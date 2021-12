“Una voltereta con fines electorales”: El nuevo discurso “pro mujer” de Kast que no convence a muchos

“Cuando uno comete un error tiene que reconocerlo, y lo que nosotros planteamos en el Programa de Gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado y se prestó para muchas dudas, para muchos cuestionamientos y, claramente, no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiero confesar que nos equivocamos, como lo planteamos, como lo escribimos, de no haber corregido el rumbo a tiempo”. Estas fueron las palabras del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en el marco de una actividad en el Mirador Pablo Neruda del Cerro San Cristóbal, donde presentó a su nuevo equipo de mujeres, y aprovechó de disculparse por la medida que aparecía en su Programa de Gobierno que pretendía eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, el candidato conservador aclaró que, a través de la redacción de esta propuesta, “lo único que buscábamos era tener más recursos para ayudar a mujeres que hayan sentido vulnerados sus derechos”, y agregó que “nos equivocamos. Creo que nos equivocamos porque mandamos una señal que oscureció todo lo que quería plantear para proteger y dignificar a la mujer”. Sin embargo, la rectificación y “el perdón” de Kast por la eliminación del Ministerio de la Mujer parece ser una una estrategia política, pensada para obtener más votos en las dos últimas semanas antes de la segunda vuelta presidencial. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la ex ministra de la Mujer durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Laura Albornoz, aseguró que este cambio de discurso es “una voltereta con fines electorales”, ya que en el ejercicio de su cargo conoció la cara más conservadora del actual candidato presidencial. “José Antonio Kast cuando fue diputado siempre votó en contra de las propuestas que impulsó el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), hoy día Ministerio de la Mujer, para reivindicar y recuperar derechos y espacios para las mujeres de nuestro país en materias de filiación, de ley de divorcio, en lo relativo al cambio del orden de los apellidos de los hijos, en materia de ley de femicidios y otras. Nosotros nunca vimos una actitud de él proclive a las demandas más sentidas de la mujer aquí en Chile, y hoy día nos quiere hacer creer que cambió de opinión en un plazo de dos semanas y se dio cuenta que había cometido un error”, observó Albornoz.

Laura Albornoz. En esa línea, es necesario recordar que el presidenciable del Frente Social Cristiano, en diversas oportunidades, ha manifestado públicamente que la presencia de estos espacios significan un aumento de burocracia y representan un gasto fiscal innecesario, lo que, a juicio de Albornoz, desconoce los avances en materias de superación de las inequidades que se han logrado en el país. “Aquí lo que se instala es una suerte de ideología de género desconociendo todos los tratados internacionales por el respeto a los derechos humanos de las mujeres que Chile ha suscrito y que se encuentran vigentes”, afirma. “Yo no le creo a José Antonio Kast, y no le creo no solamente porque no sea mi candidato. No le creo porque él, a través de sus hechos y de sus actuaciones a lo largo del tiempo, ha demostrado ser un hombre ultra conservador que está a favor de que las niñas violadas sean obligadas a tener hijos aunque hayan sido violadas y que creía, hasta antes de ayer, que el Ministerio de la Mujer era una institución que no servía para nada. Yo no creo en su cambio repentino, lo conocí siendo Ministra de la Mujer del primer gobierno de Michelle Bachelet y puedo dar fe de su conservadurismo y de su falta de convicción en esta materia”, reconoce la ex ministra. El nuevo discurso que no convence Pero el cuestionamiento de Laura Albornoz no es la única voz que considera este accionar como una voltereta discursiva, ya que la nueva postura de José Antonio Kast tampoco convence a parlamentarios de la oposición. Desde estas filas, ya han aparecido diversas voces que catalogan a esta acción como una estrategia electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de diciembre. En ese sentido, la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, aseguró no confiar en este cambio de discurso por el historial político del presidenciable del Partido Republicano, y afirmó que “el verdadero José Antonio Kast es el de la primera vuelta” ya que el cambio en el mensaje se produce por la pérdida del voto femenino. “Ese que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, que quiere anular la ley de aborto en tres causales, que quiere prohibir el matrimonio igualitario. Ese es el verdadero José Antonio Kast. Ahora, porque ha perdido el voto de las mujeres, o las mujeres se han dado cuenta realmente quién es, ha querido cambiar su discurso, pero es cuestión de ver su trayectoria política en el Congreso y los proyectos que ha votado en contra, porque nunca le ha interesado avanzar en una agenda de derechos o de igualdad. Creo que el verdadero candidato José Antonio Kast es el que vimos en su programa original. Ese que quiere a las mujeres en la casa, sin derechos. Ese que quiere darles apoyo a las mujeres sólo cuando están casadas y no están solteras. Ese es el verdadero candidato”, recalcó Fernández. Por su parte, el diputado independiente, Pablo Vidal, se alineó a los planteamientos de la diputada socialista. Además, planteó que la postura matizada del abanderado del Frente Social Cristiano es una decisión política para salir a buscar los votos de otros sectores de la sociedad, debido a los números entregados por las últimas encuestas publicadas que dan como ganador al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. “Más que un perdón sincero, parece ser una decisión estratégica de campaña en función de lo que indican las encuestas. Es cosa de mirar el comportamiento de José Antonio Kast históricamente, que nunca ha creído en la equidad de género, que siempre ha reducido estos temas de feminismo y a la mujer a la vida doméstica y familiar. Es cosa de mirar cómo votó José Antonio Kast durante todos los años en que fue diputado con respecto de las materias que eran importantes para poder construir una igualdad de género en nuestro país. Da la sensación de que este cambio de opinión responde a un intento desesperado por conectar con las demandas de una sociedad que dejó atrás la mirada que él tiene y es, más bien, un acto de campaña que una convicción real”, afirmó Vidal. En la misma línea, el diputado independiente, Tomás Hirsch, sostuvo que más allá del cambio de discurso, el programa presidencial de José Antonio Kast sigue siendo de carácter ultra conservador, donde una eventual reforma de estas propuestas no representaría grandes cambios ideológicos. “Al candidato José Antonio Kast le ha quedado claro que sus propuestas son totalmente retrógradas, que su programa más bien parece una vuelta a lo peor de nuestro pasado más que una mirada de futuro. Está tratando de aplicarle goma de borrar, pero en definitiva sigue siendo un programa totalmente vinculado a la mirada de la extrema derecha. Cuando escuchamos a sus diputados electos que plantean que es un error el voto femenino me parece que, a esta altura, la única posibilidad que podría tener el candidato Kast es tomar completo su Programa de Gobierno, tirarlo a la basura y tratar de armar algo que sea mínimamente presentable para un país que aspira a tener cambios, un país que aspira a transformaciones que garanticen mejores derechos”, arguyó el parlamentario. Incluso, emplazó al candidato del Partido Republicano por el resto de su Programa de Gobierno ya que, a juicio de Hirsch, en la mayoría del texto existen propuestas que no van en línea con los requerimientos de la ciudadanía. “Yo le preguntaría al candidato si también va a eliminar la zanjas de su Programa de Gobierno, si también va a eliminar aquel capítulo que habla de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si va a incorporar el reconocimiento del cambio climático o si va a borrar aquella otra frase que dice que va a continuar con las centrales a carbón. Me parece que ese programa, por más que le traten de hacer un par de arreglines, sigue siendo un programa propio de alguien que está totalmente anclado en el pasado y no tiene ninguna propuesta coherente y seria de cara al futuro y a las demandas de la mayoría de las chilenas y chilenos”, apuntó Hirsch. Desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera sostiene que este cambio en el discurso refleja que el candidato del Partido Republicano “está dispuesto a todo, incluso a traicionar su forma de pensar para conseguir apoyo” en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial, y aseguró que este cambio se contradice con toda la trayectoria política del presidenciable. “Es difícil de que vaya a cumplir eso, porque no es lo que cree. Es difícil confiar en alguien que ha manifestado durante toda su vida esas posturas conservadoras de la prehistoria, prácticamente, y que diga ahora que se equivocó, que cambiará eso en su programa de gobierno y que mantendrá el Ministerio de la Mujer para fortalecerlo. Creemos que es solamente una táctica electoral que va en contra de sus principios y demuestra la calidad de presidente que podemos tener cuando, supuestamente, renuncia a lo que él piensa de fondo”, señala el parlamentario. Además, Barrera valoró la postura que ha tenido el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que en su programa promueve el respeto por los derechos fundamentales de las personas. “Todas nuestras luchas son para defender los derechos de los Pueblos Originarios, de las disidencias sexuales, de las mujeres por sobre todas las cosas y de eso no hemos cambiado ni un ápice”, destacó. Sin embargo, más allá del perdón ofrecido por la idea original que pretendía eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, esta mañana el candidato del Frente Social Cristiano volvió a la polémica cuando se refirió a la millonaria deuda de pensión alimenticia de ex presidenciable Franco Parisi, y aseguró que “él no quiere eludir el pago, sino ver si el pago es justo o no”, lo que causó nuevas críticas al representante del Partido Republicano ya que, desde noviembre del 2022, este tipo deudores podrían ingresar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias y ser perseguidos por la Ley de Violencia Intrafamiliar.

“Cuando uno comete un error tiene que reconocerlo, y lo que nosotros planteamos en el Programa de Gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado y se prestó para muchas dudas, para muchos cuestionamientos y, claramente, no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiero confesar que nos equivocamos, como lo planteamos, como lo escribimos, de no haber corregido el rumbo a tiempo”. Estas fueron las palabras del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en el marco de una actividad en el Mirador Pablo Neruda del Cerro San Cristóbal, donde presentó a su nuevo equipo de mujeres, y aprovechó de disculparse por la medida que aparecía en su Programa de Gobierno que pretendía eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, el candidato conservador aclaró que, a través de la redacción de esta propuesta, “lo único que buscábamos era tener más recursos para ayudar a mujeres que hayan sentido vulnerados sus derechos”, y agregó que “nos equivocamos. Creo que nos equivocamos porque mandamos una señal que oscureció todo lo que quería plantear para proteger y dignificar a la mujer”. Sin embargo, la rectificación y “el perdón” de Kast por la eliminación del Ministerio de la Mujer parece ser una una estrategia política, pensada para obtener más votos en las dos últimas semanas antes de la segunda vuelta presidencial. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la ex ministra de la Mujer durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Laura Albornoz, aseguró que este cambio de discurso es “una voltereta con fines electorales”, ya que en el ejercicio de su cargo conoció la cara más conservadora del actual candidato presidencial. “José Antonio Kast cuando fue diputado siempre votó en contra de las propuestas que impulsó el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), hoy día Ministerio de la Mujer, para reivindicar y recuperar derechos y espacios para las mujeres de nuestro país en materias de filiación, de ley de divorcio, en lo relativo al cambio del orden de los apellidos de los hijos, en materia de ley de femicidios y otras. Nosotros nunca vimos una actitud de él proclive a las demandas más sentidas de la mujer aquí en Chile, y hoy día nos quiere hacer creer que cambió de opinión en un plazo de dos semanas y se dio cuenta que había cometido un error”, observó Albornoz.

Laura Albornoz. En esa línea, es necesario recordar que el presidenciable del Frente Social Cristiano, en diversas oportunidades, ha manifestado públicamente que la presencia de estos espacios significan un aumento de burocracia y representan un gasto fiscal innecesario, lo que, a juicio de Albornoz, desconoce los avances en materias de superación de las inequidades que se han logrado en el país. “Aquí lo que se instala es una suerte de ideología de género desconociendo todos los tratados internacionales por el respeto a los derechos humanos de las mujeres que Chile ha suscrito y que se encuentran vigentes”, afirma. “Yo no le creo a José Antonio Kast, y no le creo no solamente porque no sea mi candidato. No le creo porque él, a través de sus hechos y de sus actuaciones a lo largo del tiempo, ha demostrado ser un hombre ultra conservador que está a favor de que las niñas violadas sean obligadas a tener hijos aunque hayan sido violadas y que creía, hasta antes de ayer, que el Ministerio de la Mujer era una institución que no servía para nada. Yo no creo en su cambio repentino, lo conocí siendo Ministra de la Mujer del primer gobierno de Michelle Bachelet y puedo dar fe de su conservadurismo y de su falta de convicción en esta materia”, reconoce la ex ministra. El nuevo discurso que no convence Pero el cuestionamiento de Laura Albornoz no es la única voz que considera este accionar como una voltereta discursiva, ya que la nueva postura de José Antonio Kast tampoco convence a parlamentarios de la oposición. Desde estas filas, ya han aparecido diversas voces que catalogan a esta acción como una estrategia electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de diciembre. En ese sentido, la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, aseguró no confiar en este cambio de discurso por el historial político del presidenciable del Partido Republicano, y afirmó que “el verdadero José Antonio Kast es el de la primera vuelta” ya que el cambio en el mensaje se produce por la pérdida del voto femenino. “Ese que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, que quiere anular la ley de aborto en tres causales, que quiere prohibir el matrimonio igualitario. Ese es el verdadero José Antonio Kast. Ahora, porque ha perdido el voto de las mujeres, o las mujeres se han dado cuenta realmente quién es, ha querido cambiar su discurso, pero es cuestión de ver su trayectoria política en el Congreso y los proyectos que ha votado en contra, porque nunca le ha interesado avanzar en una agenda de derechos o de igualdad. Creo que el verdadero candidato José Antonio Kast es el que vimos en su programa original. Ese que quiere a las mujeres en la casa, sin derechos. Ese que quiere darles apoyo a las mujeres sólo cuando están casadas y no están solteras. Ese es el verdadero candidato”, recalcó Fernández. Por su parte, el diputado independiente, Pablo Vidal, se alineó a los planteamientos de la diputada socialista. Además, planteó que la postura matizada del abanderado del Frente Social Cristiano es una decisión política para salir a buscar los votos de otros sectores de la sociedad, debido a los números entregados por las últimas encuestas publicadas que dan como ganador al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. “Más que un perdón sincero, parece ser una decisión estratégica de campaña en función de lo que indican las encuestas. Es cosa de mirar el comportamiento de José Antonio Kast históricamente, que nunca ha creído en la equidad de género, que siempre ha reducido estos temas de feminismo y a la mujer a la vida doméstica y familiar. Es cosa de mirar cómo votó José Antonio Kast durante todos los años en que fue diputado con respecto de las materias que eran importantes para poder construir una igualdad de género en nuestro país. Da la sensación de que este cambio de opinión responde a un intento desesperado por conectar con las demandas de una sociedad que dejó atrás la mirada que él tiene y es, más bien, un acto de campaña que una convicción real”, afirmó Vidal. En la misma línea, el diputado independiente, Tomás Hirsch, sostuvo que más allá del cambio de discurso, el programa presidencial de José Antonio Kast sigue siendo de carácter ultra conservador, donde una eventual reforma de estas propuestas no representaría grandes cambios ideológicos. “Al candidato José Antonio Kast le ha quedado claro que sus propuestas son totalmente retrógradas, que su programa más bien parece una vuelta a lo peor de nuestro pasado más que una mirada de futuro. Está tratando de aplicarle goma de borrar, pero en definitiva sigue siendo un programa totalmente vinculado a la mirada de la extrema derecha. Cuando escuchamos a sus diputados electos que plantean que es un error el voto femenino me parece que, a esta altura, la única posibilidad que podría tener el candidato Kast es tomar completo su Programa de Gobierno, tirarlo a la basura y tratar de armar algo que sea mínimamente presentable para un país que aspira a tener cambios, un país que aspira a transformaciones que garanticen mejores derechos”, arguyó el parlamentario. Incluso, emplazó al candidato del Partido Republicano por el resto de su Programa de Gobierno ya que, a juicio de Hirsch, en la mayoría del texto existen propuestas que no van en línea con los requerimientos de la ciudadanía. “Yo le preguntaría al candidato si también va a eliminar la zanjas de su Programa de Gobierno, si también va a eliminar aquel capítulo que habla de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si va a incorporar el reconocimiento del cambio climático o si va a borrar aquella otra frase que dice que va a continuar con las centrales a carbón. Me parece que ese programa, por más que le traten de hacer un par de arreglines, sigue siendo un programa propio de alguien que está totalmente anclado en el pasado y no tiene ninguna propuesta coherente y seria de cara al futuro y a las demandas de la mayoría de las chilenas y chilenos”, apuntó Hirsch. Desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera sostiene que este cambio en el discurso refleja que el candidato del Partido Republicano “está dispuesto a todo, incluso a traicionar su forma de pensar para conseguir apoyo” en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial, y aseguró que este cambio se contradice con toda la trayectoria política del presidenciable. “Es difícil de que vaya a cumplir eso, porque no es lo que cree. Es difícil confiar en alguien que ha manifestado durante toda su vida esas posturas conservadoras de la prehistoria, prácticamente, y que diga ahora que se equivocó, que cambiará eso en su programa de gobierno y que mantendrá el Ministerio de la Mujer para fortalecerlo. Creemos que es solamente una táctica electoral que va en contra de sus principios y demuestra la calidad de presidente que podemos tener cuando, supuestamente, renuncia a lo que él piensa de fondo”, señala el parlamentario. Además, Barrera valoró la postura que ha tenido el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que en su programa promueve el respeto por los derechos fundamentales de las personas. “Todas nuestras luchas son para defender los derechos de los Pueblos Originarios, de las disidencias sexuales, de las mujeres por sobre todas las cosas y de eso no hemos cambiado ni un ápice”, destacó. Sin embargo, más allá del perdón ofrecido por la idea original que pretendía eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, esta mañana el candidato del Frente Social Cristiano volvió a la polémica cuando se refirió a la millonaria deuda de pensión alimenticia de ex presidenciable Franco Parisi, y aseguró que “él no quiere eludir el pago, sino ver si el pago es justo o no”, lo que causó nuevas críticas al representante del Partido Republicano ya que, desde noviembre del 2022, este tipo deudores podrían ingresar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias y ser perseguidos por la Ley de Violencia Intrafamiliar.