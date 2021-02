ca0ffe289b

f6a250fa60

Covid-19 Salud Trabajadores subcontratados del Sename denuncian que no son prioritarios en vacunación contra el COVID-19 Pese a que las autoridades de Salud anunciaron que los trabajadores del Sename formarían parte de los primeros grupos en recibir las vacunas, esto solo consideró a quienes trabajan permanentemente en las residencias. Para el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename la responsabilidad de la exclusión de más de 16 mil funcionarios radica en la Dirección del Sename. Claudia Carvajal G. Lunes 8 de febrero 2021 19:42 hrs.

El 26 de enero, a través del oficio 003/2021, la presidenta del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Servicio Nacional de Menores (Sintrasub) solicitó a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la inclusión de tales funcionarios en el calendario de vacunación contra el Sars-Cov2 en calidad de prioritarios.

El sindicato expresó también su malestar contra el mismo Sename por no considerar a estos trabajadores dentro de los grupos que deben tener prioridad para ser inoculados. “Una vez más invisibiliza a los trabajadores y trabajadoras de la Red SENAME, (por eso) es que solicitamos considerar nuestra realidad laboral y la exposición no voluntaria al virus, sobre todo en contexto laboral, de forma periódica, que ponen en riesgo nuestra salud, pero también el acompañamiento y riesgo sanitario para la niñez vulnerada en sus derechos, para incorporar a nuestro sector laboral como prioritarios para la FASE 1c, considerada como Personal Crítico (funcionarios que desarrollan labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la institución correspondiente y aquella que labora directamente en atención de público, en funciones de asistencia social o de apoyo directo a la ciudadanía) de la Administración y que además ejecuta la Política Pública de Niñez” se lee en el texto. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el integrante de la directiva del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename, Francisco Gorziglia, explicó las demandas de los funcionarios de los programas ambulatorios y criticó la campaña comunicacional de las autoridades sanitarias. “Este es un engaño comunicacional enorme, porque lo que señaló el Ministerio de Salud respecto a la vacunación en el Sename, corresponde única y exclusivamente a trabajadores y trabajadoras que ejercen en hogares y residencias, tanto del área pública como en la privada como son los organismos colaboradores. Quedaron fuera los más de 16 mil trabajadoras y trabajadores que ejercen en los programas ambulatorios, que, desde el inicio de la pandemia, han ejercido trabajo de carácter presencial en los distintos programas a nivel nacional”. Los programas ambulatorios a los que hace referencia el dirigente sindical son aquellos que hacen acompañamientos a NNA vulnerados en derechos que viven con familia biológica o referentes significativos en sus domicilios particulares y a quienes se hace seguimiento, de acuerdo a sus planes de intervención, en los lugares donde viven, por tanto, los trabajadores deben hacer visitas in situ, muchas veces en situaciones críticas, por ejemplo, intentos de suicidio, violaciones o tentativas de homicidio. Según Francisco Gorziglia, esta omisión es de responsabilidad de la dirección del Sename. “Ellos no informaron la complejidad en la que se ejerce dentro de la Red Sename hacia el Ministerio de Salud. Por otra parte, tampoco se incluyó a los ambulatorios del área de justicia juvenil ni a quienes trabajan en los programas ligados a adopción, entonces, cuando se habla que el Sename ha sido priorizado es algo falso, es una mentira, porque se dejó fuera a cientos de trabajadores que no solamente arriesgan contagios para ellos, sino también para la niñez y juventud con la que trabaja y a sus familias”. Respecto de quiénes han tomado conocimiento de la situación que afecta a los trabajadores del Sename, el dirigente sindical señaló que desde fines de enero que se ha oficiado a la subsecretaría de Salud Pública, al propio ministro del área, a la Defensoría de la Niñez, a la dirección del Sename y a las comisiones de Salud del Congreso sin que, hasta ahora, hayan tenido respuestas. “Eso da cuenta de la invisibilidad que se tiene respecto de este tipo de lineamientos y los programas que ejecutan la política de niñez”, afirmó el dirigente nacional de Sintrasub. “Se ha omitido la complejidad del trabajo y el órgano del Comité Asesor del Ministerio orientado a trabajar en la priorización de la vacuna en un contexto de escasez, no ha considerado a los trabajadores y trabajadoras que tienen vínculo de atención con la niñez. Las fases de priorización establecen al personal del Estado crítico y son aquellos que cumplen la función pública, atención al público y asistencia social. “Nosotros exigimos y creemos que deberíamos estar dentro de esa categoría porque efectivamente hacemos asistencia social y atención a público de forma contundente, porque trabajamos en intervención psicosocial que es un acompañamiento que requiere afecto, apego y vínculo terapéutico”, explicó Gorziglia. Consultado sobre cuáles son las cifras de contagio al interior del Sename y sus órganos colaboradores, el dirigente manifestó que, pese a sus solicitudes de información al respecto, no existen datos de cuántos son los trabajadores que se han contagiado, o al menos, cuántas PCR se han llevado a cabo. “Existe un manto de dudas, -dijo- porque el Sename no tiene las facultades legales para entrometerse en la esfera laboral y contractual de los trabajadores que ejercen en los organismos colaboradores. Hemos solicitado esa información, pero nos refieren que no tienen esos antecedentes. A nuestro entender, en nuestra organización sindical son centenas de trabajadores, trabajadoras y familias que han presentado contagios”. La jornada de este lunes, la Defensora de la Niñez(S) Gianinna Mondino, apoyó la solicitud de los trabajadores privados del Sename a través del oficio 073/2021 y pidió a la subsecretaria Paula Daza la inclusión de ellos en el grupo prioritario “considerando la necesidad de responder, de manera oportuna y eficiente, al efectivo respeto, promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del país, obligación que le compete a todos los organismos e instituciones del Estado”. “Lo que está llevando adelante el Ministerio es el individualismo y el sálvese quien pueda, porque hay trabajadores y trabajadoras de la red Sename que han ido a los Cesfam, a los vacunatorios, han mostrado la credencial que tenemos y que dice organismo colaborador, pero los funcionarios no conocen la diferencia entre programas de protección y residencias, por lo tanto, han acogido y vacunado a trabajadores sin que sean prioritarios y eso puede llevar que, en caso de escasez, esas dosis estén siendo mal utilizadas y no se le hayan aplicado a un adulto mayor o a un crónico que es lo que corresponde. Esto no es un asunto menor porque estamos hablando de 16 mil trabajadores a nivel nacional” agregó Gorziglia . En cuanto a los requerimientos de información a nivel interno del Sename, particularmente hacia su directora Rosario Martínez, el dirigente explicó que desde que ella asumió el cargo, se le ha solicitado reuniones en tres oportunidades diferentes sin haber logrado una instancia de conversación con la jefa del servicio. “Siempre nos ha recibido un delegado y eso habla del desinterés que tiene con los trabajadores que ejercen la política de niñez, porque es el sector privado el que ejecuta el 96 por ciento de las acciones. Los trabajadores hemos tratado de sacar adelante nuestras demandas básicas y no hemos sido escuchados”. “La directora lanzó un video saludando e invitando a la vacunación a los organismos colaboradores, pero no dice que hay 16 mil trabajadores que se quedaron sin prioridad de vacuna. Han tratado de instalar el Servicio Nacional de Menores como una prioridad, o de poner a la niñez como prioridad, pero la verdad es que no lo estamos viendo. Si no se cuida a los trabajadores y trabajadoras que son el instrumento de ayuda, difícilmente podremos resolver las problemáticas que tiene la niñez”, concluyó. De acuerdo con las cifras entregadas el 5 de febrero por el Gobierno, hay 1500 adolescentes y trabajadores de residencias del Sename que han recibido la primera dosis de vacuna para una meta nacional de 9 mil funcionarios y 2 mil jóvenes mayores de 16 años.

El 26 de enero, a través del oficio 003/2021, la presidenta del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Servicio Nacional de Menores (Sintrasub) solicitó a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la inclusión de tales funcionarios en el calendario de vacunación contra el Sars-Cov2 en calidad de prioritarios.

El sindicato expresó también su malestar contra el mismo Sename por no considerar a estos trabajadores dentro de los grupos que deben tener prioridad para ser inoculados. “Una vez más invisibiliza a los trabajadores y trabajadoras de la Red SENAME, (por eso) es que solicitamos considerar nuestra realidad laboral y la exposición no voluntaria al virus, sobre todo en contexto laboral, de forma periódica, que ponen en riesgo nuestra salud, pero también el acompañamiento y riesgo sanitario para la niñez vulnerada en sus derechos, para incorporar a nuestro sector laboral como prioritarios para la FASE 1c, considerada como Personal Crítico (funcionarios que desarrollan labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la institución correspondiente y aquella que labora directamente en atención de público, en funciones de asistencia social o de apoyo directo a la ciudadanía) de la Administración y que además ejecuta la Política Pública de Niñez” se lee en el texto. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el integrante de la directiva del Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename, Francisco Gorziglia, explicó las demandas de los funcionarios de los programas ambulatorios y criticó la campaña comunicacional de las autoridades sanitarias. “Este es un engaño comunicacional enorme, porque lo que señaló el Ministerio de Salud respecto a la vacunación en el Sename, corresponde única y exclusivamente a trabajadores y trabajadoras que ejercen en hogares y residencias, tanto del área pública como en la privada como son los organismos colaboradores. Quedaron fuera los más de 16 mil trabajadoras y trabajadores que ejercen en los programas ambulatorios, que, desde el inicio de la pandemia, han ejercido trabajo de carácter presencial en los distintos programas a nivel nacional”. Los programas ambulatorios a los que hace referencia el dirigente sindical son aquellos que hacen acompañamientos a NNA vulnerados en derechos que viven con familia biológica o referentes significativos en sus domicilios particulares y a quienes se hace seguimiento, de acuerdo a sus planes de intervención, en los lugares donde viven, por tanto, los trabajadores deben hacer visitas in situ, muchas veces en situaciones críticas, por ejemplo, intentos de suicidio, violaciones o tentativas de homicidio. Según Francisco Gorziglia, esta omisión es de responsabilidad de la dirección del Sename. “Ellos no informaron la complejidad en la que se ejerce dentro de la Red Sename hacia el Ministerio de Salud. Por otra parte, tampoco se incluyó a los ambulatorios del área de justicia juvenil ni a quienes trabajan en los programas ligados a adopción, entonces, cuando se habla que el Sename ha sido priorizado es algo falso, es una mentira, porque se dejó fuera a cientos de trabajadores que no solamente arriesgan contagios para ellos, sino también para la niñez y juventud con la que trabaja y a sus familias”. Respecto de quiénes han tomado conocimiento de la situación que afecta a los trabajadores del Sename, el dirigente sindical señaló que desde fines de enero que se ha oficiado a la subsecretaría de Salud Pública, al propio ministro del área, a la Defensoría de la Niñez, a la dirección del Sename y a las comisiones de Salud del Congreso sin que, hasta ahora, hayan tenido respuestas. “Eso da cuenta de la invisibilidad que se tiene respecto de este tipo de lineamientos y los programas que ejecutan la política de niñez”, afirmó el dirigente nacional de Sintrasub. “Se ha omitido la complejidad del trabajo y el órgano del Comité Asesor del Ministerio orientado a trabajar en la priorización de la vacuna en un contexto de escasez, no ha considerado a los trabajadores y trabajadoras que tienen vínculo de atención con la niñez. Las fases de priorización establecen al personal del Estado crítico y son aquellos que cumplen la función pública, atención al público y asistencia social. “Nosotros exigimos y creemos que deberíamos estar dentro de esa categoría porque efectivamente hacemos asistencia social y atención a público de forma contundente, porque trabajamos en intervención psicosocial que es un acompañamiento que requiere afecto, apego y vínculo terapéutico”, explicó Gorziglia. Consultado sobre cuáles son las cifras de contagio al interior del Sename y sus órganos colaboradores, el dirigente manifestó que, pese a sus solicitudes de información al respecto, no existen datos de cuántos son los trabajadores que se han contagiado, o al menos, cuántas PCR se han llevado a cabo. “Existe un manto de dudas, -dijo- porque el Sename no tiene las facultades legales para entrometerse en la esfera laboral y contractual de los trabajadores que ejercen en los organismos colaboradores. Hemos solicitado esa información, pero nos refieren que no tienen esos antecedentes. A nuestro entender, en nuestra organización sindical son centenas de trabajadores, trabajadoras y familias que han presentado contagios”. La jornada de este lunes, la Defensora de la Niñez(S) Gianinna Mondino, apoyó la solicitud de los trabajadores privados del Sename a través del oficio 073/2021 y pidió a la subsecretaria Paula Daza la inclusión de ellos en el grupo prioritario “considerando la necesidad de responder, de manera oportuna y eficiente, al efectivo respeto, promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del país, obligación que le compete a todos los organismos e instituciones del Estado”. “Lo que está llevando adelante el Ministerio es el individualismo y el sálvese quien pueda, porque hay trabajadores y trabajadoras de la red Sename que han ido a los Cesfam, a los vacunatorios, han mostrado la credencial que tenemos y que dice organismo colaborador, pero los funcionarios no conocen la diferencia entre programas de protección y residencias, por lo tanto, han acogido y vacunado a trabajadores sin que sean prioritarios y eso puede llevar que, en caso de escasez, esas dosis estén siendo mal utilizadas y no se le hayan aplicado a un adulto mayor o a un crónico que es lo que corresponde. Esto no es un asunto menor porque estamos hablando de 16 mil trabajadores a nivel nacional” agregó Gorziglia . En cuanto a los requerimientos de información a nivel interno del Sename, particularmente hacia su directora Rosario Martínez, el dirigente explicó que desde que ella asumió el cargo, se le ha solicitado reuniones en tres oportunidades diferentes sin haber logrado una instancia de conversación con la jefa del servicio. “Siempre nos ha recibido un delegado y eso habla del desinterés que tiene con los trabajadores que ejercen la política de niñez, porque es el sector privado el que ejecuta el 96 por ciento de las acciones. Los trabajadores hemos tratado de sacar adelante nuestras demandas básicas y no hemos sido escuchados”. “La directora lanzó un video saludando e invitando a la vacunación a los organismos colaboradores, pero no dice que hay 16 mil trabajadores que se quedaron sin prioridad de vacuna. Han tratado de instalar el Servicio Nacional de Menores como una prioridad, o de poner a la niñez como prioridad, pero la verdad es que no lo estamos viendo. Si no se cuida a los trabajadores y trabajadoras que son el instrumento de ayuda, difícilmente podremos resolver las problemáticas que tiene la niñez”, concluyó. De acuerdo con las cifras entregadas el 5 de febrero por el Gobierno, hay 1500 adolescentes y trabajadores de residencias del Sename que han recibido la primera dosis de vacuna para una meta nacional de 9 mil funcionarios y 2 mil jóvenes mayores de 16 años.