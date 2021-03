2e7e57db77

974d06e479

Covid-19 Salud Diputados piden urgencia a proyecto que prohíbe alza de Isapres en pandemia La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de agosto del 2020 y desde el 18 del mismo mes, se encuentra en el Senado para que se rinda cuenta en la sala de la Cámara Alta y empiece su tramitación, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Diario Uchile Miércoles 24 de marzo 2021 10:43 hrs.

Los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Andrés Celis (RN) y Boris Barrera (PC) hicieron un llamado al Senado para que tramite con urgencia y apruebe el proyecto de ley que prohíbe el alza en los precios de planes de las Isapres durante el periodo de estado de excepción constitucional de Catástrofe, luego de que se anunciara la subida en los precios de algunas prestadoras de servicios de salud. El proyecto de ley ideado por Tomás Hirsch, apoyado e impulsado por Boris Barrera (PC), Andrés Celis (RN), Ximena Ossandón (RN) y Raúl Soto (PPD), que fue presentado el 1 de abril de 2020, prohíbe la facultad que tienen las Isapres en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que permite que las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan aumentar las primas GES y el precio de planes de salud durante el periodo de estado de Excepción Constitucional y hasta 180 días después del cese del estado. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de agosto del 2020 y desde el 18 del mismo mes, se encuentra en el Senado para que se rinda cuenta en la sala de la Cámara Alta y empiece su tramitación, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Al respecto, el diputado Tomás Hirsch aseguró que “nos parece impresentable que se libre a las Isapres de un proyecto de Ley aprobado en esta Cámara que le permite a la gente que no le suban el precio de sus planes de salud. Hemos constatado que el Senado ni siquiera ha discutido la idea. Queremos hacer un llamado al Senado y al Gobierno a ponerle urgencia a este proyecto de ley para garantizarle a la ciudadanía que los precios de las Isapres no van a subir. Esa es una respuesta concreta que va en ayuda de las familias chilenas que están pasando por situaciones complejas”. Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) explicó que “no se justifica el alza y lo quiero explicar con algunos ejemplos: el año 2019, las isapres tuvieron utilidades cercanas a los $9.500 millones, el 2020 esto creció en un 772%, siendo las utilidades aproximadamente de $82.547 millones. Me parece que es una cuestión de sentido común, el darse cuenta de las tremendas utilidades que tienen las isapres, en particular porque en tiempo de Covid-19, de pandemia, hay una menor cantidad de prestaciones médicas no Covid y, en ese escenario, lo que yo le solicito a las isapres es que tengan también un espíritu de ejercer la responsabilidad social. Las isapres también tienen una RSE que claramente en este caso no se está cumpliendo, no están actuando de acuerdo con aquello. Yo les pido, sentido común y responsabilidad social”. Finalmente, el diputado Boris Barrera (PC) aseguró que “creo es que muy importante avanzar en este proyecto, porque la gente nos dice en el territorio que hay sectores medios que no han sido considerados en bonos ni en ninguna ayuda, y son los mismos que están adscritos a Isapres. Independiente de sus ingresos, todas y todos los trabajadores se han visto afectados. Creo que es impresentable que las Isapres no tomen consideración de esto y sigan subiendo sus planes, pero me parece más impresentable aún que el Senado, viendo esta necesidad, no tramite estos proyectos que van en directo beneficio de las personas”.

Los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Andrés Celis (RN) y Boris Barrera (PC) hicieron un llamado al Senado para que tramite con urgencia y apruebe el proyecto de ley que prohíbe el alza en los precios de planes de las Isapres durante el periodo de estado de excepción constitucional de Catástrofe, luego de que se anunciara la subida en los precios de algunas prestadoras de servicios de salud. El proyecto de ley ideado por Tomás Hirsch, apoyado e impulsado por Boris Barrera (PC), Andrés Celis (RN), Ximena Ossandón (RN) y Raúl Soto (PPD), que fue presentado el 1 de abril de 2020, prohíbe la facultad que tienen las Isapres en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que permite que las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan aumentar las primas GES y el precio de planes de salud durante el periodo de estado de Excepción Constitucional y hasta 180 días después del cese del estado. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de agosto del 2020 y desde el 18 del mismo mes, se encuentra en el Senado para que se rinda cuenta en la sala de la Cámara Alta y empiece su tramitación, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Al respecto, el diputado Tomás Hirsch aseguró que “nos parece impresentable que se libre a las Isapres de un proyecto de Ley aprobado en esta Cámara que le permite a la gente que no le suban el precio de sus planes de salud. Hemos constatado que el Senado ni siquiera ha discutido la idea. Queremos hacer un llamado al Senado y al Gobierno a ponerle urgencia a este proyecto de ley para garantizarle a la ciudadanía que los precios de las Isapres no van a subir. Esa es una respuesta concreta que va en ayuda de las familias chilenas que están pasando por situaciones complejas”. Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) explicó que “no se justifica el alza y lo quiero explicar con algunos ejemplos: el año 2019, las isapres tuvieron utilidades cercanas a los $9.500 millones, el 2020 esto creció en un 772%, siendo las utilidades aproximadamente de $82.547 millones. Me parece que es una cuestión de sentido común, el darse cuenta de las tremendas utilidades que tienen las isapres, en particular porque en tiempo de Covid-19, de pandemia, hay una menor cantidad de prestaciones médicas no Covid y, en ese escenario, lo que yo le solicito a las isapres es que tengan también un espíritu de ejercer la responsabilidad social. Las isapres también tienen una RSE que claramente en este caso no se está cumpliendo, no están actuando de acuerdo con aquello. Yo les pido, sentido común y responsabilidad social”. Finalmente, el diputado Boris Barrera (PC) aseguró que “creo es que muy importante avanzar en este proyecto, porque la gente nos dice en el territorio que hay sectores medios que no han sido considerados en bonos ni en ninguna ayuda, y son los mismos que están adscritos a Isapres. Independiente de sus ingresos, todas y todos los trabajadores se han visto afectados. Creo que es impresentable que las Isapres no tomen consideración de esto y sigan subiendo sus planes, pero me parece más impresentable aún que el Senado, viendo esta necesidad, no tramite estos proyectos que van en directo beneficio de las personas”.