822414eab4

7b9df5d1b4

Economía Nacional Trabajo Gobierno y pescadores artesanales de Valparaíso firman acuerdo: Se construirá una caleta en el sector Roca La Baja El acuerdo contempló el compromiso de los ministerios de Economía y de Obras Públicas para erigir una caleta permanente en la capital regional. Del mismo modo, se acordó levantar una mesa de trabajo para evaluar una reparación económica por los perjuicios provocados a los trabajadores y sus familias. Maria Luisa Cisternas Sábado 23 de octubre 2021 10:53 hrs. Me Gusta Compartir

A Santiago llegaron los pescadores artesanales de la ex caleta Sudamericana para reunirse con el ministro de Economía, Lucas Palacios; la Subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo y el director de Obras Portuarias, Iván Gutiérrez en una reunión en la que se estableció un acuerdo para construir una caleta definitiva en la capital regional donde los trabajadores podrán ser reubicados. En la instancia el ejecutivo se comprometió a realizar las gestiones para trabajar en la construcción de una caleta en el sector de Roca La Baja, ubicado entre Las Torpederas y Muelle Prat, que se elaborará con recursos de la Dirección de Obras Portuarias a fines del primer semestre del 2022. “Al contar con el diseño de ingeniería y arquitectura terminado, se podrá avanzar con los trámites para la obtención de recursos de parte del ministerio de Hacienda, proceso que de cumplirse favorablemente, permitiría que la obra esté finalizada a fines del año 2024”, se lee en el documento firmado por el Director General de Obras Públicas y por el ministro de Economía. Respecto a las medidas compensatorias, se coordinará una mesa de trabajo para poder fijar una reparación económica que subsane el perjuicio provocado a los pescadores artesanales. Al respecto el presidente del Sindicato de Pescadores de la ex caleta Sudamericana, José Urrutia, valoró la disposición del ejecutivo y el respaldo del Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, en el marco de las movilizaciones que levantaron esta semana los trabajadores. “Me voy contento de que hoy día fuimos escuchados, tenemos ganado el 60 por ciento, falta el tema compensatorio no más, por los ocho años que sufrimos (…) Me voy con buena sensación porque los ministerios se están moviendo, el ministro Lucas Palacios se va a mover por nosotros, ya no es primera vez que me junto con él y confío en que hará su gestión como la hizo el señor Mundaca con nosotros que en 24 horas nos resolvió el 60 por ciento del problema y le agradezco”, manifestó. Por su parte Mundaca aseveró que “tenemos el compromiso del gobierno” e informó que “el ministro Lucas Palacios se comprometió a realizar gestiones que faciliten una reunión con el subsecretario de Hacienda a propósito de lo que están solicitando los pescadores artesanales en materia de compensaciones y además hemos comprometido desde el Gobierno Regional una reunión con EPV el día lunes a primera hora a propósito de que hoy día las posibilidades que plantean los pescadores artesanales es de localizarse en el muelle Barón como primera opción y en función de esa opción nos vamos a emplear a fondo”. La medida va en la línea de “restituirle la dignidad a los pescadores artesanales y la posibilidad de que puedan llevar sustento a sus hogares todos los días” aseveró el gobernador de Valparaíso. Criticas a Martínez Finalmente, el representante legal de los pescadores artesanales, Felipe Olea, elogiando el acompañamiento de Rodrigo Mundaca, criticó la gestión del delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, al que acusan de abandonar la mesa de diálogo que se estableció con los trabajadores hace dos meses atrás para efectos de encontrar soluciones a la falta de actividad que los dejó sin ingresos para sus familias. “Lo que no pudo resolver el delegado Martínez en casi tres meses, el gobernador Mundaca lo hizo en menos de un día“, destacó el abogado.

A Santiago llegaron los pescadores artesanales de la ex caleta Sudamericana para reunirse con el ministro de Economía, Lucas Palacios; la Subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo y el director de Obras Portuarias, Iván Gutiérrez en una reunión en la que se estableció un acuerdo para construir una caleta definitiva en la capital regional donde los trabajadores podrán ser reubicados. En la instancia el ejecutivo se comprometió a realizar las gestiones para trabajar en la construcción de una caleta en el sector de Roca La Baja, ubicado entre Las Torpederas y Muelle Prat, que se elaborará con recursos de la Dirección de Obras Portuarias a fines del primer semestre del 2022. “Al contar con el diseño de ingeniería y arquitectura terminado, se podrá avanzar con los trámites para la obtención de recursos de parte del ministerio de Hacienda, proceso que de cumplirse favorablemente, permitiría que la obra esté finalizada a fines del año 2024”, se lee en el documento firmado por el Director General de Obras Públicas y por el ministro de Economía. Respecto a las medidas compensatorias, se coordinará una mesa de trabajo para poder fijar una reparación económica que subsane el perjuicio provocado a los pescadores artesanales. Al respecto el presidente del Sindicato de Pescadores de la ex caleta Sudamericana, José Urrutia, valoró la disposición del ejecutivo y el respaldo del Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, en el marco de las movilizaciones que levantaron esta semana los trabajadores. “Me voy contento de que hoy día fuimos escuchados, tenemos ganado el 60 por ciento, falta el tema compensatorio no más, por los ocho años que sufrimos (…) Me voy con buena sensación porque los ministerios se están moviendo, el ministro Lucas Palacios se va a mover por nosotros, ya no es primera vez que me junto con él y confío en que hará su gestión como la hizo el señor Mundaca con nosotros que en 24 horas nos resolvió el 60 por ciento del problema y le agradezco”, manifestó. Por su parte Mundaca aseveró que “tenemos el compromiso del gobierno” e informó que “el ministro Lucas Palacios se comprometió a realizar gestiones que faciliten una reunión con el subsecretario de Hacienda a propósito de lo que están solicitando los pescadores artesanales en materia de compensaciones y además hemos comprometido desde el Gobierno Regional una reunión con EPV el día lunes a primera hora a propósito de que hoy día las posibilidades que plantean los pescadores artesanales es de localizarse en el muelle Barón como primera opción y en función de esa opción nos vamos a emplear a fondo”. La medida va en la línea de “restituirle la dignidad a los pescadores artesanales y la posibilidad de que puedan llevar sustento a sus hogares todos los días” aseveró el gobernador de Valparaíso. Criticas a Martínez Finalmente, el representante legal de los pescadores artesanales, Felipe Olea, elogiando el acompañamiento de Rodrigo Mundaca, criticó la gestión del delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, al que acusan de abandonar la mesa de diálogo que se estableció con los trabajadores hace dos meses atrás para efectos de encontrar soluciones a la falta de actividad que los dejó sin ingresos para sus familias. “Lo que no pudo resolver el delegado Martínez en casi tres meses, el gobernador Mundaca lo hizo en menos de un día“, destacó el abogado.