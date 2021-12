Ministra Hutt en el centro de las críticas: acciones judiciales y peticiones de renuncia complican a la titular de Transporte

La denuncia se tomó las redes sociales durante el medio día del domingo, cuando comenzaron a aparecer imágenes de paraderos de la locomoción colectiva repletos de personas que, principalmente, se dirigían a sus locales de votación para ejercer su derecho a voto. Incluso, en la transmisión de diversos medios de comunicación la tónica que se repetía era la ausencia de buses y la molestia de la ciudadanía que exigía respuestas al Gobierno de Sebastián Piñera. Si bien las denuncias se concentraron en la región Metropolitana, también existieron reportes de falta de transporte público en diversas regiones del país, donde se explicaba que las personas debían caminar kilómetros por la ausencia de buses. En ese contexto, uno de los primeros ediles que denunció esta situación fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien a través de su cuenta de Twitter emplazó a las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los operadores del Transantiago para que revisaran la situación.

Tomás Vodanovic. Incluso, Vodanovic recalcó que desde el municipio debieron prestar apoyo a vecinos y vecinas de la comuna, incluso arriesgando sanciones por parte de la Contraloría General de la República. “Uno cuando ya tiene ciertas elecciones en el cuerpo, y a nosotros como municipio nos pasa, va aprendiendo de los errores anticipándose a ellos y gestionando de buenas formas. Y eso en este caso no ocurrió. Creo que es profundamente grave y el Gobierno va a tener que dar respuestas por esto”, afirmó a Diario y Radio Universidad de Chile. “No vamos a tomar acciones legales. Pero lo que sí hicimos fue sacar a circulación a ocho buses municipales que, por dictamen de Contraloría, no podíamos hacerlo. Lo habíamos visto en la semana y habíamos decidido no sacarlos para obedecer el dictamen, pero por esta situación que vimos durante la mañana, lo conversamos con nuestro equipo jurídico y creemos que tenemos argumentos legales para justificar que hayamos puesto ocho buses municipales en circulación. Porque veíamos que teníamos reclamos formales de vecinos que llevaban una hora en el paradero sin poder ejercer el derecho a voto, y creemos que el deber máximo de nuestro municipio era poder garantizar ese derecho a vecinas y vecinos, por lo tanto, dispusimos de los buses en el territorio”. Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sostuvo que lo ocurrido durante la jornada del domingo fue una situación que podría haberse evitado, ya que anteriormente habían ocurrido hechos similares durante las elecciones que se desarrollaron en el transcurso de este último año. “Yo creo que este Gobierno es negligente, en términos de la circulación del transporte público. No estoy diciendo que haya habido un boicot, sino que es negligente y lo digo con todas sus letras, por lo que prepararon para un día así. Este es un día hábil, y no un día especial. En día hábil, la circulación del transporte comienza desde las 5:30 de la mañana, pero a esa hora a nosotros no nos servía, porque las mesas se constituían a partir de las 8 de la mañana. Por lo tanto, era ilógico que estuvieran tan temprano. Pero no como día especial como lo hicieron, por ejemplo, para las elecciones municipales. Entonces, yo estoy constatando un hecho. No estoy mintiendo. Es un hecho que la gente caminó mucho para llegar a sus locales de votación, y otros se subieron al transporte que contrató la Municipalidad de La Pintana”, sostuvo en conversación con nuestro medio. Además, Pizarro aseguró que desde el municipio evaluarán la posibilidad de ejercer alguna acción legal por estos hechos que se repitieron la pasada jornada, ya que “nosotros lo denunciamos la vez anterior y la situación no cambió. Vamos a estudiar si podemos hacer algo, pero ya está constatado el hecho”, que incluso se repitió en otras comunas del país.

Claudia Pizarro. Presentación de acción judicial Incluso, mientras la gente seguía en los paraderos de diversas comunas de la región Metropolitana y la situación aún no era aclarada por parte de las autoridades, a través de su cuenta de Twitter, el abogado Luis Mariano Rendón comunicó la presentación de una querella que permitiera investigar estos hechos para encontrar presuntas responsabilidades políticas. Caos en el transporte el día de hoy ya causó daño a la participación electoral y debe ser investigado. Buses en aparcaderos y pasajeros agolpados en paraderos muestran realidad indesmentible. Por ello he interpuesto querella por denegación de servicio contra autoridades @MTTChile — 🌳Luis Mariano Rendón #BoricPresidente (@lmrendon) December 19, 2021 En ese contexto, en conversación con nuestro medio, Rendón explicó detalles de la querella interpuesta en contra de la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, y autoridades que resulten responsable por lo sucedido con el transporte público. “El delito es del artículo 256 del Código Procesal Penal, que sanciona a aquellos funcionarios públicos que nieguen o retarden la prestación de un servicio debido legalmente. Y esa precisamente la situación de la ministra de Transportes y las demás autoridades del Ministerio que, de acuerdo a su propia Ley Orgánica, tienen la obligación de proponer y de fiscalizar todas las medidas administrativas para la prestación del servicio de transporte público en el país”. Luis Mariano Rendón. Desde la oposición exigen renuncia de Gloria Hutt En la misma línea, el diputado independiente Tomás Hirsch, se hizo eco de las peticiones de renuncia que han aparecido desde la oposición y, si bien destacó la jornada de votación del día domingo, sostuvo que lo ocurrido con el transporte público “fue una vergüenza que empañó el proceso”. “El único punto negro, lamentablemente, fue el Gobierno con su incapacidad de garantizar un buen transporte público para la ciudadanía que quiso acudir masivamente a votar. Más aún, cuando la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, sale a dar explicaciones en vez de reconocer, en una primera instancia, las dificultades que estaba teniendo la población y los errores que había cometido el Gobierno, agravó la falta. Luego pidió disculpas, pero eso no la exime de la responsabilidad política frente a esta situación. Es por lo mismo que yo considero, al igual que muchos y muchas, que ella debe asumir esa responsabilidad política y debe dar un paso al costado, puesto que no fue capaz de estar a la altura de un proceso tan trascendental para nuestro país”. Tomás Hirsch. Además, Hirsch reconoció que desde la oposición evaluarán alguna acción en contra de la titular de Transportes, “que puede ser una acusación constitucional o alguna otra, pero eso es algo que todavía tenemos que conversar las bancadas y, por supuesto, también con nuestros asesores legislativos y jurídicos respecto a la viabilidad de una acción de ese tipo”, enfatizó el diputado.

