reducir la mortalidad en personas con COVID-19 según el informe de evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA) del Ministerio de Salud. La medida fue compartida por el alcalde a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que “ya tenemos en Recoleta el Avifavir, medicamento Ruso, aprobado por el ISP, para tratar a cuadros avanzados de coronavirus”. Buenas noticias! Ya tenemos en #Recoleta el Avifavir, medicamento Ruso, aprobado por el ISP, para tratar a cuadros avanzados de coronavirus. será gratuito para vecinas y vecinos! #SeguimosAvanzando #AvifavirEnRecoleta pic.twitter.com/ir0l2a2WnD — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) February 1, 2021 Jadue mencionó también que este fármaco será totalmente gratuito para todos los vecinos y vecinas de su comuna, aseverando que “con este tratamiento queremos evitar que la enfermedad avance a niveles de mayor complejidad, y creemos que se podrán salvar muchas vidas”. Opiniones contrarias Durante la jornada del lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, en un nuevo balance sobre la situación actual de la pandemia en el país, aclaró que Avifavir se trata de un medicamento que no pretende ser usado de forma masiva en la población, pues es un medicamento originado en Japón el año 2014, que se autorizó su uso para la influenza, pero no para el coronavirus. “Si la comuna quiere hacer un experimento (estudio clínico), que es lo que está proponiéndose para demostrar que es útil, cumpliendo ciertos parámetros obviamente, se autorizó. No es un medicamento que nosotros queramos usar en forma masiva. Para eso tiene que tener una demostración clínica de su efectividad, y eso es lo que el ISP ha autorizado por el momento”, concluyó el Ministro de Salud. Opinión similar tuvo la presidenta del Colegio médico, Izkia Siches, quien aseguró que como gremio no recomiendan su consumo, ya que no existe evidencia científica suficiente: “Medicamentos como este tienen que estar prescritos por médicos y nuestra invitación a la comunidad médica es que hoy no es recomendable su prescripción para el uso de una actividad ambulatoria y el uso en pacientes hospitalizados o graves a nuestro juicio solo debe estar acotado dentro de estudios adecuadamente estructurados”, explicó Siches. ¿Qué dice la ciencia? Ignacio Silva, académico de la escuela de medicina de la Universidad de Santiago (USACH) e infectólogo del Hospital Barros Luco, comenta que el Favipiravir es un medicamento que aún esta en estudio a nivel mundial, por lo que aún no ha sido autorizado para su uso clínico, sino solo para la investigación, ya que aún no hay claridad si los beneficios superan los riesgos. “Actúa a nivel de la replicación viral, es un fármaco que actúa a nivel de la polimerasa, que se ha estudiado para otras enfermedades virales dentro de ellas la influenza; en el fondo lo que hace es que interfiere con con la replicación del virus, para que no se multiplique dentro del organismo. Los efectos adversos que se han descrito hasta ahora son principalmente metabólicos, pueden aumentar el ácido úrico por lo cual personas que tiene alteraciones del ácido úrico, por ejemplo aquellos que tiene la gota pueden verse perjudicados por este fármaco y también se ven algunas alteraciones en los triglicéridos”, enfatizó el infectólogo. play pause Descargar Silva también explicó que este antiviral no estaría recomendado para embarazadas ya que podría tener efectos en el bebé causando un daño al feto, por lo que no debería ser ocupado ni por mujeres embarazadas, ni en edad fértil que no ocupen métodos anticonceptivos, ni tampoco en hombres que deseen ser padres pues se podría traspasar a través del semen. El académico de la escuela de medicina de la USACH, reconoció que el plan de vacunación y estrategias ocupadas por el gobierno es bastante buenas hasta ahora, pese a que reconoce que es una labor ardua, cree que es lograble alcanzar la inmunización de la población, siempre que junto a la vacunación exista también una educación a la gente. “Es un plan ambicioso, pero es un tremendo desafío para todo el personal de la salud que atiende, sobre todo a nivel atención primaria que son los que se llevan gran parte de la responsabilidad de estos programas de vacaciones masiva. Por lo tanto, el desafío es tremendo, así que ojalá que además de la buena intención que hay por parte de la autoridad de llevar a cabo este plan de evacuación masiva, que también se entreguen los recursos necesarios tanto económico, como recurso humano y de infraestructura a las municipalidades para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible todo este plan, además de genere un tremendo plan de educación haciendo un llamado a la ciudadanía a vacunarse“, opinó Silva. play pause Descargar

