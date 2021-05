c1df51a972

8bd09d0403

Política Parlamentarios se pronuncian ante Agenda de Mínimos Comunes del Gobierno y llaman a continuar evaluando propuestas Si bien existe una valoración por el diálogo y la propuesta, desde diversos sectores manifestaron que este es el primer punto para negociar, por lo que se debe continuar trabajando en la mejor forma de ayudar a la ciudadanía. Andrea Bustos C. Martes 4 de mayo 2021 16:32 hrs.

Durante las últimas horas se conoció la propuesta del Ejecutivo para los mínimos comunes que se están conversando entre el Congreso y el Gobierno. La idea del Ejecutivo incluye aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia al 100 por ciento del Registro Social de Hogares, lo que considera más de 14 millones de beneficiarios. Además, se considera la postergación del pago de IVA entre mayo y agosto para las pymes que presenten caídas de venta de al menos un 20 por ciento. La propuesta también considera una inyección de US$ 1.000 millones en un programa especial de ayuda a pymes. Según se indica en la propuesta, el objetivo es “generar un mecanismo de apoyo expedito y flexible para que las pymes puedan financiar sus gastos básicos de funcionamiento, como remuneraciones de sus trabajadores, arriendo y servicios básicos, entre otros”. Conocida esta propuesta se generaron de inmediato reacciones desde el mundo parlamentario, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. El diputado PPD Rodrigo González señaló que “la propuesta habla de un incremento del IFE, pero no habla de una Renta Básica Universal de Emergencia que cubra las necesidades de la inmensa mayoría de la población hasta un 90% de quienes necesitan ayuda, esa es la primera insuficiencia. La segunda insuficiencia es que no señala un camino de conversaciones con la oposición, planteamos al presidente que tenía que venir al Congreso a exponer su plataforma, esta minuta requiere que sea el Congreso en todas sus instancias, comisiones y bancadas, que reciban esta proposición, pero con números precisos, es absolutamente vaga la propuesta que ha hecho el Gobierno”. Además, el vicepresidente de la Cámara expresó que “le dijimos al Gobierno también que no se podía conversar solo en el espacio político, porque hoy día la crisis es un tema de sociedad y los actores sociales deben cumplir un rol fundamental en las conversaciones, y aquí no se contempla que los actores sociales estén en la mesa”. En tanto, sobre la ayuda a pymes expresó que es todavía necesario evaluar las iniciativas, dado que se presentan varias barreras de entrada y se vislumbra como insuficiente. Desde el Frente Amplio, el diputado Giorgio Jackson – quien además es parte de los parlamentarios que presentaron un proyecto de Renta Básica Universal – comentó que el IFE hasta ahora ha demostrado ser insuficiente, por lo que se debe avanzar en generar otro método de ayuda. “El IFE y su lógica desde el momento en que partió nos pareció insuficiente. Lo denunciamos acá más allá de que el Gobierno haya obtenido los votos para aprobarlo. Nosotros hemos dicho que era una herramienta de hiperfocalización y hoy es una herramienta que ha llegado mal, en marzo llegó a 6 millones de personas y el promedio por persona fue de 53 mil pesos (…) Por lo tanto, es una herramienta que las familias están viendo que no les sirve”, afirmó. Desde Chile Vamos también se generaron opiniones sobre la propuesta del Gobierno. Al respecto el diputado RN Gonzalo Fuenzalida comentó que “el Ejecutivo está avanzando en la línea correcta, primero que nada en un respiro a las pymes, que han sido muy afectadas en todo este período de pandemia y, por lo mismo, hay que darles respiro, ayudarlas a ponerse de pie, a generar capital de trabajo para seguir funcionando una vez que vayamos recuperando la normalidad”. Asimismo, sobre la posibilidad de generar una Renta Básica Universal expresó que es necesario responder algunas preguntas como el monto, el tiempo, la cantidad de beneficiarios y la forma de financiamiento. En la UDI, el diputado Cristián Labbé expresó que “hoy más que nunca debemos tener una mirada hacia el futuro donde podamos reactivar la economía e ir en ayuda de esas familias que tanto lo necesitan. Valoro la idea del Gobierno donde ayuda a las pymes que representan el 48 por ciento de la generación de trabajo”. “Además también valoro absolutamente que estén yendo en ayuda de esas familias que tan mal lo están pasando, por eso hoy día se requiere diálogo, sentándose a la mesa, donde los distintos órganos políticos y además distintos partidos políticos puedan llegar a un acuerdo, porque lo que Chile nos exige es dialogar y tomar acuerdos”, añadió. Sin embargo, también dentro de la coalición de Gobierno hubo espacio para cuestionamientos a lo propuesto, como fue el caso del diputado RN Jorge Durán, quien llamó a mejorar el Registro Social de Hogares si es que ese continuará siendo el referente para entregar ayudas económicas. “El Registro Social de Hogares no mide realmente la vulnerabilidad de la clase media, hoy no mide el nivel de endeudamiento y el problema de la clase media es que está endeudada hasta el cuello. Por eso que reiteradamente hemos venido diciendo al Ejecutivo que la única herramienta que ha servido para entregar ayuda a la clase media endeudada ha sido el 10 por ciento, esto porque no es focalizado y porque para lograr estar en el Registro Social de Hogares es engorroso y no mide la real vulnerabilidad”. Y agregó: “Yo llamo a ver de qué manera podemos ampliar una ayuda universal, sin letra chica, porque cuando decimos universal y 100 por ciento vulnerables tenemos que mejorar la herramienta para medir quién es vulnerable realmente”. Por otra parte, según informó a través de redes sociales la presidenta del Senado, Yasna Provoste, más allá de si es suficiente o no, con la propuesta del Ejecutivo queda en evidencia cuáles son los temas que se están barajando en esta Agenda de Mínimos Comunes. Además, la legisladora explicó que “como oposición, hoy martes iniciamos una ronda de diálogos y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, gremios y especialistas para llegar a las propuestas más transversales posibles a partir de diversas colaboraciones de miembros de nuestro sector”. Junto a ello informó que el acuerdo es generar propuestas que representen a la oposición político-social al Gobierno, las que se esperan sean conocidas durante los próximos días y negociadas en función de los mínimos ya planteados por el Ejecutivo.

Durante las últimas horas se conoció la propuesta del Ejecutivo para los mínimos comunes que se están conversando entre el Congreso y el Gobierno. La idea del Ejecutivo incluye aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia al 100 por ciento del Registro Social de Hogares, lo que considera más de 14 millones de beneficiarios. Además, se considera la postergación del pago de IVA entre mayo y agosto para las pymes que presenten caídas de venta de al menos un 20 por ciento. La propuesta también considera una inyección de US$ 1.000 millones en un programa especial de ayuda a pymes. Según se indica en la propuesta, el objetivo es “generar un mecanismo de apoyo expedito y flexible para que las pymes puedan financiar sus gastos básicos de funcionamiento, como remuneraciones de sus trabajadores, arriendo y servicios básicos, entre otros”. Conocida esta propuesta se generaron de inmediato reacciones desde el mundo parlamentario, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. El diputado PPD Rodrigo González señaló que “la propuesta habla de un incremento del IFE, pero no habla de una Renta Básica Universal de Emergencia que cubra las necesidades de la inmensa mayoría de la población hasta un 90% de quienes necesitan ayuda, esa es la primera insuficiencia. La segunda insuficiencia es que no señala un camino de conversaciones con la oposición, planteamos al presidente que tenía que venir al Congreso a exponer su plataforma, esta minuta requiere que sea el Congreso en todas sus instancias, comisiones y bancadas, que reciban esta proposición, pero con números precisos, es absolutamente vaga la propuesta que ha hecho el Gobierno”. Además, el vicepresidente de la Cámara expresó que “le dijimos al Gobierno también que no se podía conversar solo en el espacio político, porque hoy día la crisis es un tema de sociedad y los actores sociales deben cumplir un rol fundamental en las conversaciones, y aquí no se contempla que los actores sociales estén en la mesa”. En tanto, sobre la ayuda a pymes expresó que es todavía necesario evaluar las iniciativas, dado que se presentan varias barreras de entrada y se vislumbra como insuficiente. Desde el Frente Amplio, el diputado Giorgio Jackson – quien además es parte de los parlamentarios que presentaron un proyecto de Renta Básica Universal – comentó que el IFE hasta ahora ha demostrado ser insuficiente, por lo que se debe avanzar en generar otro método de ayuda. “El IFE y su lógica desde el momento en que partió nos pareció insuficiente. Lo denunciamos acá más allá de que el Gobierno haya obtenido los votos para aprobarlo. Nosotros hemos dicho que era una herramienta de hiperfocalización y hoy es una herramienta que ha llegado mal, en marzo llegó a 6 millones de personas y el promedio por persona fue de 53 mil pesos (…) Por lo tanto, es una herramienta que las familias están viendo que no les sirve”, afirmó. Desde Chile Vamos también se generaron opiniones sobre la propuesta del Gobierno. Al respecto el diputado RN Gonzalo Fuenzalida comentó que “el Ejecutivo está avanzando en la línea correcta, primero que nada en un respiro a las pymes, que han sido muy afectadas en todo este período de pandemia y, por lo mismo, hay que darles respiro, ayudarlas a ponerse de pie, a generar capital de trabajo para seguir funcionando una vez que vayamos recuperando la normalidad”. Asimismo, sobre la posibilidad de generar una Renta Básica Universal expresó que es necesario responder algunas preguntas como el monto, el tiempo, la cantidad de beneficiarios y la forma de financiamiento. En la UDI, el diputado Cristián Labbé expresó que “hoy más que nunca debemos tener una mirada hacia el futuro donde podamos reactivar la economía e ir en ayuda de esas familias que tanto lo necesitan. Valoro la idea del Gobierno donde ayuda a las pymes que representan el 48 por ciento de la generación de trabajo”. “Además también valoro absolutamente que estén yendo en ayuda de esas familias que tan mal lo están pasando, por eso hoy día se requiere diálogo, sentándose a la mesa, donde los distintos órganos políticos y además distintos partidos políticos puedan llegar a un acuerdo, porque lo que Chile nos exige es dialogar y tomar acuerdos”, añadió. Sin embargo, también dentro de la coalición de Gobierno hubo espacio para cuestionamientos a lo propuesto, como fue el caso del diputado RN Jorge Durán, quien llamó a mejorar el Registro Social de Hogares si es que ese continuará siendo el referente para entregar ayudas económicas. “El Registro Social de Hogares no mide realmente la vulnerabilidad de la clase media, hoy no mide el nivel de endeudamiento y el problema de la clase media es que está endeudada hasta el cuello. Por eso que reiteradamente hemos venido diciendo al Ejecutivo que la única herramienta que ha servido para entregar ayuda a la clase media endeudada ha sido el 10 por ciento, esto porque no es focalizado y porque para lograr estar en el Registro Social de Hogares es engorroso y no mide la real vulnerabilidad”. Y agregó: “Yo llamo a ver de qué manera podemos ampliar una ayuda universal, sin letra chica, porque cuando decimos universal y 100 por ciento vulnerables tenemos que mejorar la herramienta para medir quién es vulnerable realmente”. Por otra parte, según informó a través de redes sociales la presidenta del Senado, Yasna Provoste, más allá de si es suficiente o no, con la propuesta del Ejecutivo queda en evidencia cuáles son los temas que se están barajando en esta Agenda de Mínimos Comunes. Además, la legisladora explicó que “como oposición, hoy martes iniciamos una ronda de diálogos y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, gremios y especialistas para llegar a las propuestas más transversales posibles a partir de diversas colaboraciones de miembros de nuestro sector”. Junto a ello informó que el acuerdo es generar propuestas que representen a la oposición político-social al Gobierno, las que se esperan sean conocidas durante los próximos días y negociadas en función de los mínimos ya planteados por el Ejecutivo.