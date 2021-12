Elisa Loncon a una semana de dejar la presidencia del órgano: “La Convención no fue apoyada por La Moneda”

Según la convencional, el Gobierno no apoyó con el avance de la Convención lo que se tradujo en la dificultad de la instancia para realizar su trabajo, algo que, de todos modos -dijo Loncon- no empañó la labor del órgano encargado de redactar la venidera Constitución.

A una semana de que la Mesa Directiva de la Convención Constitucional cambie a sus integrantes, su actual presidenta, Elisa Loncon, realizó un balance de lo que ha sido la instancia hasta ahora. Al respecto, la representante de los pueblos originarios dijo que “como mesa directiva de la Convención hicimos lo que antes no existía en Chile: crear un órgano de Convención Constitucional con la representación y participación de todos los sectores”. Loncon se refirió también a la supuesta tensión que existiría entre el órgano que preside con el actual Ejecutivo, sobre todo, después de que la Mesa se reuniera con el presidente electo Gabriel Boric y no así con el actual mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera. Según la convencional, el Gobierno no apoyó con el avance de la Convención lo que se tradujo en la dificultad de la instancia para realizar su trabajo, algo que, de todos modos -dijo Loncon a Radio Universo- no empañó la labor del órgano encargado de redactar la venidera Constitución. “Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo, respecto de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del Gobierno. Dos veces el Gobierno cambió al encargado que tenía para coordinar las políticas de la administración con la Convención y eso se sintió, eso nos costó mucho. Pero bueno, pudimos sobrellevar esas dificultades”. Efectivamente han sido tres los nombres que han ocupado el cargo de secretario ejecutivo, nexo entre el Gobierno y la Convención: Francisco Encina, Catalina Parot y actualmente Matías Cox. “No solo que yo no me sintiera apoyada, la Convención no fue apoyada por La Moneda (…) al Presidente le corresponde apoyarla más que entorpecer los trabajos”, aseveró Loncon. Por último, la Presidenta de la Convención respondió a los cuestionamientos respecto de los plazos establecidos para entregar la propuesta de Constitución, afirmando que dicho texto sí se evacuará a tiempo. “Tenemos un cronograma ordenado, con tiempo, con discusiones, con metas. Lo tenemos completamente ordenado y nosotros hemos trabajado así. Nos hemos puesto mesas y vamos detrás de eso. Y en ese tiempo de un año -nos quedan 6 meses- el 4 de julio del 2022 nosotros vamos a tener la nueva Constitución”.

